eXp Realty เปิดตัวโปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมอย่างเป็นทางการ ปูทางสู่ยุคใหม่แห่งความร่วมมือและการเติบโตของตัวแทน

eXp Realty พลิกโฉมแนวทางการดึงดูดและพัฒนาตัวแทน ด้วยโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อการสนับสนุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น การเริ่มต้นใช้งานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

เบลลิงแฮม รัฐวอชิงตัน , May 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty® “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” และเป็นบริษัทหลักในเครือของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้เปิดตัว Co-Sponsor Program อย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งจะปลดล็อกโอกาสใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในการสร้างความร่วมมือและการเติบโตผ่านเครือข่ายตัวแทนระดับโลกของบริษัท

Co-Sponsor Program ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายนที่งานระดับโลกของ eXp อย่าง eXpcon Montréal ได้ปรับนิยามใหม่ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนว่ามีบทบาทอย่างไรในการขับเคลื่อนการสร้างผลงาน การดึงดูด และการรักษาตัวแทน โครงการนี้เปิดโอกาสให้ตัวแทน eXp และที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่เพิ่งเข้าร่วม สามารถระบุได้ทั้งผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนร่วม ซึ่งเป็นผู้นำอีกคนหนึ่งที่มีทักษะเสริมกัน เพื่อช่วยเร่งความสำเร็จของตน

“นี่คือการยกย่องอิทธิพลและการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรมของเรา” Leo Pareja ประธานกรรมการบริหารของ eXp Realty กล่าว “ขณะนี้ ตัวแทนและที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงจุดแข็งที่แตกต่างกันสองประการ อาจมีผู้สนับสนุนคนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด ขณะที่อีกคนโดดเด่นด้านการดำเนินงานหรือการพัฒนาทีม ความร่วมมือในลักษณะนั้นไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจ แต่ยังช่วยย่นระยะเวลา เพิ่มผลลัพธ์หลายเท่า และยกระดับชุมชนของเราทั้งหมด สิ่งสำคัญไม่ใช่เครื่องมือ แต่คือคนที่คุณได้อยู่ใกล้ชิด และความเร็วที่คุณสามารถเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับพวกเขา”

จุดเด่นของ Co-Sponsor Program:

การให้การสนับสนุนแบบคู่ขนาน : ตอนนี้ตัวแทนสามารถระบุได้ทั้งผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนร่วม เพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้นำหลากหลายคนที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน

: ตอนนี้ตัวแทนสามารถระบุได้ทั้งผู้สนับสนุนหลักและผู้สนับสนุนร่วม เพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากผู้นำหลากหลายคนที่มีจุดแข็งแตกต่างกัน ความร่วมมือแบบมีแรงจูงใจ : ผู้สนับสนุนร่วมจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ระดับ 1 และโบนัสเริ่มต้นเร็ว 50% เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จของตัวแทนรายใหม่

: ผู้สนับสนุนร่วมจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ระดับ 1 และโบนัสเริ่มต้นเร็ว 50% เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนความสำเร็จของตัวแทนรายใหม่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลัก : ผู้สนับสนุนหลักยังคงได้รับสิทธิ์เข้าถึงส่วนแบ่งรายได้ในระดับ 2-7 โอกาสด้านหุ้น และสิทธิประโยชน์เดิมอย่างครบถ้วน

: ผู้สนับสนุนหลักยังคงได้รับสิทธิ์เข้าถึงส่วนแบ่งรายได้ในระดับ 2-7 โอกาสด้านหุ้น และสิทธิประโยชน์เดิมอย่างครบถ้วน การแนะนำช่วงเริ่มต้นและการรักษาตัวแทนที่ดียิ่งขึ้น : โปรแกรมนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแนะนำตัวแทนด้วยการเพิ่มจุดเชื่อมต่อ ความเชี่ยวชาญ และการสนับสนุน

: โปรแกรมนี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแนะนำตัวแทนด้วยการเพิ่มจุดเชื่อมต่อ ความเชี่ยวชาญ และการสนับสนุน ออกแบบเพื่อการขยายตัว : โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมช่วยผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรและภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยการขยายขอบเขตการสนับสนุนให้กว้างขึ้น

: โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมช่วยผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วทั้งองค์กรและภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยการขยายขอบเขตการสนับสนุนให้กว้างขึ้น ชุดเครื่องมือสนับสนุนพร้อมใช้งานครบถ้วน: ตัวแทนสามารถเข้าถึงชุดเครื่องมือผู้สนับสนุนร่วมได้ทันที ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรม แม่แบบ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่เว็บไซต์ exptoolkit.com/co-sponsor

ด้วยการกำหนดบทบาทผู้นำร่วมอย่างเป็นทางการและปรับแรงจูงใจให้สอดคล้องกัน โปรแกรมผู้สนับสนุนร่วมจึงช่วยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ eXp ต่อการสร้างนวัตกรรม การสร้างชุมชน และการเติบโตที่ยึดตัวแทนเป็นศูนย์กลาง

“นี่คือนวัตกรรมที่ยึดโยงกับวิธีการทำงานจริงของตัวแทน” Pareja กล่าว “สิ่งสำคัญคือการรับฟัง ตอบสนองอย่างมีเป้าหมาย และสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ตัวแทนและที่ปรึกษาของเราก้าวหน้าไปได้มากยิ่งขึ้น”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://exptoolkit.com/co-sponsor

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“บริษัท”) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของ eXp Realty® และ SUCCESS® Enterprises eXp Realty เป็นบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนเกือบ 83,000 รายในสถานที่ตั้งในต่างประเทศรวม 26 แห่ง eXp Realty ในฐานะบริษัทนายหน้าที่เน้นตัวแทนเป็นหลักซึ่งทำงานผ่านระบบคลาวด์ เสนอการแบ่งคอมมิชชันให้แก่ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในอัตราชั้นนำของอุตสาหกรรม การแบ่งรายได้ โอกาสการเป็นเจ้าของในส่วนของผู้ถือหุ้น และเครือข่ายระดับโลกที่มอบอำนาจให้ตัวแทนในการสร้างธุรกิจที่เติบโตก้าวหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc. กรุณาเยี่ยมชม expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises ซึ่งก่อตั้งโดยนิตยสาร SUCCESS® เป็นชื่อที่เชื่อถือได้ในด้านการพัฒนาส่วนบุคคลและวิชาชีพมาตั้งแต่ปี 1897 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ eXp ecosystem ซึ่งเสนอการเข้าถึงทรัพยากรที่มีค่าให้แก่ตัวแทน เพื่อยกระดับทักษะ สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจของตน และบรรลุความสำเร็จระยะยาว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUCCESS กรุณาเยี่ยมชม success.com

ข้อยกเว้นความรับผิด

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทและฝ่ายบริหาร แต่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและยังไม่ทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ที่แท้จริงอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลประโยชน์ที่คาดหวังจากโปรแกรมจูงใจตัวแทน ศักยภาพของโปรแกรมในการเร่งการเติบโตของตัวแทน เพิ่มความร่วมมือ และขยายองค์กรตัวแทนไปทั่วโลก ปัจจัยที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปในทางลบจากที่ได้แสดงไว้ในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต รวมถึงความผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงในการรักษาหรือการสรรหาตัวแทน การบูรณาการทีมงานและตัวแทนที่สำคัญเข้ากับรูปแบบธุรกิจของ eXp Realty การแข่งขันจากบริษัทนายหน้ารายอื่น ๆ และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้เป็นครั้งคราวในการยื่นข้อมูลของบริษัทต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำไตรมาสตามแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานประจำปีตามแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นครั้งล่าสุด เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเหล่านี้ ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้

