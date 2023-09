เทศกาลค็อกเทลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดเผยว่า Jacob Martin เป็นบาร์เทนเดอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก

การแข่งขันที่ทุกคนรอคอยนำมาซึ่ งประสบการณ์ค็อกเทลที่เต็มไปด้ วยสีสันและความร่วมมือที่ไม่ เคยมีมาก่อนในเมืองเซาเปาโล

เซาเปาโล บราซิล, Sept. 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Jacob Martin จากแคนาดาได้รับการยอมรั บจากตำนานแห่งวงการให้เป็นบาร์ เทนเดอร์ระดับโลกของเทศกาล World Class ประจำปี 2566 เขาเอาชนะการแข่งขันจากบาร์ เทนเดอร์ชั้นนำอีกกว่า 10,000 คนที่พยายามเป็นบาร์เทนเดอร์ที่ อยู่ในจุดสูงสุดในปีนี้

การแข่งขันทำให้ Jacob มีส่วนร่วมในการท้าทายต่าง ๆ เป็นเวลาสี่วัน ตั้งแต่การสร้างสรรค์ค็ อกเทลคลาสสิกและยกระดับให้เป็น TEN โดย Tanqueray No. TEN ซึ่งเป็นเมนูโปรดของบาร์ เทนเดอร์ นอกจากนี้ Jacob ยังกล้าก้าวไปอีกระดับขั้นด้ วยรสชาติที่หลากหลายของ Johnnie Walker Black Label รวมถึงการสร้างสรรค์ค็อกเทล Ketel One Garnished with Good ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ กรรมการประทับใจกับรสชาติที่สร้ างสรรค์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อชุ มชนท้องถิ่นของพวกเขาในแคนาดาอี กด้วย

เมื่อได้รับชัยชนะ Jacob ได้กล่าวว่า: “ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คว้ าแชมป์การแข่งขันจากเทศกาล World Class ได้ ไม่ใช่แค่เพราะมันเป็นจุดสูงสุ ดของอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะผมได้รับสิทธิพิ เศษในการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ผู้ มีฝีมือในสัปดาห์นี้ด้วย บาร์เทนเดอร์เป็นชุมชนที่น่าทึ่ ง และสัปดาห์นี้ทำให้ผมนึกถึงเรื่ องนั้นอยู่เสมอ เราทุกคนต่างผลักดันกัน เรียนรู้จากกันและกัน และได้รับพลังอันน่าทึ่งจากเมื องที่น่าอัศจรรย์แห่งนี้ มาตรฐานของการแข่งขันนั้นถือว่ ายอดเยี่ยมมาก แต่ตอนนี้ผมแค่ตั้งตารอที่จะได้ เพลิดเพลินกับค็อกเทลที่คนอื่ นทำเท่านั้น”

ในฐานะส่วนหนึ่งของการแข่งขัน เราได้เห็นบาร์เทนเดอร์ชื่อดั งระดับโลกในเซาเปาโล เช่น Monica Berg (จาก Tayer + Elementary ในลอนดอน), Giacomo Giannotti (จาก Paradiso ซึ่งเป็นบาร์ที่ดีที่สุ ดของโลกในบาร์เซโลนา) และ Ago Perrone (จาก The Connaught Bar ในลอนดอน) พวกเขาต่างก็มาที่เมืองเพื่อเป็ นผู้ตัดสินของงานและจั ดประสบการณ์พิเศษซึ่งได้แก่ เทศกาล ‘World Class’ ในสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ โดดเด่นที่สุดของเมือง

การแข่งขันยังเป็นสัญญาณการเริ่ มต้นของเทศกาล World Class Cocktail Festival โดยมีการร่วมมือกันของบาร์อันน่ าอัศจรรย์ทั่วเมือง เช่น Bar Dos Arcos, Tan Tan และ Guilhotina Bar

โดยรวมแล้ว เทศกาล World Class Cocktail Festival ได้ขยายไปยังสถานที่จัดงานกว่า 1,000 แห่งทั่วบราซิล ทำให้ผู้ชื่นชอบค็ อกเทลหลายแสนคนได้รับประสบการณ์ แปลกใหม่จากแบรนด์อย่าง Johnnie Walker, Tanqueray No. TEN และ Don Julio

เทศกาล World Class ประจำปีนี้ยังได้เห็ นการรวมของฟอรัมอุตสาหกรรม โอกาสในการมีส่วนร่วม ให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุ มชนบาร์เทนเดอร์ด้วยการสั มมนาและการอภิปรายแบบกลุ่ มจากคณะกรรมการและแขกรับเชิ ญของเทศกาล World Class โดยมีไฮไลต์ ได้แก่: “จาก Insta สู่ IRL: เทรนด์ต่าง ๆ และวิธีที่จะเชี่ยวชาญเทรนด์ เหล่านั้น” โดยมี Kaitlyn Stewart ผู้ชนะ World Class ปี 2560 และ Giuliana Pe Benito ผู้จัดการวัฒนธรรมสำรองระดั บโลกของ Diageo และ “เบื้องหลังบาร์ที่ดีที่สุ ดของโลก” โดยมีเจ้าของบาร์ซึ่งรวมถึง Monica Berg, Thiago Benares และ Benjamin Padron

Marissa Johnston หัวหน้าระดับโลกของ Diageo World Class กล่าวว่า: “เทศกาล World Class ที่จัดขึ้นต่อเนื่องจากการแข่ งขันเมื่อปีที่แล้วที่ซิดนีย์นั้ นมักจะต้องการผู้มีความสามารถที่ มากเสมอ แต่ทีม World Class จากทั่วโลก ทีมบราซิล แลผู้เข้าแข่งขันอันน่าทึ่งทั้ง 54 คนของเราต่างก็ก้าวเข้าสู่ สนามและทำผลงานออกมาได้อย่ างยอดเยี่ยม ระดับพลังงานที่ทุกคนมีเมื่ออยู่ ในสถานที่นั้นน่าทึ่งมาก และหลังจากที่วางแผนมาแล้ วหลายเดือน ก็เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่ ได้เห็นทุกอย่างมารวมกันได้อย่ างสมบูรณ์แบบเช่นนี้ เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่ได้ เห็นเมืองนี้มีชีวิตชีวาด้ วยเครื่องดื่มชั้นเลิ ศและประสบการณ์อันยอดเยี่ยม

“Jacob ได้ยกระดับการแข่งขันนี้ไปอี กระดับอย่างแท้จริง เขายอดเยี่ยมมากในทุก ๆ ด้าน และความคิดเห็นจากคณะกรรมการที่ มีต่อเขาเองก็น่าทึ่งมาก Jacob เป็นผู้ชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่ง และฉันแทบรอไม่ไหวที่จะร่ วมงานกับเขาในอีก 12 เดือนข้างหน้า เขาจะต้องไปได้ไกลแน่นอน”

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2552 Diageo World Class มีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบั นดาลใจในการดื่มให้ดีขึ้น อีกทั้งเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมค็ อกเทลทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนบาร์เทนเดอร์กว่ า 450,000 รายทั่วโลกผ่านการฝึกอบรมและให้ ความรู้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ World Class และติดตามเครื่องดื่ม เทรนด์ และการฝึกอบรมล่าสุด กรุณาไปที่ www. diageobaracademy.com/en_zz/ world-class-/ และติดตาม @ WorldClass บน Instagram

