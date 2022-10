ผลการศึกษาของ Spryker พบว่าเกือบสองในสามของผู้บริโภคชาวออสเตรเลียมีการสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ โดย 10% ซื้ออาหารเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมดผ่านทางอินเตอร์เนต

ชาวออสเตรเลียเกือบหนึ่งในห้ามี การสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริ โภคเป็นส่วนใหญ่หรือทั้ งหมดทางออนไลน์ ภายในช่วงเวลาสองปี

Spryker’s Australia Online Grocery Report 2022 เมลเบิร์น ออสเตรเลีย, Oct. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Spryker, แพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับ Enterprise Marketplaces, Thing Commerce, และ Unified Commerce เปิดเผยรายงานพฤติกรรมการจับจ่ ายสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ ของชาวออสเตรเลียประจำปี 2022 งานวิจัยที่ศึกษาจากผู้บริ โภคชาวออสเตรเลีย 2,500 รายพบว่าเกือบครึ่งหนึง หรือ 48% ของชาวออสเตรเลียได้สั่งซื้ อของกินของใช้บางส่วนทางออนไลน์ โดย 10% สั่งซื้อของกินของใช้เป็นส่ วนใหญ่หรือทั้งหมดผ่านทางอิ นเตอร์เนต โดยรวมแล้ว 23% ของงบประมาณค่าอาหารของครอบครั วชาวออสเตรเลียจะใช้จ่ายไปกั บการสั่งซื้อทางออนไลน์ งานวิจัย ซึ่งจัดทำโดย Spryker ร่วมกับบริษัทวิจัยตลาด Appinio ได้สำรวจผู้บริโภคทั่วออสเตรเลี ยเกี่ยวกับประสบการณ์และความคิ ดเห็นที่มีต่อการซื้อข้ าวของเครื่องใช้

ตลาดสินค้าอุปโภคบริ โภคของออสเตรเลีย ปัจจุบันมีมูลค่ารวมกว่า 125 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโอกาสขนาดใหญ่มากสำหรั บผู้ค้าปลีกที่ให้บริการช้อปปิ้ งสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ ในความเป็นจริง ผู้ตอบแบบสำรวจเกือบหนึ่งในห้า (18%) ระบุว่าพวกเขาซื้อสินค้าอุ ปโภคบริโภคส่วนใหญ่หรือทั้ งหมดทางออนไลน์ภายในช่ วงเวลาสองปี ในปัจจุบัน นักช้อปปิ้งในกลุ่มอายุ 25-44 ปีมีแนวโน้มสูงที่จะสั่งซื้ อทางออนไลน์ และใช้งบประมาณสำหรับสินค้าอุ ปโภคบริโภคในสัดส่วนสูงที่สุ ดทางออนไลน์ เมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอายุที่สูงกว่า (45-65 ปี) มีผลการสำรวจสอดคล้องกับกลุ่ มอายุน้อยกว่าในแง่จำนวนเงินทั้ งหมดที่ใช้จ่ายทางออนไลน์ – แม้คิดเป็นเปอร์เซนต์รวมจะน้ อยกว่าเมื่อเทียบกั บงบประมาณสำหรับสินค้าอุปโภคบริ โภค ผู้ตอบแบบสำรวจในกลุ่มอายุ 55-65 ปีส่วนใหญ่อ้างเหตุผลของการช้ อปปิ้งออนไลน์ว่าเพื่อหลีกเลี่ ยงการไปซุปเปอร์มาร์เกตที่มีผู้ คนหนาแน่น เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้ อโควิด

ประสบการณ์ในร้านค้าที่ “น่าพอใจ”

แม้ตลาดจะขยายตัว แต่ร้านค้าปลีกออนไลน์ต้องเผชิ ญอุปสรรคสำคัญหนึ่ง นั่นคือ 75% ของงบจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริ โภคถูกใช้จ่ายนอกระบบออนไลน์ และ 88% ของนักช้อปมองว่าการไปช้อปที่ซุ ปเปอร์มาร์เกตเป็นประสบการณ์ที่ น่าพึงพอใจ ตัวเลขนี้เป็นไปในเชิงบวกอย่ างมีนัยสำคัญมากกว่าแนวโน้มที่ สหรัฐฯ ผลสำรวจ Spryker ที่คล้ายกันเกี่ยวกับการช้อปปิ้ งสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ ของชาวอเมริกันตั้งแต่เดือนธั นวาคม 2021 พบว่ามีเพียง 55% ของนักช้อปชาวอเมริกันระบุว่ าการไปช้อปที่ร้านเป็ นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ แม้ในตลาดสินค้าอุปโภคบริ โภคออนไลน์ที่อิ่มตัวแล้วอย่ างเยอรมนี 73% ของนักช้อประบุว่าการไปช้อปที่ ร้านเป็นประสบการณ์ที่น่าพึ งพอใจ อ้างอิงจาก ผลสำรวจที่เยอรมันของ Spryker ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2022

“การศึกษาล่าสุดของเราพบว่า นักช้อปชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับราคาที่ต่ำกว่ าและตัวเลือกสินค้าที่ดีกว่า เมื่อพูดถึงเรื่องการช้อปปิ้ งออนไลน์ ด้วยเหตุที่ประสบการณ์ช้อปปิ้ งในร้านเป็นไปในเชิงบวกสำหรับนั กช้อปส่วนใหญ่ การดึงดูดให้พวกเขาหันไปซื้ อทางออนไลน์มากขึ้นนับเป็นเรื่ องท้าทายสำหรับผู้ค้าปลี กจำนวนมาก แต่มันก็มีโอกาสมหาศาลอยู่” Boris Lokschin ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Spryker กล่าว “ผู้ค้าปลีกที่ทำงานร่วมกับโซลู ชันคอมเมิร์ชแบบแยกย่อยได้จะพร้ อมที่สุดในการคว้าส่วนแบ่ งตลาดในตลาดเครื่องอุปโภคบริ โภคที่ไม่หยุดนิ่งนี้ ผู้ค้าปลีกจะต้องโฟกัสไปที่ การส่งมอบประสบการณ์ช้อปปิ้ งออนไลน์ที่ราบรื่น ที่เหนือความคาดหวังของผู้บริ โภค และด้วยกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ผู้ค้าปลีกจะมีความยืดหยุ่ นในการปรับตัวไปตามการเปลี่ ยนแปลงความต้องการของผู้บริโภค ตลาดสินค้าอุปโภคบริ โภคทางออนไลน์ที่ออสเตรเลียยั งมีโอกาสเติบโตสูงสำหรับองค์ กรที่ยินดีมอบประสบการณ์การค้ าทางดิจิทัลระดับชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอทางเลื อกสินค้าที่กว้างขึ้น ทางเลือกการจัดส่งและการรับสิ นค้าที่ยืดหยุ่น หรือการร่วมมือกับพันธมิ ตรในการจัดส่งตามความต้องการ”

ผู้ชนะในระบบออนไลน์และผู้แพ้ นอกออนไลน์

เมื่อพิจารณาผู้ที่ พลาดโอกาสเมื่อนักช้อปซื้ อของทางออนไลน์มากขึ้น 22% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่ าพวกเขาลดค่าใช้จ่ายครั้งใหญ่ ในร้านอาหารเพื่อสุขภาพ ในขณะที่ลดการใช้จ่ายอีก 15% ที่ร้านเกษตรกรในท้องถิ่ นและตลาดนัดแบบเปิดในชุมชน น่าแปลกใจที่มีเพียง 4% ระบุว่าใช้จ่ายน้อยลงที่ซุ ปเปอร์มาร์เกต เมื่อเจาะลึกในเรื่องนี้ ผู้ขายสองรายใหญ่ระหว่าง Coles และ Woolworths ได้ลงทุนมหาศาลในการสร้ างประสบการณ์แบบควบรวมเป็นหนึ่ง ทำให้สามารถส่งมอบได้ทั้งในร้าน ทางออนไลน์ ไปรับสินค้าที่ร้าน และจัดส่งที่บ้านได้อย่างง่ ายดาย ซึ่งส่งผลให้มีการใช้จ่ายลดลงน้ อยมากที่ซุปเปอร์มาร์เกตในทุกช่ องทาง

ในขณะที่ 10% ของนักช้อปซื้อของน้อยลงมากที่ ร้านค้าปลีกราคาประหยัด จึงยังมีโอกาสสำหรับร้านค้าปลี กราคาประหยัด โดย 87% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าจะซื้ ออาหารออนไลน์มากขึ้ นหากราคาลดลง แม้จะมีเพียง 4.4% ของประชากรออสเตรเลียใช้เวลาเดิ นทางนานกว่า 20 นาทีจากซุปเปอร์มาร์เกต แต่ราคาที่ต่ำลงอาจช่วยกระตุ้ นการซื้อทางออนไลน์ได้สำหรับร้ านค้าปลีกราคาประหยัด และดึงดูดผู้คนออกจากซุปเปอร์ มาร์เกตภายในรัศมีเดินทาง 20 นาที นอกเหนือจากราคา ผู้บริโภคอาจถูกดึงออกจากซุ ปเปอร์มาร์เกตรายใหญ่ด้วยปัจจั ยด้านบริการต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายขึ้น (75% ระบุว่ามีแนวโน้มหรือมีแนวโน้ มสูง), สินค้าหลากหลายขึ้น (77%), มีสินค้าพร้อมจำหน่ายในระยะใกล้ (78%) และจัดส่งได้รวดเร็ว (76%)

อีกกลุ่มที่อาจได้ประโยชน์ จากประสบการณ์การค้าทางดิจิทั ลที่พัฒนาขึ้นคือ ร้านค้าปลีกในท้องถิ่น ผู้บริโภคส่วนใหญ่อยากเห็นซั พพลายเออร์ในท้องถิ่ นนำเสนอทางเลือกการซื้ อทางออนไลน์ โดย 40% ระบุว่าอยากสั่งซื้ อจากตลาดและเกษตรกรในท้องถิ่ นทางออนไลน์ นอกจากนี้ 25% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่าร้านค้ าสินค้าออร์แกนิคควรเป็ นการขายทางออนไลน์ เมื่อสอบถามว่าอยากเห็นผู้ให้ บริการรายใดทางออนไลน์ ผู้ตอบแบบสำรวจ 12% ระบุถึง Farmer Jack’s ที่ตั้งอยู่ในเมืองเพิร์ธ ทำให้ผู้ให้บริการด้านอาหารออร์ แกนิคสัญชาติออสเตรเลีย-ตะวั นตกระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่ น เป็นคำตอบที่พบบ่อยที่สุดเป็นอั นดับห้า นั่นแสดงให้เห็นถึงความมั่ นคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิ จารณาว่ามีชาวออสเตรเลียเพียง 11% อาศัยในสหรัฐอเมริกา

Amazon ไม่โดดเด่น

แม้ Amazon จะลงทุนมหาศาลในตลาดสินค้าอุ ปโภคบริโภคทางออนไลน์ – ทั้งระดับโลกและในออสเตรเลีย แต่มีผู้บริโภคชาวออสเตรเลียเพี ยง 42% กล่าวถึง Amazon เมื่อให้รายชื่อผู้ให้บริการจั ดส่งอาหารทางออนไลน์และถามว่ าพวกเขาจดจำรายชื่อใดได้บ้าง ผู้ตอบแบบสำรวจ 84% จดจำ Uber ได้ และ 77% จดจำ Menulog ได้ โดยแบรนด์ Doordash ตามมาในอันดับสามด้วยอัตราการรั บรู้แบรนด์ 75% และ Deliveroo อยู่ในอันดับห้าที่ 66% เมื่อพิจารณานอกเหนือจากการรั บรู้แบรนด์ ผู้ตอบแบบสำรวจ 62% ใช้บริการ Uber Eats (24% เป็นประจำ) และ 31% เป็นลูกค้าของ Deliveroo (8% เป็นประจำ) ซึ่งบ่งชี้ชัดว่าสองแบรนด์นี้ ได้รับการยอมรับอย่างดี ในออสเตรเลีย

รายงานฉบับเต็มของรายงานพฤติ กรรมการจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริ โภคทางออนไลน์ของชาวออสเตรเลีย ปี 2022 ดูได้ที่ https://www.efoodinsights.com/ australia-online-grocery- report/

วิธีการ

รายงานพฤติกรรมการจับจ่ายสินค้ าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ ของชาวออสเตรเลียปี 2022 สำรวจบนพื้นฐานของการศึกษาที่ ดำเนินการโดย Appinio และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทั ลคอมเมิร์ซ Spryker ในช่วงกลางปี 2022 Appinio ได้ส่งแบบสอบถามถึงผู้ ตอบแบบสำรวจ 2,500 ราย ด้วยคำถามโดยละเอียดเกี่ยวกั บประสบการณ์ในการช้อปปิ้งสินค้ าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ และความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว คำตอบที่ได้เป็นข้อมูลชุดใหญ่ที่ สุดและละเอียดที่สุดที่มีในปั จจุบันเกี่ยวกับพฤติกรรมการช้ อปปิ้งอาหารทางออนไลน์ ในออสเตรเลีย ผู้ร่วมทำแบบสำรวจมีอายุระหว่าง 16 และ 65 ปี (อายุเฉลี่ย: 39.5 ปี) และอาศัยในออสเตรเลีย ณ เวลาที่มีส่วนร่วมในการสำรวจ โดย 21.6% อาศัยในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่ มีผู้อยู่อาศัยน้อยกว่า 50,000 คน, ขณะที่ 25.7% อาศัยอยู่ในเมืองที่มี ประชากรไม่เกิน 250,000 คน 13.5% อาศัยในเมืองขนาดเล็ก (ประชากร 250,000 ถึง 750,000 คน) โดยที่ 39.2% อาศัยในห้าเมืองใหญ่ที่สุ ดในประเทศ ได้แก่ ซิดนีย์ เมลเบิร์น เพิร์ธ บริสเบน และแอดิเลด

เกี่ยวกับ Appinio

Appinio ตั้งอยู่ที่เมืองฮัมบูร์ก เป็นแพลตฟอร์มวิจัยตลาดระดับโลก ซึ่งช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการสำรวจความคิดเห็นหลายพันตั วอย่างจากกลุ่มเป้าหมายทั่ วโลกได้อย่างรวดเร็ว เป็นครั้งแรกที่ทุ กคนสามารถตรวจสอบการตัดสิ นใจและไอเดียได้แบบเรียลไทม์ด้ วยผลลัพธ์ที่เป็นตัวแทนจากผู้ บริโภค ในฐานะโซลูชั่นการวิจัยตลาดที่ รวดเร็วที่สุด, Appinio ส่งมอบผลตอบรับหรือความคิดเห็ นจากตลาดกว่า 90 แห่ง บริษัทมากกว่า 1000 แห่งจากทุกอุตสาหกรรมใช้บริ การแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมของ Appinio เพื่อความคล่องตัวและยึดลูกค้ าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น ตัวอย่างลูกค้า ได้แก่ VW, Unilever, Netflix, Gorillas, Bertelsmann, Warner Brothers, Samsung, Jägermeister, Red Bull และ About You รวมถึงเอเจนซี่และบริษัทที่ปรึ กษาชั้นนำมากมาย Appinio ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ Top European Business Startup ที่งานเทศกาล Pioneers Festival, รางวัล the Best of Mobile และรางวัล the Best of Hamburg Award Jonathan Kurfess ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Appinio, ติดอันดับ Forbes 30 ก่อนอายุ 30 ปีในยุโรปประจำปี 2020

เกี่ยวกับ Spryker

Spryker เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ชที่ปรั บแต่งตามความต้องการได้ระดั บแนวหน้าสำหรับองค์กรที่มี โมเดลธุรกิจที่ครอบคลุมรอบด้ านเพื่อช่วยสร้างการเติบโต สร้างนวัตกรรม และสร้างความแตกต่าง โมเดลของ Spryker เป็นโมเดลแรกแบบแยกส่วน ใช้ง่าย และทำงานด้วย API ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิ จแบบธุรกรรมที่ครอบคลุมรอบด้าน ให้วิธีการบ่มเพาะที่ดีที่สุดที่ มอบความยืดหยุ่นเพิ่อช่วยธุรกิ จในการปรับเปลี่ยน กำหนดขนาด และนำผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ ตลาดได้อย่างรวดเร็วทั้งยังช่ วยให้ส่งมอบคุณค่าได้เร็วขึ้ นตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ ดิจิทัล Spryker ในฐานะผู้นำแพลตฟอร์มระดั บโลกสำหรับตลาดระดับองค์กร B2B และ B2C, Thing Commerce, และ Unified Commerce ช่วยเพิ่มความสามารถให้กับลูกค้ าธุรกิจกว่า 150 รายทั่วโลกและได้รับความไว้ วางใจจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น ALDI, Siemens, Hilti และ Ricoh Spryker ได้รับการยอมรับโดย Gartner® ด้วยรางวัลวิสัยทัศน์ยอดเยี่ ยมใน 2022 Magic Quadrant สำหรับ Digital Commerce และได้รับการจัดอันดับเป็นผู้มี ผลงานยอดเยี่ยมใน The Forrester Wave : B2B Commerce Solutions, ไตรมาสที่ 2 ปี 2022 Spryker เป็นบริษัทเทคโนโลยีเอกชนที่มี สำนักงานใหญ่ในกรุงเบอร์ลิ นและนิวยอร์ก ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://spryker.com

