NetSfere และ Deutsche Telekom ร่วมมือกันเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มรับส่งข้อความผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ได้มาตรฐาน ช่วยให้พนักงานของ St. Augustinus Group ปในเยอรมนีสามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

You May Like

เหตุผลที่ St. Augustinus เลือก NetSfere เป็นโซลูชันสำหรับพนักงานนั้น ไม่ใช่แค่ฟังก์ชันการทำงานที่ เชื่อถือได้ แต่เพราะโซลูชันยังเป็นที่ยอมรั บในวงการอีกด้วย ในปี 2018 และ 2019 ทาง NetSfere ได้รับเลือกโดย Entscheiderfabrik แพลตฟอร์มสำหรับผู้มีหน้าที่ตั ดสินใจทาง IT ของโรงพยาบาลในเยอรมนีมากกว่า 800 แห่ง ให้เป็นผู้ชนะรางวัลในหมวด “Digitization Topic of the German Healthcare Industry” (หัวข้อการปรับระบบดิจิทั ลของวงการดูแลสุ ขภาพประเทศเยอรมนี)

Search for:

News Archives November 2021 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « Oct