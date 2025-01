Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group โปรโมต Jeff Mumford เป็นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการผลิต

เทเมคูลา, แคลิฟอร์เนีย, Jan. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจอุตสาหกรรมในเครือ Nikkiso Co. Ltd. ได้แต่งตั้ง Jeff Mumford เป็นรองกรรมการผู้จัดการคนใหม่ของฝ่ายปฏิบัติการและการผลิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2025 ในบทบาทนี้ ความรับผิดชอบของเขาจะรวมถึงการควบคุมดูแลการปฏิบัติการและการผลิตทั่วโลก รวมทั้งการบริหารจัดการแผนกต่าง ๆ ขององค์กร รวมถึง ไอที อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ (SHEQ) และการบริหารโครงการ

คุณ Mumford ได้เข้าทำงานกับ Nikkiso ในปี 2016 ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการและนับตั้งแต่นั้นมาได้รับการโปรโมตหลายครั้งขึ้นเป็นบทบาทผู้นำในหลายตำแหน่ง รวมถึง ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง, ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ และผู้จัดการทั่วไปที่ฝ่ายปฏิบัติการของกลุ่มบริษัทที่ Las Vegas ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งอยู่ที่ Nikkiso คุณ Jeff ได้สร้างประสิทธิผลมากมายในขณะที่ยังคงสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Mumford สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวรรณคดีและภาษาศาสตร์จาก University of Nevada, Las Vegas, และได้รับใบรับรองการบริหารโครงการระดับมืออาชีพ (PMP)

“Jeff ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นผู้นำอย่างแท้จริงด้วยความทุ่มเทที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งของเขาในการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เขาได้รับการยกย่องในด้านความสามารถในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานในขณะที่ยังคงโฟกัสไปที่การสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ”

Adrian Ridge

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

เกี่ยวกับ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso’s Clean Energy & Industrial Gases Group เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์และโซลูชันไครโอเจนิกทั่วโลก กลุ่มบริษัทช่วยอำนวยความสะดวกในห่วงโซ่คุณค่าไครโฮเจนิกและก๊าซเหลวของไฮโดรเจน, แอมโมเนีย, คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), และก๊าซอุตสาหกรรมอื่น ๆ สำหรับพลังงาน, การขนส่ง, การเดินเรือ, อากาศยาน , และตลาดก๊าซอุตสาหกรรมในขณะที่ยังคงเป็นโมเลกุลที่ดำรงอยู่ได้ตามลำพัง กลุ่มบริษัทนี้บริหารงานโดย Cryogenic Industries, Inc. ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ Nikkiso Co., Ltd. เป็นเจ้าของทั้งหมด (TSE: 6376)

