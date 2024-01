Pepperstone ประกาศการเป็นพันธมิตรระดับภูมิภาคเพื่อการจัดงาน AFC Asian Cup Qatar 2023™

เมลเบิร์น ออสเตรเลีย , Jan. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Pepperstone โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ (FX) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ได้ประกาศความร่วมมือที่น่าตื่ นเต้นกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่ งเอเชีย (AFC) ในฐานะพันธมิตรระดับภูมิภาคอย่ างเป็นทางการของงาน AFC Asian Cup Qatar 2023 ซึ่งเริ่มต้นในวันที่ 12 มกราคม โดยมีกำหนดการแข่งขันรอบชิ งชนะเลิศในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

คุณ Tamas Szabo ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Pepperstone ได้แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกั บการเป็นพันธมิตรกับ AFC โดยกล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ผนึ กกำลังร่วมกันในงาน AFC Asian Cup Qatar 2023 ซึ่งเป็นงานที่โดนใจคนนับล้านทั่ วภูมิภาค

“ที่ Pepperstone เราเลือกที่จะร่วมมือกับองค์ กรที่มีแนวคิดเหมือนกันซึ่งมุ่ งเน้นที่การขับเคลื่อนร่วมกั นและความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ พันธมิตรด้านกีฬาของเราสามารถค้ นหาความสงบในความสับสนวุ่ นวายและคว้าโอกาสได้ เช่นเดียวกับนักเทรด”

Datuk Seri Windsor John เลขาธิการทั่วไปของ AFC กล่าวว่า: “AFC มีความยินดีที่จะต้อนรับ Pepperstone ในฐานะพันธมิตรระดับภูมิ ภาคของงาน AFC Asian Cup Qatar 2023 ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำถึงชื่ อเสียงที่เพิ่มมากขึ้นของการแข่ งขันฟุตบอลชายอันทรงเกียรติที่ สุดของทวีป และเราขอขอบคุณ Pepperstone สำหรับความเชื่อมั่นในฟุ ตบอลเอเชีย”

เกี่ยวกับ AFC

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลฟุ ตบอลเอเชีย และเป็นหนึ่งในหกสมาพันธ์ที่ ประกอบขึ้นเป็นสหพันธ์ฟุ ตบอลนานาชาติ (FIFA) AFC ก่อตั้งขึ้นในปี 2497 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงกัวลาลั มเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และประกอบด้วยสมาคมที่เป็นสมาชิ ก 47 สมาคม

AFC จัดงาน AFC Asian Cup , AFC Women’s Asian Cup และ AFC Futsal Asian Cup ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลและฟุ ตซอลทีมชาติระดับทวีปที่สำคัญ ในขณะที่ AFC Champions League เป็นการแข่งขันชั้นนำสำหรั บสโมสรในเอเชีย ซึ่งดึงดูดแฟน ๆ นับล้านสู่เกมอันสวยงามทั่วทั้ งในทวีปและจากที่อื่น ๆ

เกี่ยวกับ Pepperstone: Pepperstone ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 และเติบโตขึ้นจนกลายเป็ นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ (FX) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ออนไลน์ระดับโลกที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการให้ บริการลูกค้าและการถอนเงินที่ ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าหลายหมื่ นรายทั่วโลก Pepperstone มีบริษัทสาขาทั่วโลกและอยู่ ภายใต้การกำกับดูแลโดย Australian Securities and Investments Commission (ASIC), UK Financial Conduct Authority (FCA), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), Securities Commission of The Bahamas (SCB) Dubai Financial Services Authority (DFSA), Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) และ Capital Markets Authority of Kenya (CMA)

