CGTN: การเชื่อมโยงประเพณีและเทคโนโลยี: งานฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของ CMG ประจำปี 2025 เข้าสู่ช่วงสุดท้าย

ปักกิ่ง, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — งานฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิของ China Media Group (CMG) ประจำปี 2025 ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนการซ้อมครั้งสุดท้าย งานประจำปีนี้หรือที่เรียกกันว่า Chunwan ในประเทศจีนลือชื่อในเรื่องการมีความหมายสำคัญทางวัฒนธรรมอันมีค่าซึ่งผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับประเพณี เป็นที่ประทับใจสำหรับทั้งผู้ชมในประเทศจีนและทั่วโลก

ในวันที่ 22 มกราคม การซ้อมงานฉลองครั้งที่สี่ได้เสร็จสิ้นลง ด้วยการสรุปรายการการแสดงและองค์ประกอบทางเทคนิคให้เสร็จสมบูรณ์ การแสดงยืนยันถึงประสบการณ์อันดื่มด่ำด้วยเทคโนโลยี AR และ VR ที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นการผสมผสานการแสดงสุดคลาสสิก เช่น เพลง การเต้นรำ เรื่องขบขัน และการพูดโต้กับองค์ประกอบเชิงโต้ตอบเพื่อให้ผู้ชมสนใจและดึงดูดผู้ชมได้กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่

นอกเหนือจากบรรยากาศงานรื่นเริงแล้ว งานฉลองได้เปิดตัวมาสคอตทางการที่ชื่อว่า “Si Sheng Sheng” ซึ่งเป็นงูสีเขียวที่มีชีวิตชีวาอันเป็นสัญลักษณ์ของปีงู การออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมเป็นการผสมผสานรายละเอียดที่ประณีตซับซ้อน เช่น ลวดลายเกลียวจากเครื่องเงินชุบทอง “Ruyi” ที่พบในวัดฝ่าเหมินทางมณฑลส่านซีของจีน ซึ่งเป็นตัวแทนของความรุ่งโรจน์ ลำตัวของมาสคอตมีไม้เถาวัลย์สานพันกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังชีวิต อีกทั้งยังประดับด้วยดอกไม้ เช่น บีโกเนีย แมกโนเลีย และโบตั๋น ซึ่งประดิษฐ์ด้วยเทคนิคที่มีลวดลายเส้นละเอียดอันวิจิตรงดงาม การออกแบบเปี่ยมด้วยความใส่ใจผสมผสานมรดกเข้ากับงานศิลป์ช่วยสะท้อนถึงจิตวิญญาณแห่งการเฉลิมฉลองของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ

การผสมผสานประเพณีและความทันสมัย

นับตั้งแต่การเริ่มต้นในปี 1983 งานฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้กลายเป็นเครื่องหมายทางวัฒนธรรมของเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองมรดกของชาติผ่านการแสดงต่าง ๆ เช่น งิ้ว เพลงพื้นบ้าน การเต้นรำ เรื่องขบขัน และการพูดโต้ ในปีนี้ แม้จะยังรักษาประเพณีเหล่านี้ไว้ แต่งานฉลองจะปรับใช้การแสดงออกอันสร้างสรรค์ที่ทันสมัย

การออกแบบเวทีของงานฉลองประจำปี 2025 ได้แรงบันดาลใจจากคทา “Ruyi” ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ดั้งเดิมของจีนที่เป็นสัญลักษณ์ของการสมความปรารถนา เวทีรูปทรงคทาเชื่อมโยงนักแสดงเข้ากับผู้ชมเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน องค์ประกอบของขนบธรรมเนียมในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ได้แก่ การตัดกระดาษ การทำหุ่นเชิดเงา ตลอดจนเชือกถักจีน ซึ่งจะรวมเข้าไว้ในภาพ เครื่องแต่งกาย และเนื้อเพลงที่ปรากฏในการแสดงเพื่อเน้นย้ำถึงวัฒนธรรมอันเป็นของแท้

หนึ่งในการแสดงอันโดดเด่น คือ The Pillars ที่เป็นการแสดงร้องและเต้นรำที่ได้แรงบันดาลใจจากเส้นแกนกลางปักกิ่ง ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกโดย UNESCO เมื่อไม่นานมานี้ การแสดงเป็นการเฉลิมฉลองความเฉลียวฉลาดทางสถาปัตยกรรมของจีนโบราณ ด้วยการผสมผสานสาระสำคัญทางประวัติศาสตร์เข้ากับเอฟเฟกต์ภาพที่น่าทึ่ง ไฮไลต์อีกอย่างคือ Beauty by the Water ซึ่งผสมผสานการเต้นบัลเลต์และการเต้นรำแบบจีนดั้งเดิมเข้าด้วยกันเพื่อรวบรวมความงดงามและความพลิ้วไหลของสายน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับทำนองเพลง At the Waterside

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา งานฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิได้ปรับใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูรูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ งานฉลองประจำปี 2025 จะส่งเสริมแนวทางนี้ต่อไป: รูปแบบศิลปะแบบดั้งเดิม เช่น งิ้วปักกิ่งและงิ้วเหอหนาน ซึ่งจะได้รับการยกระดับด้วยเอฟเฟกต์บนเวทีและมัลติมีเดียที่ทันสมัย รวมถึงการโต้ตอบแบบดิจิทัลและการฉายภาพโฮโลแกรมที่จะปรับเปลี่ยนการเต้นรำและเพลงพื้นบ้านให้กลายเป็นประสบการณ์หลายมิติ การผสานเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไม่เพียงแต่ช่วยให้ศิลปะแบบดั้งเดิมมีชีวิตชีวาขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ผู้ชมมีความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนอีกด้วย

การเชื่อมโยงทางอารมณ์ของชาวจีน

สำหรับครอบครัวชาวจีนนับล้านแล้ว งานฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเป็นมากกว่ารายการทางโทรทัศน์ — หากแต่เป็นประเพณีปีใหม่อันหวงแหนยึดมั่น การชมงานฉลองร่วมกันแสดงถึงความสามัคคี ความอบอุ่น และความสุขของการกลับมาพบกันใหม่ ความเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่เชื่อมโยงครอบครัวทั่วโลกอยู่เหนือขอบเขตทางกายภาพ

นอกเหนือจากการเฉลิมฉลองความผูกพันในครอบครัวแล้ว งานฉลองยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและปัญหาทางสังคมผ่านเรื่องขบขันและการพูดโต้ที่สร้างทั้งเสียงหัวเราะและการไตร่ตรอง งานฉลองประจำปี 2025 จะสานต่อประเพณีนี้โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นหลักทางสังคมร่วมสมัย ไปพร้อมกับการผสานรวมความนิยมตามสมัย

งานฉลองยังจัดแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศจีน โดยเน้นที่ประเพณีและรูปแบบศิลปะในภูมิภาคซึ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและความเป็นส่วนหนึ่งร่วมกัน ด้วยการผสมผสานระหว่างความสดชื่นรื่นเริงในเทศกาล การเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรม และงานศิลป์ที่สร้างสรรค์ งานฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิจึงยังคงเป็นสัญลักษณ์อันยั่งยืนแห่งความสามัคคีและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวจีน

งานประจำปีนี้ยืนยันถึงการเป็นงานเฉลิมฉลองวันวานอันสว่างไสวและการปราดมองสู่อนาคตอันน่าตื่นเต้น เพื่อตอกย้ำบทบาทของงานฉลองในฐานะสะพานเชื่อมระหว่างประเพณีกับความทันสมัย อีกทั้งเป็นสายสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างชาวจีนทั่วโลก

