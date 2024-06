AMEC ประกาศแต่งตั้งประธานคนใหม่

ลอนดอน, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — International Association for the Measurement and Evaluation of Communication (AMEC) ได้ประกาศแต่งตั้งประธาน (Chair) สมาคมคนใหม่ที่กำลังจะรับตำแหน่ ง

AMEC องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านข่ าวกรองสื่อและข้อมูลเชิงลึกที่ ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศว่า Raina Lazarova ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรข่าวกรองสื่ อระดับโลก Ruepoint จะเข้ารั บตำแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2567 ในฐานะประธาน Raina Lazarova จะเป็นผู้นำ AMEC Board of Directors เพื่อสานต่อภารกิ จในการกำหนด ส่งเสริม และพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ สุดในการวัดและประเมินผลการสื่ อสาร การวิจัย การวิเคราะห์ การประเมินผล ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกในภูมิทั ศน์การสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็ว

การส่งมอบตำแหน่งอย่างเป็ นทางการเกิดขึ้นที่งาน 2024 AMEC Global Summit on Measurement ในนครโซเฟียระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม ซึ่งให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่ วมด้วยตนเองมากกว่า 200 ราย ซึ่งรวมถึงนักสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพั นธ์ นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมการวิจัยและการวิ เคราะห์

Aseem Sood ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Imp act Research and Measurement Pvt ซึ่งเป็นประธานที่กำลั งจะหมดวาระนั้น กล่าวว่า “หลั งจากประสบความสำเร็ จในการดำรงตำแหน่งประธานของ AMEC เป็นเวลาสองปี ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ จะมอบตำแหน่งผู้นำให้กับคุณ Raina Lazarova วิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ ของเธอทำให้เธอเป็นบุคคลในอุ ดมคติที่จะนำทาง AMEC ไปสู่การเติบโตและความสำเร็ จในบทต่อไป ผมมั่นใจว่าภายใต้การนำของเธอ AMEC จะสามารถเติบโตและบรรลุ ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ต่ อไปได้ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการที่ นครโซเฟียเมื่อเร็ว ๆ นี้ AMEC Board ได้พิจารณาและกำหนดประเด็นสำคั ญที่มีการมุ่งเน้นและแผนกลยุทธ์ สำหรับสองปีที่กำลังจะมาถึง ผมจะยังคงทำหน้าที่เป็นสมาชิกที่ มีส่วนร่วมของ AMEC Board of Directors โดยมุ่งเน้นอย่ างเฉพาะเจาะจงในการเป็นหั วหอกในการพัฒนาปฏิทินบรรณาธิ การผู้นำทางความคิดให้กั บคณะกรรมการ”

Raina Lazarova ประธานคนใหม่ที่ได้รับเลือก กล่าวว่า “ถือเป็นเกียรติอย่ างยิ่งที่ดิฉันได้รับเลือกเป็ นประธานคณะกรรมการบริหารของ AMEC ในฐานะองค์กรอุตสาหกรรมชั้นนำ เราจะส่งเสริมประโยชน์ของการวั ดและประเมินผลการสื่อสารต่อไป และขณะเดียวกันก็ส่งมอบคุณค่ าให้กับสมาชิกของเราและชุ มชนการสื่อสารที่ขยายตัวออกไป การเกิดขึ้นของปัญญาประดิษฐ์ช่ วยสร้าง (Generative AI) หมายความว่าเราอยู่ในช่วงเวลาที่ น่าสนใจอย่างมากสำหรับภาคการสื่ อสาร และ AMEC ได้ตระหนักถึ งบทบาทของตนในการให้ทั้งความเป็ นผู้นำทางความคิดและการสนับสนุ นแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ”

Johna Burke ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AMEC กล่าวเสริมว่า “เรามีการเลือกตั้ ง International Board Director ทุกปี ซึ่งรับประกันว่าสมาชิกจะมีส่ วนร่วมและเป็นตัวแทนในขณะที่ เราพิจารณาความคิดริเริ่มของอุ ตสาหกรรมที่ซับซ้อนและสำคัญ เราจะจัดการเลือกตั้งพิเศษสำหรั บตำแหน่งประธานโดยมีระยะเวลาเพี ยงแค่ทุก ๆ สองปีเท่านั้น ในระหว่างการส่งผ่านตำแหน่งนี้ เราได้เฉลิมฉลองความเป็นผู้ นำและการมีส่วนร่วมของ Aseem ในฐานะประธาน และต้อนรับ Raina ซึ่งเป็นแชมป์ของชุมชน AMEC Raina กำลังทำงานในการร่วมมือกันเพื่ อให้สมาชิกของ AMEC สามารถค้นหาเส้นทางที่ทั้งรู้จั กและไม่รู้จักในช่วงสองปีข้ างหน้าเป็นหมู่คณะเพื่อเรียนรู้ จากกันและกัน และรับประโยชน์จากประสบการณ์ ระดับโลกของระบบนิเวศที่กว้ างขวางที่สุดในอุตสาหกรรมข่ าวกรองสื่อ”

AMEC เป็นตัวแทนของชุมชนสมาชิกระดั บโลกขององค์กรมากกว่า 200 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทติดตามและวิ เคราะห์สื่อ หน่วยงานประชาสัมพันธ์และการสื่ อสาร เจ้าของแบรนด์ และบริษัทวิจัยตลาด สมาคมมีสาขาต่าง ๆ อยู่ในสี่ทวีป ได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ และละตินอเมริกา

AMEC มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนอุ ตสาหกรรมการสื่อสารระดับโลกด้ วยทรัพยากรทางการศึกษาฟรี และคำแนะนำในแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่สุดในการวางแผน วัดผล และประเมินผลการดำเนินงานเพื่ อยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมคุ ณค่าของการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารระดับโลก

AMEC เป็นองค์กรผู้ก่อตั้งแหล่งข้อมู ลแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ ได้รับการยอมรับ นำมาใช้ และประยุกต์ใช้อย่างเด่นชัด ซึ่งรวมถึง Barcelona Principles (1.0, 2.0 และ 3.0) และ Integrated Evaluation Framework (IEF) ที่มีการนำมาใช้กันทั่วโลก

