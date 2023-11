eXp Luxury มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเกิน 1,100 คน ขับเคลื่อนการเติบโตทั่วโลก

บริษัทคาดว่าจะเปิดตัวตลาดทั่ วโลกเพิ่มเติมภายใน Q1 ปี 2024

เบลลิงแฮม, วอชิงตัน, Nov. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty ®, “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” และบริษัทหลักในเครือของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ประกาศในวันนี้ว่า eXp Luxury ซึ่งเป็นโปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ หรูหราที่มีแนวคิดก้าวหน้า มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเกิน 1,100 คนทั่วสหรัฐอเมริกา เปอร์โตริโก และแคนาดา นอกจากนี้ยังคาดว่าจะเปิดตั วในประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมภายในไตรมาสแรกของปี 2024 อีกด้วย

eXp Luxury ใช้ทรัพยากรพิเศษและเทคโนโลยีที่ เป็นนวัตกรรมสุดพิเศษของ eXp Realty โดยเปิดตัวครั้งแรกในสหรัฐอเมริ กาเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2022 และเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีสมาชิ ก 700 คนภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี เราเปิดตัวที่แคนาดาตามมาในเดื อนกันยายน 2023 และที่เปอร์โตริโกในเดือนนี้ คาดว่าโปรแกรมนี้จะขยายไปยั งสหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ โปรตุเกส ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ภายในไตรมาสแรกของปี 2024

“ความปรารถนาอันแรงกล้าของตั วแทนของเราในการเข้าถึงชุมชน eXp Luxury ที่สุดพิเศษ ทรัพยากรและการสนับสนุนระดั บโลกนั้น มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่ อนการขยายตัวไปทั่วโลก” Michael Valdes ประธานผู้บริหารฝ่ายการเติ บโตของ eXp Realty กล่าวไว้ “ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 1,100 คน ปรากฏอยู่ทั่วโลก และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เราภาคภูมิใจในการเติบโตอย่ างรวดเร็วของ eXp Luxury และตั้งตารอที่จะนำเสนอโอกาสเพิ่ มขึ้นให้ตัวแทนได้เข้าร่วมชุ มชนผู้เชี่ยวชาญของเรา ในขณะที่เรานำอนาคตของอสังหาริ มทรัพย์ที่หรูหรามาสู่ตลาดใหม่ ที่น่าตื่นเต้น”

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับโปรแกรม eXp Luxury โปรดไปที่ expluxury.com

