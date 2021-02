Lithium Werks แต่งตั้ง Jack Perkowski เป็นคณะกรรมการในตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

You May Like

Perkowski ได้รับการยอมรับอย่างกว้ างขวางว่าเป็นผู้เชี่ ยวชาญในการทำธุรกิจในประเทศจีน ซึ่งเขาเป็นผู้เขียน Managing the Dragon: How I’m Building a Billion Dollar Business in China นอกจากนี้ Perkowski เป็นนักพูดและนักบรรยายเกี่ยวกั บเรื่องของจีนไปยังสื่ อกระจายภาพและเสียงบ่อยครั้ง

Search for: