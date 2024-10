EBC Financial Group ขยายขีดความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ด้วยใบอนุญาตบริการทางการเงินของออสเตรเลียใบที่สอง

ซิดนีย์, Oct. 17, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) ประสบความสำเร็จในการได้รับใบอนุญาตให้บริการทางการเงินของออสเตรเลีย (AFSL) ในด้านการจัดการสินทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลีย (ASIC) ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายรอยเท้าการจัดการสินทรัพย์ในระดับโลก การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ EBC มีความสามารถมากขึ้นในการให้บริการโซลูชันการลงทุนที่ซับซ้อนแก่ผู้ลงทุนระดับสถาบัน ผู้ลงทุนมืออาชีพ และบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNWI) ทั่วโลก การได้รับ AFSL นั้นไม่เพียงแต่ทำให้ EBC ขยายการดำเนินงานในออสเตรเลียได้มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าในตลาดทั่วโลกอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของบริษัทในการนำเสนอบริการจัดการสินทรัพย์ที่หลากหลายและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในระดับโลก

ใบอนุญาตใหม่ที่ออกให้แก่ EBC Asset Management Pty Ltd จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอบริการที่มีให้ของกลุ่มบริษัท ใบอนุญาตดังกล่าวเป็นการส่งเสริมใบอนุญาต AFSL ในด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินทั่วไปที่มีอยู่แล้วของ EBC ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถของกลุ่มบริษัทในการนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่ครอบคลุมในประเภทสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ หุ้น และการลงทุนทางเลือก รวมถึงกองทุนหุ้นเอกชนและกองทุนเงินร่วมลงทุน การได้รับใบอนุญาตนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ EBC ในการขยายระบบนิเวศทางการเงินในระดับโลก

ใบรับรองซึ่งเป็นใบอนุญาตการให้บริการทางการเงินของออสเตรเลียของ EBC Financial Group เน้นย้ำถึงบริการจัดการสินทรัพย์ที่ขยายตัว

กลยุทธ์ระดับโลก: การจัดการกับภูมิทัศน์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

เนื่องจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น บุคคลที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNWI) และผู้ลงทุนระดับสถาบันจำนวนมากจึงมองหาโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ที่มั่นคง การที่ EBC ได้รับ AFSL ในด้านการจัดการสินทรัพย์ถือเป็นการตอบสนองเชิงกลยุทธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตเหล่านี้ โดยช่วยให้บริษัทสามารถมอบตัวเลือกการลงทุนที่ยืดหยุ่นและเพิ่มการเข้าถึงตลาดได้ การได้รับใบอนุญาตนี้ทำให้ EBC อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในกลยุทธ์การลงทุนที่เชื่อถือได้และหลากหลาย ซึ่งบริษัทไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวเพียงแต่ในออสเตรเลียเท่านั้น แต่รวมถึงตลาดในระดับโลกด้วย ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทั่วโลกจะได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของ EBC ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการกำกับดูแลและโปร่งใสเช่นเดียวกับออสเตรเลีย

ก่อนหน้านี้ EBC นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้แก่ลูกค้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่ ภายใต้ใบอนุญาต AFSL ในด้านการให้คำแนะนำทางการเงินทั่วไป ใบอนุญาตใหม่นี้จะทำให้ EBC สามารถเสนอบริการเฉพาะทางให้กับลูกค้ารายใหญ่ในระดับโลกได้ บริการเหล่านี้ รวมถึงคำแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปเกี่ยวกับแผนการลงทุน (ไม่รวมบริการพอร์ตการลงทุนที่ดูแลและกำหนดทิศทางโดยนักลงทุน) และหลักทรัพย์ที่ได้รับการบริหารจัดการ นอกจากนี้ EBC ยังได้รับอนุญาตให้อำนวยความสะดวกในธุรกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการออก การสมัคร การได้มา การเปลี่ยนแปลง หรือการกำจัดผลประโยชน์ในแผนการลงทุนและหลักทรัพย์ที่ได้รับการบริหารจัดการน อกจากนี้ยังขยายการอำนวยความสะดวกไปถึงการให้บริการดูแลทรัพย์สิน ซึ่งมอบการปกป้องและความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นในทรัพย์สินของลูกค้า

Kris Wang หัวหน้าระดับประเทศของ EBC Financial Group ในออสเตรเลีย กล่าวว่า “การได้รับใบอนุญาตนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษามาตรฐานการกำกับดูแลที่สูงที่สุดในขณะที่ขยายความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายและแข็งแกร่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่มีความแตกต่างกันของบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนระดับสถาบัน”

การขยายเชิงกลยุทธ์สู่ตลาดที่มีมูลค่าสุทธิสูงของออสเตรเลีย

ออสเตรเลียถือเป็นแหล่งรวมของผู้ลงทุนรายใหญ่จำนวนมาก โดยมีบุคคลประมาณ 400,000 คนที่มีทรัพย์สินเกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ การได้รับ AFSL ในด้านการจัดการสินทรัพย์ทำให้ EBC อยู่ในตำแหน่งที่จะใช้ประโยชน์จากตลาดนี้ โดยนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนที่ตอบสนองความต้องการในการบริหารความมั่งคั่งของกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ในออสเตรเลียที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำนักงานครอบครัวและผลิตภัณฑ์การลงทุนระหว่างประเทศ ประสบการณ์ระดับโลกของ EBC จะช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับความซับซ้อนด้านกฎระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนข้ามพรมแดนได้

“เราเห็นศักยภาพมหาศาลในกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่ในออสเตรเลียที่กำลังเติบโต” Wang กล่าวเสริม “เป้าหมายของเราคือการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลกของเราเพื่อช่วยให้นักลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนของตนผ่านกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลายและสร้างสรรค์ เรายังวางแผนที่จะขยายบริการของเราให้รวมถึงการจัดการสำนักงานครอบครัวและผลิตภัณฑ์การลงทุนระดับโลกอื่น ๆ ในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วย”

บริการการดูแลและสำนักงานครอบครัว: หัวใจหลักสู่การเติบโตในอนาคต

บริการการดูแลซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของกลยุทธ์ระยะยาวของ EBC ถือเป็นส่วนเสริมที่สำคัญสำหรับข้อเสนอการให้บริการของ EBC ในประเทศออสเตรเลีย EBC ช่วยแยกเงินทุนของลูกค้า เพิ่มความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินทรัพย์ ผ่านบริการดูแลสินทรัพย์ บริการสำนักงานครอบครัวที่วางแผนไว้ของ EBC จะเสนอบริการสนับสนุนการบริหารความมั่งคั่งแบบเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าบุคคลที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่และลูกค้าระดับสถาบัน โดยตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารความมั่งคั่งข้ามสินทรัพย์และข้ามพรมแดนที่ซับซ้อน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพภาษีและการสืบทอดความมั่งคั่ง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสามารถของ EBC ในการให้บริการลูกค้าทั่วโลก

ด้วยใบอนุญาตการจัดการสินทรัพย์ใหม่ EBC Financial Group ยังคงสร้างความแข็งแกร่งให้กับการตัวตนของบริษัทในระดับโลก โดยนำเสนอบริการทางการเงินระดับพรีเมียมแก่ลูกค้ารายใหญ่ทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจที่กว้างขึ้นของ EBC ในการนำเสนอโซลูชันการลงทุนที่ซับซ้อน ซึ่งตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุนทั่วโลก

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

สำหรับ EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่น่าเชื่อถือของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงด้านบริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC Financial Group พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีการดำเนินงานอย่างแพร่หลายในศูนย์กลางการเงินหลัก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ซิดนีย์ หมู่เกาะเคย์แมน รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย EBC ให้บริการลูกค้าที่หลากหลายทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนมืออาชีพ และผู้ลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2558 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ “What Economists Really Do” ที่จัดทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

https://www.ebc.com/

ติดต่อด้านสื่อ:

Susindhraseghar Chandrasekar

ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

susindhra.c@ebc.com

Chyna Elvina

ผู้จัดการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก

douglas.chew@ebc.com

