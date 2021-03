Asia Broadband ได้เปิดตัวการขายโทเค็นคริปโตเคอเรนซีที่ผูกกับทองคำแล้ววันนี้

You May Like

ลาสเวกัส, March 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน InvestorWire – Asia Broadband Inc. (OTC: AABB) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “AABB” หรือ “บริษัท”) มีความยินดีที่ จะประกาศการเปิดตัวการขายโทเค็ นคริปโตเคอเรนซี AABB Gold (AABBG) ของบริษัทที่พัฒนาโดย Core State Holdings, Corp. (CSHC) ในวันนี้ ในการซื้อโทเค็น ผู้ใช้ AABB Wallet จะต้องอัปเดตแอปหรือดาวน์ โหลดเพื่อติดตั้งแอปเวอร์ชันล่ าสุดและผ่านกระบวนการ Know Your Client (KYC) ภายใน AABB Wallet เวอร์ชันใหม่นี้ โทเค็นจะสามารถซื้อได้เฉพาะเพื่ อแลกเปลี่ยนกับคริปโตเคอเรนซี หลักอื่นๆ เช่น Bitcoin, Ethereum และ Litecoin

Search for: