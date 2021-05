‫Zenas BioPharma ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่

You May Like

Dr. Mu ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จาก University of California ที่เบิร์กลีย์และสำเร็จการฝึ กอบรมหลังปริญญาเอกที่ University of California ที่ San Francisco School of Medicine และ University of Washington School of Medicine เขาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ตจาก West China University of Medical Sciences

