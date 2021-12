Sophi.io คว้ารางวัลในงาน WAN-IFRA Digital Media Awards Worldwide 2021

You May Like

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ โดยเป็นชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่ อนโดย AI ซึ่งรวมถึง Sophi Site Automation และ Sophi for Paywalls Sophi ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุ งเมตริกที่มีความสำคัญต่อธุรกิ จของคุณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการหาผู้สมัครรายใหม่ การมีส่วนร่วม ความเป็นปัจจุบัน ความถี่ และปริมาณ Sophi ยังช่วยในด้านการจัดรูปแบบหนั งสือพิมพ์และ ePapers แบบอัตโนมัติอีกด้วย

“Sophi Dynamic Paywall มีส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้ จากผู้อ่านที่ The Globe and Mail อย่างมาก” Phillip Crawley ผู้เผยแพร่และซีอีโอของ The Globe and Mail กล่าว “ผมตั้งตารอที่จะแบ่งปันเรื่ องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ลูกค้าคนอื่น ๆ ของ Sophi ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้ วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา”

