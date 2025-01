EBC Financial Group ได้รับการยอมรับในสี่หมวดหมู่ชั้นนำในรายงานการจัดอันดับของ FXEmpire ปี 2025

EBC Financial Group ได้รับการจัดอันดับสูงในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงได้รับคะแนน 5.0 สำหรับการฝากและถอน พร้อมมุ่งมั่นด้านการพัฒนาปรับปรุงและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

ลอนดอน, Jan. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) นายหน้าชั้นนำระดับโลก ได้รับการยอมรับในรายงานการจัดอันดับของ FXEmpire ปี 2025 โดยได้รับรางวัลในสี่หมวดหมู่สำคัญ ได้แก่ Best FCA-regulated Broker for Professionals, Best ASIC-regulated Broker for Automated Trading, Best Order Execution for Copy & Social Trading และ Best Fast Execution Broker for Day Traders การประเมินนี้เน้นถึงจุดแข็งของ EBC และพื้นที่ที่ยังคงพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นหนึ่งในนายหน้าที่ดีที่สุดที่ได้รับการกำกับดูแลโดย FCA ในแพลตฟอร์มของ FXEmpire

EBC Financial Group: ผู้นําที่ได้รับการยอมรับในรายงานการจัดอันดับของ FXEmpire ปี 2025

นอกจากนี้ EBC ยังได้รับการชื่นชมอย่างสูงในหลายด้านของบริการการเทรด โดยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการทำให้การเทรดสะดวกและเชื่อถือได้สำหรับนักเทรดทุกประเภท

กระบวนการฝากและถอนที่มีความคล่องตัว

กระบวนการฝากและถอนของ EBC ได้รับการชื่นชมอย่างสูงสำหรับความเร็ว ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยม EBC มอบประสบการณ์การเงินที่ราบรื่น เพื่อรับรองว่านักเทรดสามารถโอนเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความมั่นใจ ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้บริการการเทรดที่เชื่อถือได้

ตัวเลือกบัญชีที่ยืดหยุ่น

ตัวเลือกบัญชีของ EBC ได้รับการยอมรับสำหรับความยืดหยุ่นและความหลากหลายเพื่อรองรับความต้องการการเทรดที่กว้างขวาง โครงสร้างบัญชีที่ปรับให้เหมาะสมของ EBC ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะและเพิ่มประสบการณ์การเทรด ไม่ว่าจะสำหรับนักเทรดมือใหม่หรือมืออาชีพ

แพลตฟอร์มและเครื่องมือที่ทันสมัย

แพลตฟอร์มและเครื่องมือการเทรดของ EBC ได้รับการยอมรับอย่างสูงสำหรับประสิทธิภาพและคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรม EBC ช่วยให้นักเทรดดำเนินกลยุทธ์อย่างแม่นยำและมั่นใจในการสำรวจโอกาสใหม่ ๆ ด้วย MetaTrader 4 และ 5, VPS hosting และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI นอกจากนี้ แพลตฟอร์มคัดลอกการเทรดที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ EBC ยังได้รับการชื่นชมในด้านการใช้งาน AI อย่างก้าวล้ำ ซึ่งช่วยให้การเทรดทางสังคมเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับทั้งนักเทรดมือใหม่และผู้มีประสบการณ์

การยกระดับสภาพแวดล้อมการเทรด: ยืดหยุ่น รวดเร็ว และเชื่อถือได้

ผลลัพธ์เหล่านี้มาจากความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์ม EBC ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับทุกระดับประสบการณ์ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย EBC มอบสภาพแวดล้อมการเทรดที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การลงทุน ด้วยความต่างระหว่างราคาเพียงเล็กน้อยและค่าคอมมิชชั่นที่ต่ำ

สภาพแวดล้อมการเทรดของ EBC ยังได้รับการเสริมด้วยการดำเนินการคำสั่งที่รวดเร็วมาก โดยใช้เวลาน้อยกว่า 20 มิลลิวินาที ซึ่งทำให้มั่นใจว่านักเทรดสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดได้อย่างแม่นยำและมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด การบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมยังคงเป็นรากฐานของบริการของ EBC โดยมีการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงความช่วยเหลือได้เสมอ EBC สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือทั่วโลก ด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานกฎระเบียบที่เข้มงวดและรักษาความโปร่งใส

นอกจากนี้ EBC ยังช่วยเหลือนักเทรดด้วยเครื่องมือขั้นสูง เช่น เครื่องมือวิเคราะห์การไหลของคำสั่งที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูลจาก CME ซึ่งมอบข้อมูลเชิงลึกในระดับสถาบัน โดยนั่นเป็นการเสริมการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายของ EBC รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หุ้น ดัชนี และสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อรองรับความชอบในการเทรดที่หลากหลาย

นอกจากนี้ EBC ยังให้ความสำคัญกับการศึกษานักเทรดผ่านการสัมมนาผ่านเว็บ การสอน และข้อมูลตลาด เพื่อเสริมความรู้ให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลครบถ้วน

ในลำดับถัดไป EBC ยังคงสร้างโดยต่อยอดจากจุดแข็งของบริษัทด้วยการขยายช่วงของเครื่องมือที่สามารถทำการเทรดได้ การพัฒนาแหล่งข้อมูลการศึกษา และการรักษาความมุ่งมั่นในการปกป้องลูกค้าด้วยการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับดูแลจาก FCA CIMA และ ASIC EBC ยังคงตั้งเป้าที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในด้านการรักษาความปลอดภัย นวัตกรรม และความเป็นเลิศระดับโลก โดยมีความคุ้มครองด้านประกันภัยจาก Lloyds of London เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า

การพิสูจน์จากคะแนนและขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม

การได้รับการยอมรับจาก EBC เป็นการยืนยันถึงความสามารถของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สูงที่สุด ตามที่ยืนยันโดยกระบวนการตรวจสอบที่มีชื่อเสียงของ FXEmpire FXEmpire ใช้ระบบการให้คะแนนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนโดยอิงจากการทดสอบที่พิถีพิถัน การทดลองแบบสด แบบสอบถามที่ละเอียด และการสาธิตนายหน้าแบบตัวต่อตัว

นายหน้าจะได้รับการประเมินในกว่า 250 ตัวแปรในเก้าหมวดหมู่สำคัญ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณสมบัติของแพลตฟอร์ม ค่าธรรมเนียม การบริการลูกค้า การค้นคว้า และการศึกษา โดยแต่ละหมวดหมู่จะได้รับคะแนนในช่วง 1 ถึง 5 โดยที่ 5 แสดงถึงความเป็นเลิศ กระบวนการนี้รับรองว่าการให้คะแนนของ FXEmpire เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับนักเทรดในการตัดสินใจทางการเงิน

เมื่อบริษัทเติบโตต่อไป การได้รับรางวัลเหล่านี้เป็นรากฐานสำหรับความเป็นเลิศที่มากยิ่งขึ้นในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดนิ่ง EBC ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของลูกค้าและความร่วมมือระยะยาว โดยยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งสร้างอนาคตที่ทุกประสบการณ์การเทรดมีพื้นฐานจากความซื่อสัตย์ นวัตกรรม และโอกาส

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่ได้รับรางวัลของ EBC และวิธีที่สามารถปรับปรุงประสบการณ์การเทรดของคุณ ไปที่ www.ebc.com เพื่อสำรวจเครื่องมือ แหล่งข้อมูล และตัวเลือกบัญชีที่เหมาะสมกับนักเทรดทุกระดับ

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน และเป็นที่รู้จักในด้านบริการนายหน้าทางการเงินและการจัดการสินทรัพย์ EBC มีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์การเงินที่สำคัญแห่งต่าง ๆ เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล และอีกมากมาย โดยช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC ได้รับการยอมรับโดยมีรางวัลมากมายเป็นเครื่องพิสูจน์ และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC เป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลกอีกด้วย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นมา EBC สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ “What Economists Really Do” ที่จัดทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

ติดต่อด้านสื่อ:

Savitha Ravindran

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วโลก (ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และภูมิภาคลาตินอเมริกา)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

ผู้จัดการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก

douglas.chew@ebc.com

