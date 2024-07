EBC Financial Group ได้รับการยกย่องให้เป็น “โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด” และ “โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด” ในงาน World Finance Awards

EBC Financial Group ได้รับรางวัลสองรางวัลจาก World Finance Awards ซึ่งได้แก่ ‘โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด’ และ ‘โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด’ EBC Group คว้ารางวัลสองรางวัลจากงาน World Finance Awards โดยได้เน้นย้ำถึงความไว้วางใจของนักลงทุนทั่วโลกต่อข้อมูลรับรองด้านกฎระเบียบระดับสูง สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เหนือกว่า และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย ผ่านรางวัล “โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด” และ “โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด”

ลอนดอน, July 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสองรางวัลในงาน World Finance Awards 2024 ได้แก่ รางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุดและโบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด รางวัลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ EBC ในด้านความโปร่งใส การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ

การได้รับเกียรติเป็นผู้รับรางวัลถึงสองรางวัลนี้เป็นการเน้นย้ำถึงความไว้วางใจของนักลงทุนทั่วโลกต่อข้อมูลรับรองด้านกฎระเบียบระดับสูงของ EBC สภาพแวดล้อมการซื้อขายที่เหนือกว่า และมาตรการรักษาความปลอดภัยที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยตอกย้ำจุดยืนของ EBC ในฐานะผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการเงิน

ความเป็นเลิศที่ครอบคลุม: โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด

รางวัล “โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด” เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดในอุตสาหกรรม โดยเป็นการประเมินโบรกเกอร์ในด้านการดำเนินการตามคำสั่ง การเพิ่มประสิทธิภาพราคา ประสบการณ์ของผู้ใช้ ความปลอดภัยของกองทุน การสนับสนุนการเทรด และนวัตกรรม ในฐานะที่ EBC เป็นผู้รับรางวัลปี 2567 องค์กรจึงได้แสดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบในการดำเนินการที่ไม่มีใครเทียบได้โดยนำเสนอการดำเนินการตามคำสั่งที่รวดเร็วปานสายฟ้า ความจุสูงสำหรับการรวมคำสั่งและความเสถียรของระบบที่ยอดเยี่ยม

รากฐานที่มาจากความจริงใจ: โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด

นอกจากรางวัล “โบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุด” แล้ว EBC ยังได้รับการยกย่องให้เป็น “โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด” อีกด้วย ความไว้วางใจถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคำสั่งซื้อขายได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากทีมงานบริการที่ตอบสนองและข้อเสนอที่หลากหลายซึ่งปรับให้เหมาะกับสภาวะตลาดต่าง ๆ ด้วย

ในปี 2567 EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับใบอนุญาตด้านกฎระเบียบเต็มรูปแบบจาก Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) หมายเลขกำกับดูแล 2038223 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามเชิงรุกของ EBC ตามข้อกำหนดของเขตอำนาจศาลที่กว้างขึ้น ปัจจุบัน EBC ถือใบอนุญาตระดับสูงจาก Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรสำหรับ EBC Financial Group (UK) Ltd ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินงานในสหราชอาณาจักร ในขณะที่ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย Securities and Investments Commission ของออสเตรเลีย (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดย CIMA ซึ่งยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการกำกับดูแลตนเองและการตรวจสอบข้ามเขตอำนาจศาลที่ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

EBC ได้จัดตั้งทีมงานที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงและให้บริการโซลูชันเฉพาะทาง EBC แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม เครื่องมือล้ำสมัย และข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะก้าวนำอยู่เสมอ ด้วยการให้บริการโดยกลุ่มผู้มีความสามารถในท้องถิ่น EBC ยังมีชุดเครื่องมือการซื้อขายที่ครอบคลุม ตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ และความร่วมมือเชิงสถาบันที่ลึกซึ้ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเทรดในขั้นตอนต่าง ๆ

Jon Bentley หัวหน้าฝ่ายการผลิตของ World Finance Magazine ให้ความเห็นว่า “เป็นเวลากว่าทศวรรษแล้วที่ World Finance Forex Awards ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมฟอเร็กซ์ โดยยกย่องโบรกเกอร์ตามเกณฑ์ชี้วัดที่สำคัญ เช่น การบริการลูกค้า ความไว้วางใจ ความโปร่งใส และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในปี 2567 EBC Financial Group ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแลในระดับโลกได้สร้างความแตกต่างด้วยการคว้าตำแหน่งโบรกเกอร์ CFD ที่ดีที่สุดและโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่น่าเชื่อถือที่สุด รางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ EBC Financial Group ในการให้บริการที่เป็นเลิศ การส่งเสริมความไว้วางใจ และการรักษาความโปร่งใสต่อลูกค้า แนวทางที่เป็นนวัตกรรมและการอุทิศตนเพื่อความเป็นเลิศได้เป็นตัวกำหนดมาตรฐานในอุตสาหกรรม โดยเน้นย้ำถึงตำแหน่งขององค์กรในฐานะผู้นำในตลาดฟอเร็กซ์”

แผนการในอนาคต

EBC รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลเหล่านี้และมุ่งมั่นที่จะให้บริการการเทรดที่เหนือกว่า การทำความเข้าใจแนวโน้มของอุตสาหกรรม และการเป็นผู้นำภายใต้กรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เมื่อมองถึงอนาคต EBC จะปฏิบัติตามหลักการของความซื่อสัตย์และความเคารพ รักษามาตรฐานสูงสุดของสภาพแวดล้อมการเทรด และบูรณาการบริการและความร่วมมือที่หลากหลายเพื่อสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ปลอดภัยและครอบคลุมมากขึ้นเพื่อโอกาสในการลงทุนทั่วโลก

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงในด้านบริการครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย ระดับอาชีพ และสถาบันทั่วโลก โดยมีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapore, Cayman Islands, Bangkok, Limassol และอื่น ๆ อีกมากมาย

EBC ได้รับการยกย่องจากรางวัลมากมาย จึงมีความภาคภูมิใจในการยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมและกฎระเบียบสากลในระดับสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited มีการกำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของ UK, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd มีการกำกับดูแลโดย Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited มีการกำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งมากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ ‘What Economists Really Do’ ที่จำทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

