‫إحياء معرض كانتون العريق بفعاليات افتراضية

استضافت جلسة Bee and Honey هذه، تمائم معرض كانتون التي تم تقديمها في البداية في دورته 130، العديد من البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ربطت أنشطة “اكتشف معرض كانتون مع Bee and Honey” ، وهي سلسلة من الأحداث الترويجية الافتراضية المبنية على “جولة Bee and Honey الافتراضية” في الدورة الماضية، الموردين بشكل فعال مع المشترين في الوقت الفعلي. اجتذب كل نشاط من الأنشطة الافتراضية الثمانية أكثر من 160,000 مشاهدة في جميع أنحاء العالم، مع ذروة بلغت أكثر من 200,000. تكشف الأرقام اللافتة للنظر عن الجاذبية الكبيرة لمعرض كانتون للمشترين العالميين.

