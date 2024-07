David Barrett ซึ่งเป็น CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd กล่าวถึงการนำทางสู่ความสำเร็จในต่างประเทศของตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วโลก ท่ามกลางกฎระเบียบภายในประเทศที่เข้มงวดมากขึ้น

David Barrett ในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับ World Finance David Barrett ซึ่งเป็น CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd กล่าวถึงการเติบโตเชิงกลยุทธ์ โดยเน้นย้ำที่การขยายตัวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก ความท้าทายอันเนื่องมาจากกฎระเบียบที่เข้มงวด และการเปลี่ยนผ่านไปสู่ตลาดนอกประเทศในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับ World Finance

ลอนดอน, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ในการสัมภาษณ์ชุดล่าสุดกับ World Finance ทาง David Barrett ซึ่งเป็น CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ EBC Financial Group ในช่วงครึ่งปีของปี 2567 ภาพรวมด้านกฎระเบียบ และโอกาสในตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทั่วโลก

การดำเนินธุรกิจผ่านช่วงเวลาที่มีโรคระบาดและการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

EBC Financial Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2563 แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะอยู่ในระดับสูงสุด แต่บริษัทยังคงมีการเติบโตที่โดดเด่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Barrett เน้นย้ำถึงปัจจัยเฉพาะต่าง ๆ ที่ผลักดันการขยายตัวนี้ รวมถึงอายุของประชากรในภูมิภาค การรับรู้ด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น และรายได้ส่วนบุคคลที่จับจ่ายได้ที่เพิ่มขึ้น “ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลัก การเติบโตด้านฐานลูกค้าของโบรกเกอร์แทบทุกรายที่แท้จริงมาจากภูมิภาคนี้ ในประเทศจีนนั้นยุ่งยากมาก แต่ก็มีประเทศอื่น ๆ มากมายในภูมิภาคที่มีการเติบโตที่แข็งแกร่งมาก” Barrett กล่าว

“มีกลุ่มเป้าหมายวัยหนุ่มสาวที่กำลังรวมตัวกันทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงเทคโนโลยีได้ดีขึ้น มีความสามารถในการเชื่อมต่อดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก” Barrett เน้นย้ำโดยอ้างอิงถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลและกิจกรรมการเงินออนไลน์ Barrett อธิบายเพิ่มเติมว่า “พวกเขามีรายได้ที่จับจ่ายได้ ร่ำรวยขึ้นกว่าเมื่อก่อน และยังต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้วยการพยายามอย่างหนัก และผมคาดการณ์ว่านี่เป็นสาเหตุที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการเติบโต”

นอกจากนี้ Barrett ยังยกตัวอย่างผลกระทบของตลาดหุ้นมีมที่ดิ่งลง ซึ่งเปลี่ยนแปลงระดับการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์รายใหม่หลายราย ปรากฏการณ์หุ้นมีม ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือหุ้นขนาดเล็กที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างมากด้วยแรงหนุนจากกระแสโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้เกิดความผันผวนทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญและความผิดหวังในหมู่เทรดเดอร์รายใหม่ ซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการซื้อขายที่ลดลง Barrett กล่าวเสริมว่า “แต่สำหรับหุ้นกลุ่มนี้ ผมขอบอกว่าปริมาณการซื้อขายของเรานั้นมีแต่เพิ่มขึ้น”

ภาพรวมด้านกฎระเบียบและการขยายตัวทั่วโลก

Barrett จัดการกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ภายในประเทศด้วยแรงหนุนจากกฎระเบียบที่เข้มงวดและต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เขายังเน้นย้ำถึงอิทธิพลทางการเมืองที่มีผลต่อกฎระเบียบภายในประเทศใน EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป) ด้วยการสั่งห้ามซื้อขายผลิตภัณฑ์บางอย่างโดยเด็ดขาด เช่น สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ในสเปน และข้อจำกัดที่เข้มงวดในฝรั่งเศส “หน่วยงานกำกับดูแลในขอบเขตการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายจะยังคงเข้มงวดต่อไป ผมคิดว่าเราจะได้เห็นนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ถูกขับออกจากขอบเขตการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายเหล่านั้น เนื่องจากต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินเพื่อดูแลรักษาธุรกิจนั้นสูงมาก” เขาอธิบาย EBC Financial Group ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตโดยการก่อตั้งสำนักงานในโบโกตา สิงคโปร์ และกัวลาลัมเปอร์ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรายังได้รับใบอนุญาตด้านกฎระเบียบเต็มรูปแบบจากหน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands Monetary Authority – CIMA) “บริษัทในหมู่เกาะเคย์แมนที่เราก่อตั้งขึ้นโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นเพราะเราเชื่อว่าตลาดนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศจะยังคงมีอุปสรรคจากประเด็นด้านกฎระเบียบ การธนาคาร และการจัดหาเทคโนโลยี ดังนั้น หากคุณกำลังพิจารณาขอบเขตการซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายในต่างประเทศ บริษัทในเคย์แมนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด” Barrett กล่าว

การเติบโตของ EBC Financial Group ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงความร่วมมือครั้งล่าสุดในช่วงสามปีครึ่งกับ FC Barcelona Barrett อธิบายว่า “การเป็นพันธมิตรกับแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบรรลุผลมสำเร็จในระดับสูงสุดของเรา” นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำถึงความพยายามในการสร้างความแตกต่างของบริษัทในตลาดที่มีระดับอุปสงค์สูงผ่านการจดจำแบรนด์ที่แข็งแกร่งและการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ

ความท้าทายและแนวโน้มในอนาคต

เมื่อพิจารณาการดำเนินงานในอนาคต Barrett ตั้งข้อสังเกตว่าอุตสาหกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ “ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งคือการก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และสร้างความมั่นใจว่าเรายังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบในทุกภูมิภาค ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบกำลังเพิ่มสูงขึ้น และเราจำเป็นต้องลงทุนอย่างมากด้านเทคโนโลยีและบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้” Barrett กล่าว นอกจากนี้ Barrett ยังกล่าวถึงความสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนว่า “เราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับจุดหมายที่เรามุ่งหน้าไปและความเร็วในการขยายตัวของเรา เนื่องจากการขยายตัวที่เร็วเกินไปนั้นมีความเสี่ยง กลยุทธ์ของเราคือการเติบโตเชิงองค์กรและการรับรองว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมและพนักงานที่มีคุณภาพ”

Barrett คาดการณ์ว่าแนวโน้มการรวมบริษัทในอุตสาหกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จะดำเนินต่อไป “นักลงทุนรายย่อยจะพบว่าการรักษาธุรกิจภายในประเทศให้อยู่รอดนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนสูงด้านกฎระเบียบและการดำเนินงาน ประเด็นนี้จะขับเคลื่อนให้เกิดการรวมบริษัทมากขึ้นและผลักดันให้โบรกเกอร์บางรายเริ่มมองหาโอกาสในต่างประเทศ สำหรับลูกค้า อาจหมายถึงการเข้าถึงตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลายมากขึ้น” Barrett กล่าวเสริม

ความปลอดภัยทางไซเบอร์และความรับผิดชอบขององค์กร

ในการหารือเกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของบริษัท Barrett ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ด้วยการโคลน “สำหรับกลุ่มบริษัทอย่างเช่นพวกเรา การโจมตีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดขวางการดำเนินงาน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่” เขากล่าว EBC Financial Group จึงได้ร่วมมือกับบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อตรวจสอบและปกป้องการดำเนินงานในระบบดิจิทัลทั่วโลก

Barrett ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และความพยายามด้านความยั่งยืน “ตัวอย่างเช่น EBC จะระดมทุนเพื่อสนับสนุนการซื้อและการแจกจ่ายมุ้งรุ่นใหม่ 100,000 หลังให้กับประชาชนเกือบ 25,000 ครัวเรือนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มุ้งจะช่วยปกป้องสมาชิกจาก 13 ชุมชนหรือเกือบ 150,000 คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% จากยุงที่ทนทานต่อยาฆ่าแมลงชนิดอื่น ๆ แคมเปญนี้จะสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่ และช่วยให้มั่นใจว่าเด็ก ๆ จะได้ไปโรงเรียน และเด็กเล็กมีโอกาสเติบโตผ่านพ้นวัย 5 ขวบได้อย่างปลอดภัย”

โครงการริเริ่มด้าน CSR ที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ทางการเงินผ่านชุดการสัมมนาทางเว็บไซต์เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี โดยร่วมมือกับคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ควบคู่ไปกับการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยตรงสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ

EBC Financial Group ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีพนักงานมากกว่า 300 คนและยังคงรักษาวัฒนธรรมและเขตเวลาที่หลากหลายไว้ได้ ด้วยการมุ่งเน้นไปที่การเติบโตอย่างยั่งยืน การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ บริษัทจึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการจัดการกับภาพรวมทางการเงินที่ค่อย ๆ พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

สำหรับ EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่น่าเชื่อถือของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงด้านบริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย ระดับอาชีพ และสถาบันทั่วโลก โดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพมหานคร ลีมาซอล และอีกหลายแห่ง

EBC ได้รับการชมเชยจากรางวัลมากมาย จึงมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบสากลในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited กำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของ UK, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd กำกับดูแลโดย Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited กำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2558 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ ‘What Economists Really Do’ ที่จัดทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

