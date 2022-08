Cody Patrick ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการฝ่ายขายตรง OEM ของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

TEMECULA, Calif., Aug. 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Cody Patrick ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการฝ่ ายขายตรง OEM ของ Nikkiso ACD ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วย Cryogenic Pumps ของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Cody สำเร็จการศึกษาจากโครงการผู้จั ดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมของ Texas A&M College of Engineering ด้วยการศึกษาและประสบการณ์ด้ านปั๊ม Cryogenic สำหรับตลาดก๊าซอุตสาหกรรมของเขา ทำให้เขาเหมาะสมอย่างยิ่งที่ จะทำหน้าที่ดูแลตลาดที่กำลั งขยายตัวในสหรัฐอเมริกา เขาจะจัดการและพัฒนากลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนช่วยในการพั ฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมและการศึ กษาสำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท Cody จะประจำอยู่ใน Houston และรายงานต่อ Ian Guthrie ซึ่งเป็นผู้จัดการสายธุรกิ จสำหรับหน่วย Cryogenic Pumps ของกลุ่มบริษัท

“ด้วยความกระตือรือร้ นและความเข้าใจในตลาดปั๊ม Cryogenic ของ Cody ทำให้เรารู้สึกยินดีที่เขาได้ เข้ามาทำงานร่วมกับกลุ่มบริษัท” Daryl Lamy ประธานและซีอีโอของหน่วยปั๊ มของกลุ่มบริษัทกล่าว “เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุ นของเขาในด้านการพั ฒนาโอกาสในตลาดนี้ในอนาคต”

นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้ เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่ น

