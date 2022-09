Phoenix Software มอบ JES3plus® ที่เร็วขึ้นด้วย V1R2

Phoenix Software เปิดตัวการอัปเดตสายผลิตภัณฑ์ ในเดือนกันยายน 2022

เอล เซกันโด, แคลิฟอร์เนีย, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc. ในวันนี้ได้ประกาศถึงความตั้ งใจที่จะสร้าง JES3plus V1R2 ซึ่งเป็นงานดัดแปลงจาก z/OS® JES3 ของ IBM โดยจะวางจำหน่ายทั่วไปตั้ งแต่วันที่ 30 กันยายน 2022 ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้จะมีฟังก์ชั นการทำงานใหม่และยังคงให้บริ การฟังชันเดิมของช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วย JES3plus Customer Advisory Council จาก Phoenix องค์กรที่เปลี่ยนไปใช้ JES3plus จะสามารถเก็บเกี่ ยวประโยชน์ของคุณสมบัติใหม่ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดอันดับในแง่ ของการมอบมูลค่าทางธุรกิจที่แท้ จริงให้แก่ลูกค้าขององค์กรเหล่ านั้น

JES3plus V1R2

ฟังก์ชันเด่น:

Parallel SPOOL I/O – ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากเทคโนโลยี Parallel Access Volumes ซี่งเมนเฟรมที่ทันสมัยส่วนใหญ่ เช่น DASD สนับสนุน โดยรองรับโปรแกรมแชนเนล STARTIO สูงสุดแปดโปรแกรมที่ทำงานพร้ อมกันสำหรับขอบเขต SPOOL เดียว นี่ถือเป็นการปรับปรุงครั้งสำคั ญนอกเหนือจากแนวทาง JES3 แบบเดิมที่สามารถใช้ STARTIO ได้ครั้งละหนึ่งรายการต่อขอบเขต SPOOL เท่านั้น

ลดความขัดแย้งในการล็อกภายใน – ตอนนี้คุณลักษณะนี้ได้มาอยู่ ในลักษณะการทำงานของ JES3 plus โดย SRB ที่ดำเนินการ I/O เสร็จสิ้นหลายตัวจะดำเนินการพร้ อมกัน โดยรับล็อกภายในเฉพาะตอนที่ จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ หาก I/O ที่เสร็จสมบูรณ์มีคำขอจากพื้นที่ ที่อยู่เดียวแล้ว SRB จะถูกกำหนดเวลาโดยตรงไปยังพื้ นที่ที่อยู่นั้นแทนที่จะเป็นพื้ นที่ที่อยู่ของ JES3 plus

ปรับปรุงสมดุลของ WLM Batch – การเปิดใช้คุณสมบัติพิเศษนี้ส่ งผลให้ JES3plus วางงานแบทช์ลงในตัวเริ่มต้นที่ ไม่ได้ใช้งานทั่วทั้ง JESplex โดยใช้เปอร์เซ็นต์เป้าหมายที่ ได้มาจากจำนวนการจัดสรรตัวเริ่ มต้นของ WLM ซึ่งจนถึงตอนนี้การดำเนินการนี้ เกิดขึ้นได้ในระบบ JES2 เท่านั้น

“การเปลี่ยนเป็น JES3plus เป็นทางเลือกที่ชั ดเจนสำหรับลูกค้ารายเดิมของ IBM JES3” Ed Jaffe ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ของ Phoenix Software International กล่าว “และเราได้เสริมจุดดังกล่าวด้ วยการปรับปรุงประสิทธิภาพด้ วยผลลัพธ์เชิงประจักษ์อันน่าทึ่ ง ซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้นก็ได้ แสดงออกมาให้เราเห็นแล้ว เราได้ดำเนินการวัดประสิทธิ ภาพแบบเข้มข้นของ SPOOL I/O บน z15† ของเรา โดยพบว่า JES3plus ทำงานได้เกือบสองเท่าของ IBM JES3 ในขณะที่ลดการใช้งานเครือข่าย FICON ลง 92% ในเวลาเดียวกัน! อีกทั้งยังพบผลลัพธ์ที่น่ าพอใจในทำนองเดียวกันเมื่อเปรี ยบเทียบกับ JES2 และเนื่องจากแผนงานสำหรับการปรั บปรุงของเราขับเคลื่อนโดยคำนึ งถึงลูกค้า 100% เราจึงเชื่อว่าการย้ายไปยัง JES3plus นี้ไม่ได้เป็นแค่ ทางเลือกที่ง่ายที่สุดและเสี่ ยงน้อยที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอี กด้วย”

(E)JES® V6R2

(E)JES V6R2 ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการ z/OS JESplex ที่ทันสมัยของ Phoenix Software รุ่นล่าสุด รวมถึงการปรับปรุงในเรื่ องของการดูและจัดการการเชื่อมต่ อและโครงสร้าง Coupling Facility สภาพแวดล้อมการจัดกำหนดการ WLM ประเภท/กลุ่มงาน สมาชิก sysplex และการเมาต์ z/OS UNIX นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มการสนับสนุนให้แก่ ที่เก็บตัวกรองที่ช่วยให้ผู้ใช้ ปลายทางสามารถบันทึกตั วกรองและโหลดซ้ำได้

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Phoenix: กันยายน 2022

Phoenix Software กำลังปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ในเดื อนนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ ได้ผ่านทางพอร์ทัล Phoenix Software International Support โปรดไปที่ https:// phoenixsoftware.com/support. htm#downloads ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ ประกอบด้วย:

(E)JES V6R2

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

