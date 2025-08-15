  • August 15, 2025
EAACI เปิดตัวแคมเปญระดับโลกเพื่อเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับอาการแพ้ยาปฏิชีวนะในงานประชุม EAACI 2025 (EAACI Congress 2025)

ซูริค, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EAACI ได้เปิดตัวแคมเปญสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอาการแพ้ยาปฏิชีวนะในระหว่างการประชุม EAACI 2025 ที่เมืองกลาสโกว์ โครงการนี้เริ่มต้นความพยายามระดับโลกในการแก้ไขปัญหาการติดฉลากผิดและความเชื่อมโยงกับการดื้อยาต้านจุลชีพ (AMR)

การเรียกร้องให้ดำเนินการในระดับโลก

การติดฉลากผิดเกี่ยวกับอาการแพ้ยาปฏิชีวนะส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก ฉลากที่ไม่ถูกต้องทำให้หลีกเลี่ยงการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะชั้นต้นและการใช้ยาปฏิชีวนะชั้นสองมากเกินไป ซึ่งส่งเสริมการเกิด AMR EAACI เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีความรับผิดชอบ

“เรากำลังเริ่มต้นการเคลื่อนไหว – ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาหนึ่ง” Maria Torres ประธาน EAACI กล่าว “ชีวิตของผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบจากการติดฉลากแพ้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ ซึ่งจำกัดตัวเลือกในการรักษาและทำให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพแย่ลง แคมเปญนี้สร้างแรงผลักดันในการแก้ไขฉลาก ปรับปรุงความปลอดภัย และรักษายาปฏิชีวนะให้มีอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป การแก้ไขฉลากหมายถึงการช่วยชีวิต ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต”

วัตถุประสงค์ของแคมเปญ:

  • เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายจากการติดฉลากแพ้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้อง
  • ส่งเสริมให้ผู้ป่วยและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์มีเครื่องมือและการฝึกอบรม
  • ส่งเสริมโปรโตคอลการประเมินอาการแพ้ที่อิงตามหลักฐาน
  • ส่งเสริมการสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะอย่างมีเหตุผลเพื่อปกป้องประสิทธิภาพในระยะยาว

การทำลายอุปสรรค

ผู้ป่วยหลายคนพกฉลากแพ้ที่ล้าสมัย ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ หรือรายงานด้วยตนเอง ซึ่งทำให้ตัวเลือกในการรักษาลดลงและเพิ่มความเสี่ยง แคมเปญนี้จัดการกับปัญหาเหล่านี้ผ่านการศึกษา การฝึกอบรม และการรณรงค์

ทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

คุณลักษณะสำคัญของแคมเปญคือวิดีโอการศึกษาสั้น ๆ ที่อธิบายเกี่ยวกับอาการแพ้ยาปฏิชีวนะและเหตุผลที่การติดฉลากที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ชุดเครื่องมือการส่งเสริม 2025 มีเครื่องมือที่จะช่วยขยายแคมเปญนี้ไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ

เข้าร่วมการเคลื่อนไหว

แคมเปญที่เปิดตัวภายใต้สโลแกน “Correct Labels, Better Lives” (ป้ายที่ถูกต้อง ชีวิตที่ดีกว่า) เชิญชวนผู้เชี่ยวชาญ ครู องค์กร และบุคคลทั่วไปให้เข้าร่วมความพยายามในการสร้างความตระหนักทั่วโลก ร่วมกัน เราสามารถปกป้องประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะได้

สำรวจแคมเปญและดาวน์โหลดทรัพยากร: https://eaaci.org/eaaci-antibiotic-allergy-awareness-campaign/

เกี่ยวกับ EAACI

สถาบัน European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในด้านนี้ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการวิจัยและการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://eaaci.org

ข้อมูลติดต่อ: communications@eaaci.org | +41 44 205 55 33

ดูรูปภาพประกอบการเผยแพร่ข่าวนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f2d7cd4b-652b-4207-9c07-315528446450

