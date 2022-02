Marsel Khaliullin ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการสายงานธุรกิจของ Aftermarket Services Russia และ CIS, Nikkiso Industrial Russia

You May Like

ข้อมูลเกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES บริษัทสมาชิก Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตอุปกรณ์แปรรูปก๊ าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานขนาดเล็กสำหรั บแปรรูปก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริการจัดการหลุมปิโตรเลียมหลั งการขุดเจาะ และอุตสาหกรรมก๊าซสำหรับอุ ตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

Search for:

News Archives February 2022 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 « Jan