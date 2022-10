Eidosmedia ได้ร่วมมือกับ Sophi.io ในระบบการพิมพ์อัตโนมัติที่ควบคุมด้วย AI

ความร่วมมือดังกล่ าวผสานรวมเทคโนโลยี AI ของ Sophi.io เข้ากับแพลตฟอร์มบรรณาธิการของ Eidosmedia ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้า Eidosmedia มีระบบการพิมพ์อัตโนมัติที่ ราบรื่น

โตรอนโต, Sept. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Eidosmedia ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโซลูชันการจั ดพิมพ์ดิจิทัลให้กับกลุ่มสื่อข่ าวชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก ได้ร่วมมือกับ Sophi.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเพิ่มประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ที่พัฒนาโดย The Globe and Mail เพื่อนำระบบอัตโนมัติการจั ดวางการพิมพ์ที่ราบรื่นให้กับลู กค้า Eidosmedia

โซลูชันนี้ช่วยลดขั้นตอนการจั ดวางหน้าพิมพ์ทั้งหมดลง โดยลดเวลาจากหนึ่งชั่วโมงเหลื อเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น อีกทั้งยังไม่ต้องใช้เทมเพลตอี กด้วย ผู้จัดพิมพ์สามารถปรับปรุงประสิ ทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนได้ อย่างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์ม Méthode ที่พวกเขาใช้อยู่ในปัจจุบัน

Marco Cetola ผู้อำนวยการฝ่ายขายและพาร์ ทเนอร์โครงการ Eidosmedia กล่าวว่า “ความซับซ้อนของรูปแบบหน้าพิมพ์ ได้ท้าทายระบบอัตโนมัติที่ใช้ งานง่ายซึ่งเร่งความเร็วในการจั ดพิมพ์รูปแบบออนไลน์” “สำหรับลูกค้าของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มภูมิ ภาคขนาดใหญ่และชื่อระดั บประเทศแล้ว ฉบับพิมพ์ยังคงเป็นแหล่งรายได้ หลักอยู่ มีความสนใจอย่างมากในวิธี การลดเวลาในการผลิตและต้นทุ นในช่องทางการจัดพิมพ์ที่สำคั ญนี้”

“ความเหมาะสมระหว่างขั้ นตอนการสร้างฉบับพิมพ์ของเรากั บเครื่องมือ AI ของ Sophi นั้นออกมาดีมาก” Marco กล่าว “เราสามารถเริ่มฝึกโมเดลการแบ่ งหน้าบนเลย์เอาต์ที่มีอยู่ได้ อย่างรวดเร็ว และเราได้ผลลัพธ์แรกโดยใช้ เวลาเพียงไม่กี่วัน”

“การเพิ่มผลิตภาพที่ได้รับนั้ นยอดเยี่ยมมาก” Marco กล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของสิ่ งพิมพ์รายวันซึ่งการดำเนิ นการออกแบบหน้านั้นมักจะต้ องทำงานแข่งกับเวลา” อันที่จริง เมื่อเทียบกับการจัดการด้วยตั วเองหลายชั่วโมงแล้ว ฉบับพิมพ์ 32 หน้าทั่วไปสามารถแบ่งหน้าได้ ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

ระบบการพิมพ์อัตโนมัติที่ขั บเคลื่อนโดย Sophi นั้นแตกต่างจากโซลูชันการผลิ ตงานพิมพ์อื่น ๆ เนื่องจากไม่มีเทมเพลตโดยสมบู รณ์ Sophi ใช้ AI อัจฉริยะเพื่อให้แน่ใจว่าหน้าที่ พิมพ์ของผู้จัดพิมพ์จะมีลั กษณะและความรู้สึกราวกับว่าถู กสร้างขึ้นมาโดยบรรณาธิการและผู้ ออกแบบเพจที่มีประสบการณ์ แต่ละหน้านั้นได้รับการออกแบบตั้ งแต่เริ่มต้นตามรู ปแบบการออกแบบของแต่ละแบรนด์ และผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้ก็คื อไฟล์ PDF หรือ InDesign ที่พร้อมสำหรับการพิมพ์ ซึ่งพร้อมใช้งานในไม่กี่นาทีเท่ านั้น

ในบรรดาผู้ที่ได้รับประโยชน์ จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้นก็คือนักออกแบบเพจเอง ผู้ออกแบบเพจได้รับแรงกดดั นมาระยะหนึ่งแล้วในการเพิ่ มผลผลิตเนื่องจากผู้จัดพิมพ์ พยายามลดต้นทุน เนื่องจากจำนวนคนที่น้ อยลงในขณะที่ความต้องการในการจั ดวางจำนวนหน้านั้นเพิ่มขึ้น จึงทำให้ในหลายกรณี ๆ งานของนักออกแบบจึงกลายเป็ นการแข่งขันกับเวลาที่ตึงเครียด กลไกอัตโนมัตินี้จะช่วยลดงานที่ น่าเบื่อให้แก่นักออกแบบ เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาให้ การสร้างสรรค์หน้าปก คุณลักษณะ และเลย์เอาต์พิเศษที่ความคิดสร้ างสรรค์สามารถใช้เพิ่มมูลค่าได้ อย่างแท้จริง

“ระบบเพจอัตโนมัติเป็นนวั ตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุ ตสาหกรรมการพิมพ์ ทั้งนี้ก็เนื่องจากคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเข้ามาแทนที่เครื่องพิ มพ์ดีดนั่นเองครับ” Marco กล่าว

Gabe Gonda รองประธาน Sophi.io ได้แสดงความคิดเห็นว่า: “Sophi รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Eidosmedia เพื่อส่งมอบเทคโนโลยีการพิมพ์อั ตโนมัติของเราผ่านแพลตฟอร์ม Méthode Eidosmedia เป็นผู้จำหน่าย CMS ระดับเฟิร์สคลาสที่มีความรู้เชิ งลึกเกี่ยวกับความต้องการที่ เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยส่ งมอบโซลูชันที่ไม่ซ้ำใครและมีมู ลค่าสูงให้กับผู้จัดพิมพ์หนังสื อพิมพ์ที่ดีที่สุดในโลกหลาย ๆ ราย”

เกี่ยวกับ Eidosmedia

Eidosmedia (www.eidosmedia.com) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการจั ดการเนื้อหาและการเผยแพร่ดิจิทั ล องค์กรสื่อข่าวทั่วโลกต่างก็ ใช้โซลูชัน Eidosmedia เพื่อสร้างและนำเสนอผลิตภัณฑ์ข่ าว ตั้งแต่ในรูปแบบดิจิทัลขั้นสู งไปจนถึงหนังสือพิมพ์และนิ ตยสารแบบดั้งเดิม

เกี่ยวกับ Sophi Inc.

Sophi.io (https://www.sophi.io) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ มันเป็นชุดระบบอัตโนมัติที่ขั บเคลื่อนด้วย AI และ ML ซึ่งเป็นโซลูชันการเพิ่มประสิ ทธิภาพและการคาดการณ์ซึ่งรวมถึง Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls และ Sophi for First Party Data Sophi ยังช่วยให้สามารถทำการจั ดวางการพิมพ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ ใช้เทมเพลตด้วยการคลิกเพียงครั้ งเดียว Sophi ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุ งตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดสำหรั บธุรกิจของคุณ

