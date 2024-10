ไทเป ไต้หวัน, Oct. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) ซึ่งได้ร่วมมือกับ DiNapoli Experts มีความภูมิใจที่จะจัดงาน “Harnessing the Power of DiNapoli Indicators to Conquer Black Swan Events” ซึ่งเป็นงานรวมตัวสุดพิเศษที่นำผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน เทรดเดอร์ นักลงทุน และนักยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมารวมตัวกัน เพื่อสำรวจกลยุทธ์สำคัญในการกำหนดทิศทางตลาดที่มีความผันผวน งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของ EBC ที่มีต่อความเป็นผู้นำทางความคิดในด้านการเงิน โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ซึ่งไม่เพียงแต่สำหรับผู้ซื้อขายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้ที่แสวงหาความเข้าใจอันลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินระดับโลก รวมไปถึงผลกระทบของความตึงเครียดเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อ และบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีในการคาดการณ์ตลาด

David Barrett และทีม EBC ในงานอีเวนต์เกี่ยวกับ DiNapoli Indicators ที่ไต้หวัน

EBC Financial Group ซึ่งดำเนินการในทุกศูนย์กลางการเงินระดับโลก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ และซิดนีย์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานระหว่างประเทศที่สำคัญหลายแห่ง รวมถึง FCA ของสหราชอาณาจักร CIMA ในหมู่เกาะเคย์แมน และ ASIC ในออสเตรเลีย ข้อมูลประจำตัวเหล่านี้เน้นย้ำถึงภารกิจของกลุ่มดังกล่าวในการส่งมอบบริการทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีจริยธรรม และโปร่งใสในตลาดสำคัญต่าง ๆ

ความมุ่งมั่นของ EBC ที่จะเสริมสร้างพลังและให้ความรู้แก่นักลงทุนยังคงมั่นคงแน่วแน่ เนื่องจากตลาดต้องเผชิญกับความท้าทายจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป การหารือดังกล่าวได้ทำให้ผู้เข้าร่วมได้รับข้อมูลเชิงลึกพิเศษเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและการคว้าโอกาสในตลาดโลก และผู้เข้าร่วมประชุมยังได้มีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำบางท่านของอุตสาหกรรม จึงได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดโลกในปัจจุบัน

งานอีเวนต์ที่ไต้หวันได้ต่อยอดจากความสำเร็จของพิธีลงนามในประเทศไทย ซึ่ง EBC Financial Group ได้ส่งเสริมความแข็งแกร่งในการเป็นพันธมิตรกับ Leading Indicators ของ DiNapoli โดยถือเป็นก้าวสำคัญในภารกิจต่อเนื่องของ EBC EBC สามารถเพิ่มศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ด้วยเครื่องมือขั้นสูงที่จะรับมือเหตุการณ์ Black Swan ได้โดยผ่านความร่วมมือนี้

ความไม่แน่นอนระดับโลกคุกคามเสถียรภาพของตลาด: ข้อมูลเชิงลึกจาก David Barrett

David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd ออกคำเตือนที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งตลาดทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ในการพูดคุยกับผู้ชมของผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหลายราย Barrett เน้นย้ำว่าการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ทำให้ตลาดพันธบัตรระส่ำระส่าย ส่งผลให้เห็นจุดเปราะบางระดับลึกในระบบการเงินโลก Barrett อธิบายว่าแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสั้น ๆ แต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของเยอรมนีอาจส่งผลให้วิกฤตในยูโรโซนลุกลามมากขึ้นได้

Barrett เน้นย้ำว่าความเสี่ยงมีขอบเขตกว้างไกลเกินกว่าด้านเศรษฐกิจ ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ตั้งแต่สงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ในยูเครนไปจนถึงความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง ได้จุดชนวนความขัดแย้งไปทั่วโลกแล้ว ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงาน และผลักดันให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ผันผวนในระดับที่อันตราย ตามที่ Barrett กล่าว การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้อาจชักนำให้เศรษฐกิจโลกผันผวนหนักยิ่งขึ้นและไม่อาจคาดเดาได้มากขึ้น ส่งผลให้แม้แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ก็ยังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

David Barrett นำเสนอความร่วมมือกับ EBC เกี่ยวกับโรคมาลาเรียของสหประชาชาติ

David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระดับโลกของ EBC กับมูลนิธิสหประชาชาติในการต่อสู้กับโรคมาเลเรีย พร้อมเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีต่อโครงการริเริ่มทั้งทางการเงินและด้านมนุษยธรรม

Barrett ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกลุ่มดังกล่าวในการช่วยนักลงทุนก้าวเดินในตลาดที่ผันผวนเหล่านี้ ได้ย้ำถึงจุดมุ่งเน้นของ EBC ในการจัดหาเครื่องมือการเทรดที่ล้ำสมัยและแนวคิดริเริ่มทางการศึกษา ความร่วมมือระหว่าง EBC กับ DiNapoli Indicators นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือที่จำเป็นต่อการตีความการเคลื่อนไหวของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ไม่อาจคาดเดาได้ การผสานรวมเครื่องมือการคาดการณ์ขั้นสูง เช่น DiNapoli Indicators เข้ากับการวิเคราะห์ตลาดแบบเรียลไทม์ทำให้ EBC มั่นใจได้ว่าเทรดเดอร์ไม่เพียงแต่ได้รับข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินระดับโลกอีกด้วย

การขยายตัวของ EBC สู่ตลาดเกิดใหม่และความมุ่งมั่นของ EBC ในการจัดตั้งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลใหม่ ๆ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของกลุ่มที่มีต่อการทำให้ลูกค้าเข้าถึงโอกาสในการเทรดระดับโลกได้ EBC ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วนั้น ยังเป็นผู้นำในด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครื่องมือให้เทรดเดอร์ทั่วโลกสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล

ในขณะที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ กำลังใกล้เข้ามา Barrett ได้เตือนว่าการต่อสู้ทางการเมืองที่แตกแยกในครั้งนี้อาจเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้ตลาดไม่มั่นคง เนื่องจากนักลงทุนต้องเตรียมรับมือกับนโยบายทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น

“เราไม่ได้เห็นแค่ความผันผวนของตลาดเท่านั้น แต่เรายังเห็นมหาพายุหรือ Perfect Storm ซึ่งประกอบไปด้วยความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ อัตราเงินเฟ้อ และนโยบายการเงินที่มาบรรจบกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” Barrett เตือน เขาเรียกร้องให้นักลงทุนและเทรดเดอร์ดำเนินการอย่างเร่งด่วน โดยปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่นี้โดยอาศัยความถูกต้องแม่นยำ การมองการณ์ไกล และเครื่องมือขั้นสูงอย่างเช่น DiNapoli Indicators เพื่อช่วยให้สามารถก้าวผ่านความไม่แน่นอนนี้ไปได้ Barrett กล่าวว่า หากไม่ปรับตัวเช่นนี้ ผู้ร่วมตลาดมีความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ต้องการการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเป็นสำคัญและความสามารถในการจัดการความเสี่ยงที่ซับซ้อน

การคว้าโอกาสในการเทรด: Jason Zeng กับการใช้ DiNapoli Indicators

ในงานนี้ Jason Zeng ผู้จัดการทั่วไปของ Fibonacci Investment Consulting, LLC ได้นำเสนอบทบาทสำคัญของ DiNapoli Indicators ในการช่วยให้นักลงทุนระบุจุดดีดตัวของตลาดสำคัญและกำหนดเวลาการเทรดได้อย่างมีประสิทธิผล Zeng ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาอย่างยาวนานในด้านการเทรดของ DiNapoli-Levels ได้อธิบายว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาเท่านั้น แต่ยังเป็นระบบสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการทำกำไรในตลาดที่มีความผันผวนสูงอีกด้วย

Zeng มุ่งเน้นไปที่วิธีซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้ DiNapoli Levels ที่อาศัยเครื่องมือ Fibonacci ในการคาดการณ์การดีดตัวของตลาดในประเภทสินทรัพย์ต่าง ๆ เช่น หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน เขายกตัวอย่างล่าสุดที่ DiNapoli Indicators ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าและจุดออกได้อย่างแม่นยำ แม้ว่าจะเผชิญกับความผันผวนของตลาดอย่างมีนัยสำคัญที่เกิดจากความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางก็ตาม

David Barrett เป็นผู้นำการอภิปรายในงานอีเวนต์เกี่ยวกับความผันผวนของตลาดที่ไทเป

“เทรดเดอร์ที่พึ่งพาตัวบ่งชี้เหล่านี้ สามารถยกระดับการจัดการความเสี่ยงและปรับปรุงการดำเนินการเทรดได้” Zeng กล่าว เขาเน้นย้ำถึงการใช้กรณีศึกษาในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางของ DiNapoli นั้นสามารถเอาชนะการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบเดิมได้ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปดำเนินการได้ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้น

Zeng เน้นหนักว่าในตลาดการเงินปัจจุบันที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนั้น จังหวะเวลาคือสิ่งสำคัญที่สุด และ DiNapoli Indicators ให้ความแม่นยำที่จำเป็นต้องมีเพื่อก้าวผ่านความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมการเทรดสมัยใหม่ได้ ตามที่ Zeng กล่าว ตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญสำหรับเทรดเดอร์และผู้เชี่ยวชาญทางการเงินที่มุ่งหมายจะคว้าโอกาส ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของตลาดที่ไม่อาจคาดเดาได้

เนื่องจาก EBC ยังคงขยายการดำเนินงานไปทั่วทุกตลาดเกิดใหม่ กลุ่มบริษัทนี้จึงยังคงมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องมือและแหล่งข้อมูลในการศึกษาที่เหมาะกับเทรดเดอร์ทั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่าเทรดเดอร์เหล่านี้พร้อมที่จะก้าวผ่านพลวัตของตลาดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ

ตลาดทุนภายใต้แรงกดดัน: ดร. Hua-Shen Pan กับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และมาตรการรับมือทางเศรษฐกิจ

ดร. Hua-Shen Pan นักวิเคราะห์เศรษฐกิจและนักเขียนคอลัมน์ผู้ทรงเกียรติ ได้นำเสนอการตรวจสอบ ซึ่งเจาะจงในด้านความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกที่กำหนดทิศทางการไหลเวียนของเงินทุนและกลยุทธ์การลงทุนในปัจจุบัน ในการกล่าวต่อผู้ฟัง ดร. Pan เน้นย้ำว่าความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ได้กลายมาเป็นแรงกระตุ้นหลักของความไม่มั่นคงของตลาด ซึ่งบดบังตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจแบบเดิม

ดร. Pan ให้ความสนใจต่อวิถีเศรษฐกิจของจีน โดยเขาระบุว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อระบบการเงินของโลก แม้ว่ารัฐบาลจีนได้เปิดตัวมาตรการใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ชุมชนการเงินทั่วโลกก็กำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินประสิทธิผลของนโยบายเหล่านี้ในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

เขาอธิบายเพิ่มเติมว่าชนวนความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในยูเครนและความไม่มั่นคงในตะวันออกกลาง กำลังส่งผลให้ราคาพลังงานผันผวนรุนแรงขึ้น และทำให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้นสำหรับธนาคารกลางในการพยายามควบคุมเงินเฟ้อ ดร. Pan เน้นย้ำถึงการแบ่งแยกที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและปฏิกิริยาของตลาด โดยชี้ให้เห็นว่ายากที่รูปแบบดั้งเดิมในการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจจะสามารถอธิบายถึงอิทธิพลที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ดร. Pan โต้แย้งว่า แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นแหล่งที่มาของความผันผวนของตลาด แต่นักลงทุนจะต้องปรับตัวโดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ระยะยาวที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดเดาได้ เขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจว่าการตอบสนองด้วยนโยบายระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ไปจนถึงนโยบายเศรษฐกิจของจีน จะกำหนดภูมิทัศน์การลงทุนในปีต่อ ๆ ไปอย่างไร

ดร. Pan สังเกตพบว่า “ตลาดต่าง ๆ ไม่ได้มีปฏิกิริยาต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป” “ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงผลักดันต่อการตัดสินใจด้านเงินทุน และเรื่องนี้ต้องใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์แบบใหม่”

การกำหนดทิศทางปฏิกิริยาของตลาดหลังการประกาศจากธนาคารกลางสหรัฐฯ: ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญของ Joseph AuXano

Joseph AuXano ผู้อำนวยการหลักสูตรออนไลน์ของ DiNapoli (DiNapoli Online Course หรือ DAP) ได้กล่าวถึงข้อกังวลที่เร่งด่วนที่สุดประการหนึ่งสำหรับผู้ร่วมตลาด นั่นก็คือ ผลที่ตามมาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และผลกระทบที่มีต่อพลวัตของตลาด AuXano ชี้ให้เห็นว่า DiNapoli Indicators สามารถนำมาใช้ประเมินปฏิกิริยาของตลาดหลังจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้อย่างแม่นยำ ทำให้เทรดเดอร์มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคาดการณ์ความผันผวนและตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลได้

จากการวิเคราะห์โดยละเอียดของการประชุม FOMC ล่าสุด AuXano แสดงให้เห็นว่าหุ้นหลัก ๆ รวมถึง Tesla และ Nvidia ตอบสนองต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไร เขาได้สาธิตให้เห็นว่าเครื่องมือ MACD Predictor และ DiNapoli Expansion ทำให้เห็นสัญญาณเบื้องต้นที่สำคัญได้อย่างไร ทำให้เทรดเดอร์สามารถบ่งชี้การเทรดที่น่าจะเป็นไปได้สูงด้วยการระบุระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญล่วงหน้าได้

AuXano ได้เน้นถึงความสำคัญของการใช้การวิเคราะห์หลายกรอบเวลา โดยเน้นว่าการอาศัยแนวโน้มระยะสั้นเพียงอย่างเดียวทำให้เทรดเดอร์เสี่ยงต่อการแกว่งตัวของตลาดที่ไม่อาจคาดเดาได้ การนำ DiNapoli Indicators มาใช้ทำให้นักลงทุนพร้อมมากขึ้นที่จะก้าวผ่านความผันผวนของตลาดในระยะสั้นและแนวโน้มของตลาดในระยะยาวได้

“หลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐฯ ตัดสินใจแต่ละครั้ง ตลาดมักจะตกอยู่ในความโกลาหล พร้อมกับมีการเคลื่อนไหวที่ไม่อาจคาดเดาได้ แต่การใช้เครื่องมือเหล่านี้จะทำให้เทรดเดอร์สามารถก้าวล้ำนำหน้าได้ โดยอ่านสัญญาณตลาดได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น” AuXano อธิบาย

เขาเสริมว่า “ฟอรัมเศรษฐกิจวันนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อตลาด โดยอ่านตลาดด้วยการสังเกตว่าราคามีปฏิกิริยาต่อ DiNapoli Indicators อย่างไรนั้นช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนได้เปรียบมากขึ้นเมื่อพยายามที่จะก้าวผ่านความผันผวนของตลาด นี่เป็นเรื่องของการรักษาวินัยและโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและนโยบายของธนาคารกลางมีบทบาทสำคัญ”

การบรรเทาความเสี่ยงในการเทรดแบบอัลกอริทึม: ข้อมูลเชิงลึกจาก Rich Wang

Rich Wang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Provider Space ได้เจาะลึกถึงการอาศัยการเทรดแบบอัลกอริทึมเพิ่มมากขึ้นและความเสี่ยงที่มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติในตลาดการเงินปัจจุบัน การนำเสนอของ Wang ให้ความสำคัญไปที่ความจำเป็นในการมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าตลาดจะผันผวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม

Wang เน้นย้ำถึงข้อดีและอันตรายจากการเทรดแบบอัลกอริทึม โดยอธิบายว่า แม้ว่าระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการเทรดได้ แต่ก็ทำให้เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มากขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เขาได้เล่าถึงตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงว่าความผันผวนของตลาดสามารถกระตุ้นให้ระบบอัตโนมัติดำเนินการเทรดที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้หากปราศจากการป้องกันที่เพียงพอ

Wang เน้นหนักถึงความสำคัญของการรวมกลไกการหยุดการขาดทุนและการดำเนินการทดสอบอัลกอริทึมด้วยข้อมูลย้อนหลังอย่างถี่ถ้วนเพื่อป้องกันระบบไม่ให้ล้มเหลวในระหว่างการหยุดชะงักของตลาด เขาเน้นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการซื้อขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตลาดอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางมากขึ้น

“ระบบอัตโนมัติสามารถทำให้เทรดเดอร์ได้เปรียบ แต่ก็เฉพาะต่อเมื่อรวมกับกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเท่านั้น” Wang กล่าว เขาได้แสดงให้เห็นว่าการบูรณาการกลยุทธ์การบรรเทาความเสี่ยงล่าสุดสามารถผสานรวมกับระบบซื้อขายอัตโนมัติได้ โดยช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นฉับพลันได้

การสรุปงานอีเวนต์นี้

งานอีเวนต์นี้ทำให้มีข้อมูลเชิงลึกด้านกลยุทธ์มากมาย ช่วยให้ผู้ร่วมตลาดได้รับเครื่องมือและความรู้ที่จำเป็นต่อการก้าวผ่านภูมิทัศน์ทางการเงินที่ผันผวนในปัจจุบันได้ การประชุมสัมมนาเน้นถึงความสำคัญของการใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคขั้นสูง เช่น DiNapoli Levels เพื่อจัดการความเสี่ยงและคว้าโอกาสทางการตลาด ตั้งแต่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการเทรดแบบอัลกอริธึมและปฏิกิริยาต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ

เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงไม่แน่นอน EBC Financial Group จึงเดินหน้าในการเป็นผู้นำการสนทนาเกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางการเงิน โดยมอบข้อมูลการมองการณ์ไกลที่จำเป็นให้แก่นักลงทุนและเทรดเดอร์เพื่อปรับตัวรับความท้าทายที่กำลังก่อตัวขึ้นเหล่านี้

