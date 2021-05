BANDroyalty.com เตรียมปฏิวัติวงการดนตรีทั่วโลกในวันที่ 5 พฤษภาคมด้วยการเปิดตัว BAND NFT (OpenSea.io)

You May Like

สิงคโปร์, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน InvestorWire – BAND Royalty (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BAND” หรือ “บริษัท”) ที่ดำเนินการโดย LIBERTY IS PTE LTD ในสิงคโปร์ จะเปิดตัวดนตรี/งานศิลปะที่ สามารถเก็บสะสมได้ BAND NFT Series 1 เป็นครั้งแรกในวันที่ 5 พฤษภาคม 2021 NFT เหล่านี้ได้รับความร่วมมือจากศิ ลปินชั้นนำเพื่อเฉลิ มฉลองความหลากหลายที่น่าทึ่ง การรวมตัวกัน และแนวดนตรีที่หลากหลายของโลก ยิ่งไปกว่านั้น BAND NFT ที่สามารถเก็บสะสมได้ยังมีลู กเล่นซ่อนอยู่ โดยการเป็นเจ้าของ BAND NFT รุ่นลิมิเต็ดเพียงหนึ่งจาก 3,000 ชุดทำให้สามารถเข้าถึงระบบนิเวศ BAND Music NFT และโอกาสในการแบ่งปันในแคตตาล็ อกเพลงที่มีค่าลิขสิทธิ์เมื่ อเปิดในที่สาธารณะของ BAND ซึ่งแตกต่างจาก NBA Topshots หรือ CryptoKitties มีตัวแทนศิลปินชั้นนำกว่า 50 คน รวมถึง Beyonce, Jay-Z, Justin Timberlake, Cher, will.i.am , Timbaland, Missy Elliot และ Rihanna BAND Royalty กำลังทำให้ NFT ชุดนี้นี้เป็นชุดแรกในบรรดา NFT ซึ่งเป็นการสร้าง NFT ทางดนตรี/ศิลปะที่สามารถเก็ บสะสมได้ที่ไม่เหมือนใครซึ่งผู้ ที่ชื่นชอบดนตรีทั่วโลกต่างต้ องหลงรัก

