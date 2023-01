Rosario Ochoa ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปของ Nikkiso ACD สำหรับกลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย , Jan. 25, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัทพลังงานสะอาดและก๊ าซอุตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Rosario Ochoa ได้เข้าร่วมกลุ่มบริษัทในฐานะผู้ จัดการทั่วไปของ Nikkiso ACD โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

คุณ Rosie ได้นำประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในด้านต่าง ๆ มาให้กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การผลิตแบบลีน วิศวกรรมที่ยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สุขภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภั ย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานด้ านคุณภาพ เช่น ISO 9001, AS9100, ISO/TS1949 เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์สาขาวิ ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จาก Mexicali Institute of Technology ประเทศเม็กซิโก และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 Lead Auditor จาก AQS Management Systems, Inc. เธอมีพื้นฐานที่แข็งแรงในด้ านการดำเนินงานด้านการผลิต คุณภาพ และแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมคุ ณภาพซิกซิกม่า (six sigma) วิศวกรรม ความเป็นเลิศขององค์ กรและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

Nikkiso ACD ซานตาอานา แคลิฟอร์เนีย รวมไปถึง Nikkiso Cryo (ลาสเวกัส) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยปั๊ มไครโอเจนิกของกลุ่มบริษัท ในฐานะผู้จัดการทั่วไป คุณ Rosie จะขับเคลื่อนความเป็นเลิ ศในการดำเนินงานครอบคลุมทั่วทั้ งหน่วยปั๊มไครโอเจนิก ตลอดจนทั้งองค์กร โดยนำทีมข้ามสายงานเพื่อปรับปรุ งความเร็วและประสิทธิภาพทั่วทั้ งธุรกิจ เธอจะรายงานต่อ Jim Estes ผู้เป็นกรรมการบริหาร Nikkiso ACD

“คุณ Rosie ได้นำทักษะและประสบการณ์ที่ หลากหลายมาสู่ตำแหน่งนี้ ด้วยความเป็นผู้นำของเธอ ผมมั่นใจว่า ACD จะยังคงเติบโตและตอบสนองความต้ องการของลูกค้าในด้านของปั๊ มไครโอเจนิกได้อย่างมีคุ ณภาพและมีความน่าเชื่อถือมากที่ สุด” Jim Estes กรรมการบริหารของ Nikkiso ACD กล่าว “บทบาทของคุณ Rosie ยังช่วยสนับสนุนภารกิจของเราเพิ่ มเติมในการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และบริการต่าง ๆ ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่านกลุ่ มบริษัทระดับโลกของเรา เพื่อช่วยลูกค้าของเราในการสร้ างความแตกต่าง”

คุณ Rosie ยังเป็นสมาชิกขององค์กร Vistage ซึ่งเป็นองค์กรฝึกสอนประธานเจ้ าหน้าที่บริหารและที่ปรึกษาเพื่ อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับผู้ นำธุรกิจ

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w.nikkisoCEIG.com และ www. nikkiso.com .

