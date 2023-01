Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศการทดสอบ FAT ในสถานที่เป็นครั้งแรกที่โรงงานทางทะเลในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลี

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Jan. 12, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศถึ งการทดสอบ FAT ในสถานที่เป็นครั้งแรกที่ โรงงานทางทะเลแห่งใหม่ในเมืองปู ซาน ประเทศเกาหลี ความสำเร็จนี้แสดงให้เห็นถึ งความมุ่งมั่นและการสนับสนุ นการเติบโตของตลาดเกาหลี

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา บริษัทได้ผลิตแท่นปั๊มแรงดันสู งในโรงงานที่มีขนาดพื้นที่ 4,000 ตารางเมตร ด้วยความสำเร็จของการทดสอบ FAT สำหรับ Hapag Lloyd AG ในครั้งนี้ (สำหรับระบบจ่ายก๊าซเชื้อเพลิ งที่ใหญ่ที่สุด) บริษัทก็ได้แสดงให้เห็นถึ งความสามารถของโรงงานและศูนย์ ทดสอบ LN2 (ไนโตรเจนเหลว) โรงงานนี้ยังคงให้การสนับสนุ นการทดสอบการใช้งานและการบำรุ งรักษาที่มีให้ก่อนหน้านี้ ด้วยความสามารถในการผลิ ตและทดสอบแท่นของปั๊ม HP จึงทำให้บริษัทสามารถนำเสนอโซลู ชันการเดินเรือแบบเต็มระบบแก่ลู กค้าได้

การทดสอบ FAT เป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะมีการส่ งมอบแท่น ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิ ภาพโดยรวม (เช่น อัตราการไหลสูงสุดของปั๊ม ประสิทธิภาพของเครื่องระเหย ระบบน้ำมันหล่อลื่น (LO) ระบบกำจัดไนโตรเจน วาล์วแช่แข็ง เป็นต้น) การทดสอบดังกล่าวจะต้องให้เจ้ าของเรือ สมาคมมาตรฐานเรือ และลูกค้าเป็นสักขีพยานเพื่อยื นยันว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้ อกำหนดด้านประสิทธิภาพ

Jay Lee ผู้จัดการทั่วไปของเกาหลีกล่ าวว่า “Nikkiso ACD เป็นซัพพลายเออร์ที่ได้รั บความนิยมเรื่องแท่นแก๊สเชื้ อเพลิงในอุตสาหกรรมการต่อเรื อของเกาหลีมากว่า 20 ปี! บรรจุภัณฑ์แท่ นและโรงงานทดสอบแห่งใหม่ ของเราที่ตั้งอยู่ใกล้อู่ต่อเรื อในเกาหลี ทำให้ตอนนี้เรามีขี ดความสามารถมากขึ้นในการให้ การสนับสนุนในท้องถิ่ นและตอบสนองความต้ องการทางทะเลต่าง ๆ ที่สำคัญทั่วโลก”

“นี่ถือว่าเป็นก้าวต่อไปที่สำคั ญสำหรับกลุ่มบริษั ทของเราและตลาดเรือเดินทะเลที่ ขับเคลื่อนด้วย LNG อีกทั้งลูกค้าเรือเดิ นทะเลของเรายังได้รับประโยชน์ เพิ่มขึ้นอีกด้วย ตอนนี้ Nikkiso CE&IG จะสามารถจัดหาและทดสอบระบบได้ อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนลูกค้ าของเราด้วยโซลูชันที่เป็ นระบบแบบครบวงจรอีกด้วย” Peter Wagner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cryogenic Industries และประธานของกลุ่มบริษัทกล่าว

