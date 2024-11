ไม่เกิน 20 วินาทีที่หน้าชั้นวางสินค้าของซูเปอร์มาร์เก็ต

นี่คือเวลาสูงสุดที่ผู้บริโภคโดยเฉลี่ยใช้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือไม่ แม้จะเป็นผลไม้และผักก็ตาม

เฟอร์รารา อิตาลี, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — เวลาเฉลี่ยที่ผู้บริโภคใช้ที่หน้าชั้นวางสินค้านั้นสั้นอย่างน่าประหลาดใจ โดยอยู่ระหว่าง 4 ถึง 20 วินาที ศาสตราจารย์ Vincenzo Russo ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเชิงประสาทวิทยาและจิตวิทยาผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัย IULM ในเมืองมิลานเปิดเผยเรื่องนี้ในระหว่างงาน Fruit and Vegetables and Neuromarketing: Understanding Consumers in a Changing World (ผลไม้และผัก และการตลาดเชิงประสาทวิทยา: การทำความเข้าใจผู้บริโภคในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป) ซึ่งจัดโดย CSO Italy ผู้สนับสนุนโครงการ The European Art of Taste (ศิลปะแห่งรสชาติของยุโรป) ร่วมกับสหภาพยุโรป

ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าการตัดสินใจซื้อนั้นรวดเร็วและเป็นไปตามสัญชาตญาณเพียงใด โดยส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล เมื่อถูกเรียกร้องให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็ว สมองของเราก็มีแนวโน้มที่จะ “หลอก” เราและสร้างอคติบางประการในการรับรู้ของเรา บรรจุภัณฑ์ สีหรือรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายอาจส่งผลต่อการรับรู้ของเราในทางที่บางครั้งอาจแตกต่างไปจากความเป็นจริงได้

“ผู้บริโภคไม่ได้เลือกอย่างมีเหตุผล แต่เป็นอารมณ์ที่เป็นตัวกระตุ้นหลักในการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการตัดสินใจต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้น” ศาสตราจารย์ Russo อธิบาย

ดังนั้นหากการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ความเสี่ยงก็คือ การเลือกผลิตภัณฑ์ผลไม้และผักนั้นขึ้นอยู่กับราคาหรือนิสัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นี่คือความเสี่ยงอันร้ายแรงมากที่อาจลดมูลค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

ความสำคัญของความเกี่ยวพันทางอารมณ์ยังเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างความทรงจำและอารมณ์อีกด้วย Russo เน้นย้ำถึงการที่อะมิกดาลาซึ่งรับผิดชอบในการจัดการอารมณ์และฮิปโปแคมปัสซึ่งรับผิดชอบในการสร้างความทรงจำระยะยาวนั้น ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างประสบการณ์การซื้อสินค้าที่น่าจดจำ “การคาบเกี่ยวกันระหว่างอารมณ์และความทรงจำนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งกับการมีอิทธิพลต่อความสามารถของเราในการจดจำผลิตภัณฑ์และแบรนด์ และเป็นผลให้เลือกใช้สินค้านั้นอีกครั้งในอนาคต” อาจารย์ผู้สอนกล่าวสรุป

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาประเด็นเหล่านี้ให้ดี ๆ เมื่อนำเสนอผลไม้และผักบนชั้นวางสินค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศ เนื่องจากการนำเสนอนั้นจะเป็นการแสดงสินค้าในตู้โชว์ซึ่งบ่อยครั้งที่สุดจะเป็นตัวกำหนดว่าผู้บริโภคจะซื้อผลไม้และผักหรือไม่ การซื้อที่เป็นไปตามบทบาทของความเร็วในการสื่อสารด้วยสิ่งที่ผู้บริโภคเลือกนั้น ทำให้การที่ผลิตภัณฑ์จะต้องสามารถสื่อสารคุณค่าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลกลายเป็นเรื่องสำคัญ

“ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารอย่างถูกต้องเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสูงที่ใช้กำหนดลักษณะผลไม้และผักที่ผลิตในยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ส่งออก” Luca Mari หัวหน้าโครงการสหภาพยุโรปที่ CSO Italy กล่าว “ผู้บริโภคชาวเอเชียยังเลือกและทำอย่างรวดเร็วอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีประสิทธิผล เราจะต้องพัฒนาและเรียนรู้วิธีการสื่อสารถึงการปกป้องดูแลที่เพิ่มมากขึ้นของยุโรปซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ภายใต้กรอบการทำงานนี้ แคมเปญการสื่อสารข้อมูล “The European Art of Taste” มุ่งเป้าหมายเพื่อจัดแสดงตัวอย่างที่ดีที่สุดของผลไม้และผักจากยุโรป ทั้งแบบสดและแบบแปรรูป ในประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และไทย

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

โครงการ The European Art of Taste (ศิลปะแห่งรสชาติของยุโรป) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกด้านผลไม้และผัก มุ่งเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักที่มีคุณภาพสูงของยุโรป และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป บริษัทสัญชาติอิตาลีดังต่อไปนี้ยังเข้าร่วมโครงการด้วย ได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group และ Oranfrizer

CSO Italy ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลี ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดสำหรับผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้คือ สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

