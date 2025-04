eXp Realty เปิดตัวโปรแกรมผู้สนับสนุนร่วม ส่งเสริมอนาคตของการเติบโตแบบร่วมมือของตัวแทน

โปรแกรมใหม่เสริมศักยภาพให้แก่ตัวแทนด้วยความเป็นผู้นำแบบคู่ รางวัลที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความร่วมมือที่เข้มข้นยิ่งขึ้น

เบลลิงแฮม, วอชิงตัน, April 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty ® “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” (“บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดตัวตัวแทนเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก”) และเป็นบริษัทย่อยหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) วันนี้ได้เปิดตัวโปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมที่พลิกโฉมรูปแบบการร่วมมือ ความเป็นผู้นำ และการสร้างความมั่งคั่งร่วมกันของตัวแทนและที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์ในเครือ eXp

การประกาศนี้เกิดขึ้นในงาน eXpcon Montréal ซึ่งมีตัวแทนและผู้นำหลายร้อยคนจากทั่วแคนาดาและทั่วโลกมาร่วมงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์สามวัน โดยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่ตัวแทนและที่ปรึกษารายใหม่ที่เข้าร่วมกับ eXp สามารถเลือกทั้งผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนร่วมได้ ซึ่งหมายถึงการได้รับการสนับสนุนจากผู้นำสองคน ไม่ใช่หนึ่งคน โปรแกรมริเริ่มนี้ช่วยเสริมความเป็นผู้นำ เร่งความสำเร็จในกระบวนการเตรียมความพร้อม และขยายการแบ่งปันความรู้ให้กว้างขึ้น ยิ่งไปกว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง นี่คือกลยุทธ์ที่มุ่งส่งเสริมการเติบโตของตัวแทน พัฒนาองค์กรให้ขยายตัวได้ และปลูกฝังแนวคิดของความร่วมมือที่เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของ eXp

“เช่นเดียวกับเมื่อเราบุกเบิกระบบอสังหาริมทรัพย์บนคลาวด์ และเปิดตัวการแบ่งปันรายได้ นี่คือตอนสำคัญที่บ่งชี้ทิศทางที่เรากำลังมุ่งไป” Glenn Sanford ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานกรรมการบริหารของ eXp World Holdings กล่าว “โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมไม่ใช่แค่คุณสมบัติหนึ่ง แต่คือวิวัฒนาการของการเติบโตร่วมกัน”

โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมจะเริ่มต้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2025 โดยจะยกระดับประสบการณ์ของตัวแทนโดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการสนับสนุนเดิม ผู้สนับสนุนหลักยังคงได้รับส่วนแบ่งรายได้ในระดับที่ 2-7 คุณสมบัติ FLQA และรางวัลหุ้น ในขณะเดียวกัน ผู้สนับสนุนร่วมจะได้รับสิทธิ์ในการสนับสนุนตัวแทนนอกสายตรงของตน และในทางกลับกัน ก็จะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งรายได้ในระดับที่ 1 และรายได้ส่วนลดพิเศษ (50% ของส่วนแบ่งรายได้ในปีแรกของตัวแทน) เมื่อมีผลใช้บังคับ

“โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาในกระบวนการเตรียมความพร้อม แต่เป็นการปลดล็อกเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตของตัวแทนและการขยายองค์กร” Leo Pareja ประธานกรรมการบริหารของ eXp Realty กล่าว “เรากำลังเสริมศักยภาพให้มีผู้สร้างมากขึ้น ตัวแทนประสบความสำเร็จมากขึ้น และในที่สุดก็ขยายฐานตัวแทนทั่วโลกของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้นำที่มีประสบการณ์สามารถสนับสนุนตัวแทนนอกองค์กรของตนได้”

สิ่งที่โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมมอบให้:

การเติบโตของตัวแทนที่เร็วขึ้น: โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมสร้างเครื่องยนต์ใหม่สำหรับการเติบโตของตัวแทนที่สามารถขยายได้และยั่งยืน ด้วยการให้ผู้นำหลายคนสามารถสนับสนุนและดึงดูดตัวแทนจากนอกองค์กรของตน

โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมสร้างเครื่องยนต์ใหม่สำหรับการเติบโตของตัวแทนที่สามารถขยายได้และยั่งยืน ด้วยการให้ผู้นำหลายคนสามารถสนับสนุนและดึงดูดตัวแทนจากนอกองค์กรของตน การสนับสนุนมากขึ้น ความสำเร็จมากขึ้น : ตัวแทนและที่ปรึกษารายใหม่ตอนนี้ได้รับประโยชน์จากความเป็นผู้นำและประสบการณ์ของผู้สนับสนุนสองคน ซึ่งให้การสนับสนุนที่กว้างขึ้นและการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น

: ตัวแทนและที่ปรึกษารายใหม่ตอนนี้ได้รับประโยชน์จากความเป็นผู้นำและประสบการณ์ของผู้สนับสนุนสองคน ซึ่งให้การสนับสนุนที่กว้างขึ้นและการเติบโตที่รวดเร็วขึ้น รางวัลที่แข็งแกร่งขึ้น : ผู้สนับสนุนร่วมได้รับส่วนแบ่งรายได้ระดับ 1 และรายได้ส่วนลดพิเศษ 50% เพิ่มแรงจูงใจใหม่ให้ผู้นำที่มีประสบการณ์ลงทุนในความสำเร็จของตัวแทน

: ผู้สนับสนุนร่วมได้รับส่วนแบ่งรายได้ระดับ 1 และรายได้ส่วนลดพิเศษ 50% เพิ่มแรงจูงใจใหม่ให้ผู้นำที่มีประสบการณ์ลงทุนในความสำเร็จของตัวแทน การดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก: ผลประโยชน์หลักของการสนับสนุนหลักยังคงเหมือนเดิม รวมถึงส่วนแบ่งรายได้ในระดับที่สูงกว่า 1 และสิ่งจูงใจด้านหุ้น

โปรแกรมริเริ่มนี้เป็นวิวัฒนาการสำคัญในวิธีที่ตัวแทนและที่ปรึกษาที่ eXp สนับสนุนซึ่งกันและกันและขยายธุรกิจของพวกเขา ชุดเครื่องมือสำหรับผู้ร่วมสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรม เครื่องมือ และแม่แบบ ขณะนี้พร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้ตัวแทนใช้โปรแกรมนี้ได้อย่างเต็มที่

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“บริษัท”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนเกือบ 83,000 รายในสถานที่ตั้งในต่างประเทศรวม 25 แห่ง eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. กรุณาเยี่ยมชม: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ eXp ecosystem ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS กรุณาเยี่ยมชม success.com

แถลงการณ์ข้อยกเว้นความรับผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของ Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995 ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและยังไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลประโยชน์ที่คาดหวังจากโปรแกรมจูงใจตัวแทน ศักยภาพของโปรแกรมในการเร่งการเติบโตของตัวแทน เพิ่มความร่วมมือ และขยายองค์กรตัวแทนไปทั่วโลก ปัจจัยที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทางลบจากที่ได้แสดงไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในการรักษาหรือการสรรหาตัวแทน การบูรณาการทีมงานและตัวแทนที่สำคัญเข้ากับรูปแบบธุรกิจของ eXp Realty การแข่งขันจากบริษัทนายหน้ารายอื่น ๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสตามแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นครั้งล่าสุด เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

