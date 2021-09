Phoenix Software นำเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทคโนโลยี JES3 ครั้งแรกในรอบหกปีด้วย JES3plus® V1R1

You May Like

EL SEGUNDO, Calif., Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc. วันนี้ได้ประกาศความพร้อมใช้ งานทั่วไปของ JES3 plus V1R1 ซึ่งเป็นงานดัดแปลงจาก z/OS ® JES3 ของ IBM รีลีสนี้รวมการปรับปรุงประสิทธิ ภาพ SPOOL I/O ที่พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้า JES3 plus ผ่านการส่งมอบอย่างต่ อเนื่องเมื่อต้นปีนี้ นี่เป็นรีลีสแรกของเทคโนโลยี JES3 ที่มีการปรับปรุงตั้งแต่ต้นปี 2015 และสัมพันธ์กับ z/OS 2.5 ซึ่งเป็นรีลีสล่าสุดของ z/OS ที่มี JES3 ขณะนี้องค์กรที่ยังต้องการใช้ เทคโนโลยีนี้อยู่ แต่ได้ย้ายไปยัง JES3 plus สามารถใช้ประโยชน์ จากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรั บปรุงและมีแผนการปรับปรุ งในอนาคต

