โรงงานใหม่ของ Nikkiso Cryo Inc. เพิ่มการผลิตปั๊มไครโอเจนิค

You May Like

ลาสเวกัส, April 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryo Inc. (NCI) ในเมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา ซึ่งเป็นสมาชิกของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group (กลุ่ม) และเป็นส่วนหนึ่งของ Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) ได้ประกาศเกี่ยวกับโรงงานใหม่ซึ่ งจะเพิ่มประสิทธิภาพและขี ดความสามารถในการผลิตปั๊ มไครโอเจนิค

Search for: