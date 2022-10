Ryan Kavanaugh และ Proxima Media เปิดตัวบริษัทผลิตแบนเนอร์ใหม่ ‘The Quad’ โดยร่วมมือกับ Amy Kim และ Jaime Burke แห่ง Lifeboat Productions

The Quad จะผลิตภาพยนตร์ 3-5 เรื่องต่อปีด้วยงทุนส่วนตัว 3 ล้านดอลลาร์ถึง 12 ล้านดอลลาร์ต่อเรื่อง และจะนำแสดงโดยอินฟลูเอนเซอร์ชั้ นนำที่จับคู่กับผู้กำกับและนั กแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ลอสแอนเจลิส, Oct. 06, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Ryan Kavanaugh ร่วมกับ Proxima Media และ Amy Kim และ Jaime Burke แห่ง Lifeboat Productions มีความภูมิใจที่จะประกาศเปิดตั วบริษัทผลิตแบนเนอร์ใหม่ที่ชื่อ The Quad Matt Weaver และ Jason Barhydt จะทำหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ ของบริษัท ซึ่งเชี่ยวชาญในภาพยนตร์ ขนาดยาวที่เน้นในแนวสยองขวัญ ระทึกขวัญ คอมเมดี้อเมริกัน และเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก กระดานชนวนประจำปี ของพวกเขาจะประกอบด้วยภาพยนตร์ 3-5 เรื่องและจะมีทุนส่วนตัวอยู่ที่ 3 ล้านดอลลาร์ถึง 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเรื่อง Quad จะใช้ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของ Kavanaugh กับผู้มีอิทธิพลชั้นนำและล้ อมรอบพวกเขาด้วยนักแสดงและผู้ กำกับที่มีชื่อเสียงระดั บโลกรายต่าง ๆ Quad ได้ทำข้อตกลงกับผู้มี ความสามารถชั้นนำแล้ว รวมถึง Charlie D’Amelio, Bryce Hall และ King Bach

The Quad มีภาพยนตร์สี่เรื่องถัดไปที่ จะฉายติดต่อกันหลังจากจบเรื่อง SKILL HOUSE ในอีก 12 เดือนข้างหน้า

“The Quad ตั้งใจที่จะทำลายขอบเขตระหว่ างวัฒนธรรมโซเชียลมีเดียกั บฮอลลีวูดที่เรารู้จักในปัจจุบั น” Ryan Kavanaugh ผู้เป็นพันธมิตรกล่าว “เราตื่นเต้นมากที่ได้นำ Charlie D’Amelio, Bryce Hall และการแสดงของ King Bach มาสู่หน้าจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ พรสวรรค์ของพวกเขาเหล่านี้นั้ นไร้ขอบเขต และรอยเท้าบนโลกดิจิทั ลของพวกเขาจะช่วยนำผู้ชมกลับเข้ าสู่โรงภาพยนตร์ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ ทำให้บริษัทใหม่นี้มีชีวิตขึ้ นมาด้วยผู้ผลิตที่ได้รับรางวั ลอีกทั้งยังเป็นบุคคลที่มีอิทธิ พลอย่างมากเช่นคุณ Amy Kim และ Jaime Burke ร่วมกับคุณ Matt Weaver ผู้เป็นโปรดิวเซอร์ผู้มี ประสบการณ์และผู้บริหารด้ านความบันเทิง”

“ทางเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่ วมเดินทางไปกับโปรดิวเซอร์ผู้ มากประสบการณ์อย่างคุณ Ryan เขามีความรักในการสร้างภาพยนตร์ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่ น อีกทั้งยังมีความปรารถนาที่ จะสร้างพื้นที่ใหม่ในวงการบั นเทิงอยู่ตลอด ผู้คนที่รวมตัวกันเพื่อสร้ างภาพยนตร์เหล่านี้จะเพิ่ มประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง ซึ่งจะช่วยรับประกันได้ว่ าโปรเจ็กต์คุณภาพเหล่านี้จะมุ่ งเป้าไปที่จุดแข็งของผู้มี พรสวรรค์ เพื่อนำความบันเทิงคุณภาพสูงสุ ดมาสู่แฟนภาพยนตร์ทุกคน” Amy Kim และ Jaime Burke กล่าวเสริม

ก่อนหน้านี้ Weaver และ Kavanaugh ได้ร่วมกันผลิตสารคดีที่ได้รั บการเสนอชื่อเข้าชิงรางวั ลแกรมมีที่มีชื่อว่า I’LL SLEEP WHEN IM DEAD ซึ่งเกี่ยวกับ Steve Aoki สำหรับ Netflix, สารคดี THE FIRST MONDAY IN MAY ซึ่งเกี่ยวกับ Met Ball ที่ผลิตร่วมกับ Anna Wintour สำหรับ Magnolia Pictures และ Tony เสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Broadway Musical ROCK OF AGES ซึ่ง Weaver เป็นผู้อำนวยการสร้างและหุ้นส่ วนไม่จำกัดความรับผิด และ Kavanaugh เป็นโปรดิวเซอร์และรายการโทรทั ศน์และเนื้อหาอื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ Jason Barhydt จาก Triller จะดำเนินการผลิตร่วมกับ The Quad อีกด้วย ก่อนหน้านี้ Barhydt เคยร่วมงานกับ Kavanaugh ในภาพยนตร์เรื่องฮิ ตของเขาหลายเรื่อง เช่น IMMORTALS)เทพเจ้าธนูอมตะ), LIMITLESS)ชี้ชะตา ยาเปลี่ยนสมองคน), DEAR JOHN)รักจากใจจร), ACT OF VALOR, SAFE HAVEN)รักแท้หยุดไว้ที่เธอ) และ THE FIGHTER

MILES RYDER ซึ่งเป็นโปรเจ็กต์ที่สามของ The Quad มีกำหนดจะเริ่มการผลิตในปลายปี นี้ นำแสดงโดย King Bach นักแสดงและนักแสดงตลก โดยจะเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญแนว JOHN WICK ผสมกับ DOCTOR STRANGE)จอมเวทย์มหากาฬ) ในรูปแบบของ The Quad

King Bach เข้าสู่ฉากครั้งแรกในฐานะผู้ใช้ โซเชียลมีเดียของ Vine ที่มีผู้ติดตามมากที่สุ ดบนแพลตฟอร์ม โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 11 ล้านคน Bachelor ได้แปลงความสำเร็จของ Vine ให้เป็นผู้ติดตามหลักบนแพลตฟอร์ มต่าง ๆ เช่น ยูทูบ ติ๊กต็อก และอินสตาแกรม โดยมีผู้ติดตามเกือบ 23 ล้านในอินสตาแกรมเพียงอย่างเดี ยว โดยล่าสุดเขาได้ปรากฏตั วในละครกีฬาของ Ric Roman Waugh ที่ชื่อว่า NATIONAL CHAMPIONS รวมถึง 20th Century Studio และคอเมดีฮิตของ Broken Road Productions เรื่อง VACATION FRIENDS for Hulu Bachelor ยังได้ปรากฏตัวในซีรีส์ต่าง ๆ เช่น THE MINDY PROJECT, HOUSE OF LIES, BLACK JESUS และ KEY & PEELE และในภาพยนตร์เช่น FIFTY SHADES OF BLACK, THE BABYSITTER และ TO ALL THE BOYS I’VE LOVED BEFORE)ชี้แด่ผู้ชายทุกคนที่ฉั นเคยรัก) เขาผจญภัยไปกับการแสดงบทบาทอั นหลากหลายตั้งแต่ NATIONAL CHAMPIONS, VACATION FRIENDS, FIFTY SHADES OF BLACK, TO ALL THE BOYS I’VE LOVED BEFORE)ชี้แด่ผู้ชายทุกคนที่ฉั นเคยรัก) และซีรีส์ Adult Swim “Black Jesus”

ขณะนี้ Quad กำลังอยู่ในขั้นตอนหลังการผลิ ตในเรื่อง SKILL HOUSE ซึ่งเป็นภาคแรกในแฟรนไชส์ ภาพยนตร์สยองขวัญเรท R ที่นำแสดงโดยผู้เป็นปรากฏการณ์ ของโซเชียลมีเดียและดาวติ๊กต็ อกอย่าง Bryce Hall และดำเนินการผลิตร่วมกับผู้เป็ นสัญลักษณ์ในวงการฮิปฮอประดั บโลกอย่าง Curtis “50 Cent” Jackson’s G-Unit Film & Television. ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดย Hall ร่วมกับนักแสดงมากประสบการณ์อย่ าง Neal McDonough (Yellowstone, The Arrow, The Flash) และ Leah Pipes (The Originals, SORORITY ROW)

The Quad กำลังดำเนินการเตรียมการผลิ ตสำหรับภาพยนตร์เรื่อง HOME SCHOOL ซึ่งเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญเหนื อธรรมชาติที่ผู้คนต่างรอ นำแสดงโดย Charli D’Amelio และเขียนโดย Casey Giltner Daniel Herther รองประธานอาวุโสฝ่ายการผลิตที่ Proxima ซึ่งเป็นผู้ดูแลการพัฒนาเรื่อง Home School จะทำหน้าที่ในส่วนของการผลิตร่ วมกับ Kavanaugh, Barhydt, Burke และ Kim ร่วมกับ Bobby Sarnevesht คู่หูของ Kavanaugh Marc, Heidi และ Dixie D’Amelio จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้ าง

“ผมลืมไปเลยครับว่าตัวเองรั กในศิลปะการทำภาพยนตร์มากแค่ไหน ย้อนกลับไปตอนที่จุดที่ผมได้ ลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการสร้ างสรรค์สำหรับโปรเจกต์อย่าง BROTHERS, THE BANK JOB, LIMITLESS)ชี้ชะตา ยาเปลี่ยนสมองคน), IMMORTALS)เทพเจ้าธนูอมตะ), DEAR JOHN)รักจากใจจร), THE FIGHTER และอื่น ๆ อีกมากมาย มันทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่ ผมชอบเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์ เป็นครั้งแรกเลยครับ ที่ผมมีพันธมิตรที่ดีที่สุดอย่ าง Amy, Jaime และ Matt เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะดำเนิ นการและส่งมอบภาพยนตร์ด้ วยมาตรฐานและคุณภาพ A ครั้งนี้ เราจะทำในแบบของเราครับ! ” Kavanaugh กล่าวต่อ

เกี่ยวกับ Proxima และ Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh เป็นผู้ก่อตั้ง Proxima Media และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุ มของ Triller เขาเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ ประสบความสำเร็จมากที่สุด มีผลงานมากที่สุด และได้รับยกย่องมากที่สุ ดในประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิ ง ด้วยการนำโมเดลทางการเงินอั นชาญฉลาดมาใช้สนับสนุนทางการเงิ นของภาพยนตร์ ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็ นผู้สร้าง “Moneyball สำหรับภาพยนตร์” เขาผลิต จัดจำหน่าย และ/หรือจัดโครงสร้างทางการเงิ นให้กับภาพยนตร์มากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งสร้างรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิ ศทั่วโลกมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิ งรางวัลออสการ์ทั้งสิ้น 60 เรื่อง เขาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลอันดับที่ 25 ผลงานต่าง ๆ ของเขาได้แก่ Fast and Furious 2-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers และ Mama Mia! Kavanaugh และ Proxima เป็นผู้บุกเบิกข้อตกลงทางการเงิ นรูปแบบใหม่ให้กับ Marvel หลังจากที่ล้มละลาย ทำให้สตูดิโอและโครงสร้ างทางการเงินเดินหน้าและนำไปสู่ การเป็น Marvel Cinematic Universe เขาสร้างหมวดหมู่ SVOD (สตรีมมิง) กับ Netflix ซึ่งทำให้มูลค่าการตลาดของบริษั ทเพิ่มขึ้นจาก 2 ดอลลาร์สหรัฐฯเป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ Kavanaugh เป็นผู้ก่อตั้งร่วมของ Triller แอปที่เป็นหนึ่งในสามแอปโซเชี ยลมีเดียที่เติบโตเร็วที่สุด เมื่อไม่นานมานี้เขาได้เป็นผู้ นำการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ และการเปิดตัวใหม่ของแอปโซเชี ยลมีเดียและเพลง

นอกจากนี้ เขายังได้สร้างบริษัทโทรทัศน์ที่ ทรงอิทธิพล ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Critical Content โดยเป็นบริษัทที่ผลิ ตรายการยอดนิยมอย่าง Catfish ทาง MTV และ Limitless ทาง CBS ซึ่งเขาได้ขายไปโดยมีมูลค่ าการขายที่ 200 ล้านเหรียญ ตัวบริษัทดังกล่าวมีละครโทรทั ศน์ 40 เรื่องในเครือข่าย 19 เครือข่ายก่อนที่จะขายไป Kavanaugh ได้รับความสำเร็จและรางวั ลมากมาย ตั้งแต่ Producer of the Year Award ของ Variety ไปจนถึง Leadership Award ของ The Hollywood Reporter นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลตั้ งแต่รางวัล 40 Under 40 Most Influencely People in Business ของ Fortune ตลอดจน Fortune 400 ของ Forbes, Billion-Dollar Producer โดย Daily Variety และ the 100 Most Influential People in the World โดย Vanity Fair ด้วย Neil Sacker เป็นตัวแทนของ Proxima และ Kavanaugh

เนื่องจากความหลงใหลในสัตว์ ของเขา Kavanaugh จึงยังมีส่วนร่วมในแบรนด์ อาหารสัตว์เลี้ยง Dog for Dog ซึ่งบริจาคอาหารสุนัขให้กับที่ พักพิงสัตว์ในท้องถิ่นและระดั บชาติในผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นที่ซื้ อเพื่อช่วยสุนัขจากการถูกการุ ณยฆาต นอกจากนี้ เขายังทำหน้าที่ในคณะกรรมการมู ลนิธิการกุศลหลายแห่ง ซึ่งได้แก่มูลนิธิ เยาวชนของนายอำเภอและคณะกรรมการ ผู้ว่าการของ Cedars-Sinai และดำรงตำแหน่งประธานศิลปะแห่ง Elysian เป็นเวลาเกือบแปดปีท่ามกลางผู้ มีความสามารถคนอื่น ๆ

เกี่ยวกับ Lifeboat Productions

Amy Kim และ Jaime Burke เป็นโปรดิวเซอร์ที่ได้รับรางวั ลด้วยประสบการณ์อันหลากหลายกว่า 20 ปี พวกเขาได้ผลิตเนื้อหาต้นฉบับให้ แก่สตรีมเมอร์และสตูดิโอชั้ นนำทั้งหมดด้วยผลงานล่าสุด ซึ่งได้แก่ซีรีส์ Apple+ Surfside Girlsและ Undone ของแอมะซอน Kim เริ่มต้นการผลิตด้วยภาพยนตร์สั้ นที่ได้รับรางวัลออสการ์อย่ างเรื่อง WEST BANK STORY ในขณะที่ Burke ทำงานให้กับ 20th Century Fox และผลิตภาพยนตร์อินดี้ก่อนที่ จะก่อตั้ง Lifeboat Productions Lifeboat จะยังคงผลิตโปรเจกต์ต่าง ๆ ต่อไป รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรทั้ งในปัจจุบันและอนาคต นอกเหนือจาก The Quad

เกี่ยวกับ Matt Weaver

Matthew Weaver จะผลิตโปรเจกต์ต่าง ๆ ให้กับบริษัท ก่อนหน้านี้ Weaver และ Kavanaugh ได้ผลิตสารคดีที่ได้รั บการเสนอชื่อเข้าชิงรางวั ลแกรมมี่เรื่อง I’LL SLEEP WHEN IM DEAD ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับ Steve Aoki ให้แก่ Netflix พวกเขายังผลิตสารคดี THE FIRST MONDAY IN MAY ซึ่งเกี่ยวกับ Met Ball ที่ผลิตร่วมกับ Anna Wintour ให้แก่Magnolia Pictures อีกด้วย Kavanaugh ยังเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับ ROCK OF AGES ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในรางวั ลโทนีสาขาละครเพลงบอร์ดเวย์ โดย Weaver เป็นผู้อำนวยการสร้างและหุ้นส่ วนไม่จำกัดความรับผิด