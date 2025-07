Hyra Network ได้รับการยกย่องเป็น “บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีแห่งปี” ในงาน Globee® Awards ประจำปี 2025

โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจที่ปฏิวัติวงการได้รับการยอมรับทั่วโลกในการทำให้อำนาจการคำนวณเป็นประชาธิปไตย

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — เศรษฐกิจดิจิทัลได้สร้างแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงการแบ่งปันทรัพยากรไปอย่างสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น Grab ที่ปฏิวัติการขนส่ง Airbnb ที่พลิกโฉมธุรกิจการบริการ และ Shein ที่เข้ามาพลิกโฉมห่วงโซ่อุปทาน ขณะนี้ บริษัทเทคโนโลยีของเวียดนามกำลังกำหนดนิยามใหม่ของการแบ่งปันอำนาจการประมวลผลแนวใหม่

Hyra Network ได้รับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้เป็น “Technology Startup of the Year” ในงาน Globee® Awards for Technology อันทรงเกียรติประจำปี 2025 ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายอำนาจ การยอมรับนี้เป็นการยืนยันวิสัยทัศน์อันทะเยอทะยานที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการสร้าง การเป็นเจ้าของ และการได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ของโลก

(สามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่: globeeawards.com/2025-winners-technology)

วิสัยทัศน์เบื้องหลังนวัตกรรม

แพลตฟอร์มอันล้ำสมัยนี้ได้รับการวิจัยและพัฒนาโดย Hyra Tek JCS (เวียดนาม) และดำเนินการโดย Hyra Tek Smart Solution L.L.C (UAE) ภารกิจของ Hyra Network คือการทำให้อำนาจการประมวลผลเป็นประชาธิปไตยโดยการเปิดใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานนับพันล้านเครื่องและเปลี่ยนผู้ใช้ทั่วไปให้กลายเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI

Hyra Network ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหลัก ควบคู่ไปกับ Hyra AI โดยสร้างรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ที่ซึ่งทรัพยากรการคำนวณถูกแบ่งปันกันทั่วเครือข่ายแบบกระจายแทนที่จะกระจุกตัวอยู่ในศูนย์ข้อมูลแบบรวมศูนย์ หากบริการแชร์รถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยานพาหนะและการแบ่งปันบ้านช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้ทรัพย์สิน การแชร์การคำนวณก็ปลดล็อกอำนาจการประมวลผลจำนวนมหาศาลที่ไม่ได้ถูกใช้งานในสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ IoT ทั่วโลก

การยอมรับความเป็นเลิศทั่วโลก

รางวัล Globee® ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของภาคเทคโนโลยี โดยผู้ชนะจะได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 100 ราย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง นักลงทุนเสี่ยงภัย และนักวิเคราะห์อุตสาหกรรม

“เกียรติยศนี้ทรงคุณค่ายิ่งกว่าบริษัทเรา โดยเป็นการยืนยันการเคลื่อนไหวทั้งหมดไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เป็นประชาธิปไตย” Mr. Jonh Tran ผู้ก่อตั้ง Hyra Network กล่าว “เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าอนาคตของ AI ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการผูกขาดแบบรวมศูนย์ แต่ขึ้นอยู่กับชุมชนที่ร่วมกันเป็นเจ้าของและได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้”

โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายอำนาจและโมเดลการแบ่งปันทรัพยากรการคำนวณของ Hyra Network

การบุกเบิก AI ที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

หัวใจหลักของนวัตกรรมของ Hyra Tek คือ Hyra AI ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม Train-to-Earn แห่งแรก ๆ ของโลก ระบบนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงอุปกรณ์ส่วนตัวให้เป็นโหนดฝึกอบรม AI ที่ใช้งานอยู่ และรับรางวัลพร้อมกับมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาโมเดลขั้นสูง สถาปัตยกรรมบล็อคเชนเลเยอร์ 3 รองรับเวิร์กโหลดที่มีปริมาณงานสูงและความหน่วงต่ำ จึงช่วยให้สามารถฝึกอบรม AI และการอนุมานที่ปรับขนาดได้ที่ขอบของเครือข่าย

ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างวงจรแห่งคุณธรรม: ผู้เข้าร่วมมอบทรัพยากรการคำนวณ ได้รับผลตอบแทนที่จับต้องได้ และพร้อมกันนั้นก็พัฒนาศักยภาพ AI ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ในวงกว้าง

ผลกระทบระดับโลก

ปัจจุบันระบบนิเวศ Hyra ครอบคลุมมากกว่า 205 ประเทศ โดยขับเคลื่อนเครือข่ายทั่วโลกที่มีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อประมาณ 2.5 ล้านเครื่อง รวมถึงโหนดออนไลน์ที่ใช้งานอยู่ 700,000 โหนดและผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจยืนยัน KYC มากกว่า 1 ล้านราย ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่แข็งแกร่งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา และแอฟริกา Hyra มอบพลังการประมวลผลแบบกระจายมากกว่า 360,000 เทราฟลอปส์ และรองรับฐานลูกค้าองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันให้บริการลูกค้าที่ชำระเงินแล้วมากกว่า 10 ราย การนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ตอกย้ำความเชื่อหลักของ Hyra ที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายและไม่ต้องขออนุญาตสามารถขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความหมายได้ ในขณะที่ยังคงเปิดกว้างอย่างแท้จริงและทุกคนสามารถเข้าถึงได้

ในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี DePIN เริ่มได้รับความนิยม Hyra ก็วางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี โดยวางรากฐานสำหรับอนาคต AI ที่เท่าเทียม ชาญฉลาด และครอบคลุมมากขึ้น

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ

Jess Dao – ผู้จัดการแบรนด์

pr@hyra.network

หมายเลขสำนักงาน C1804-166 – Mulk Nakheel Celik Building, Business Bay, Dubai, UAE

