Sophi.io ได้รับการประกาศให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายของ INMA Global Media Award ใน 5 ประเภท

Sophi.io ชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้ วยปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย The Globe and Mail ได้รับการเสนอชื่อสำหรับระบบอั ตโนมัติการพิมพ์ที่ล้ำสมั ยและเทคโนโลยี Paywall ไดนามิกแบบเรียลไทม์เต็มรูปแบบ

โตรอนโต, March 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io เครื่องมือเพิ่มประสิ ทธิภาพและการคาดการณ์ที่ใช้ปั ญญาประดิษฐ์ของ The Globe and Mail ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารอบสุ ดท้ายใน 5 ประเภทของ Global Media Awards ที่ดำเนินการโดย International News Media Association (INMA):

ผลิตภัณฑ์และนวั ตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Best Product and Tech Innovation)

ตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุด (Best Product and Tech Innovation) แนวคิดริเริ่มที่ดีที่สุ ดในการลงทะเบียนผู้ใช้ (Best Initiative to Register Users)

ดในการลงทะเบียนผู้ใช้ (Best Initiative to Register Users) แนวคิดริเริ่มที่ดีที่สุ ดในการรับผู้สมัครใช้บริการ (Best Initiative to Acquire Subscribers)

ดในการรับผู้สมัครใช้บริการ (Best Initiative to Acquire Subscribers) การใช้ข้อมูลเพื่อกระตุ้นการสมั ครใช้บริการ เนื้อหา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดีที่ สุด (Best Initiative to Acquire Subscribers)

ครใช้บริการ เนื้อหา หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ดีที่ สุด (Best Initiative to Acquire Subscribers) การใช้ข้อมูลเพื่อทำให้เป็นอั ตโนมัติหรือปรับให้เข้ากับตัวบุ คคลได้ดีที่สุด (Best Use of Data to Automate or Personalise)

“INMA Global Media Awards มุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในทุ กด้านของธุรกิจด้านสื่อ” Phillip Crawley ผู้เผยแพร่และ CEO ของ The Globe and Mail กล่าว“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ งที่ระบบ Paywall ไดนามิกแบบเรียลไทม์ของ Sophi for Paywalls ได้รับการยอมรับใน 4 ประเภท และเทคโนโลยีการจัดรูปแบบการพิ มพ์อัตโนมัติที่ล้ำสมัยของ Sophi ได้รับการเสนอชื่อสำหรับการใช้ งานร่วมกับ Naviga และ Agderposten”

การเสนอชื่อในประเภทผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ดีที่ สุดร่วมกับ Naviga สำหรับ Naviga Publisher ที่ขับเคลื่อนโดย Sophi.io และ Agderposten หนังสือพิมพ์รายวันระดับภูมิ ภาคที่ให้บริการผู้อ่านมากกว่า 25,000 คนในการพิมพ์ทั่วนอร์เวย์Sophi ส่งมอบเทคโนโลยี AI/ML ที่ล้ำสมัยร่วมกับ Naviga Publisher ทำให้เวิร์กโฟลว์การผลิตงานพิ มพ์แบบครบวงจรทำงานอัตโนมัติ โดยสมบูรณ์ซึ่งช่วยให้บรรณาธิ การจัดลำดับความสำคัญของเรื่ องราวและกดปุ่มเพื่อสร้างรู ปแบบการพิมพ์โดยอัตโนมัติโดยไม่ ต้องมีเทมเพลตใดๆ Agderposten เป็นลูกค้ารายแรกที่ใช้ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

การแข่งขันในปีนี้มีผู้เข้าร่วม 644 รายการจาก 212 แบรนด์ข่าวใน 37 ประเทศ คณะผู้ตัดสินประกอบด้ วยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 44 คนจาก 22 ประเทศที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ ที่ล้ำสมัย แนวคิดที่โดดเด่น ความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม การคิดเชิงนวัตกรรม และการประสานงานกันระหว่ างแพลตฟอร์มของผู้ชนะ โดยจะประกาศผู้ชนะอันดับหนึ่ งในวันที่ 3 มิถุนายน

Sophi เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่ วยให้ผู้เผยแพร่ระบุเนื้อหาที่ สำคัญที่สุดและใช้ประโยชน์ จากระบบดังกล่าวเพื่อบรรลุเป้ าหมายหลักทางธุรกิจระบบ Paywall ไดนามิกแบบเรียลไทม์ของ Sophi for Paywalls – SmartGate – ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อวิเคราะห์ทั้งเนื้ อหาและพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่ อกำหนดว่าเวลาใดที่จะเก็บเงิ นจากผู้อ่านหรือสอบถามอี เมลแอดเดรส และเวลาใดที่ไม่ควรทำซึ่ งสามารถปรับให้เหมาะสมกับผลลั พธ์หลายรายการพร้อมกัน (เช่น กลุ่มสินค้าหรือจุดราคาที่แตกต่ างกัน) และยังสามารถทำงานในสถานการณ์ที่ ไม่มีข้อมูลได้ ขณะนี้ผู้ เผยแพร่ในสามทวีปใช้เทคโนโลยี AI/ML ของ Sophi เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจด้าน Paywall, ระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์ และการพิมพ์อัตโนมัติ

ในปีที่ผ่านมา Sophi ยังได้รับรางวัล Online Journalism Award (OJA) สำหรับนวัตกรรมทางเทคนิ คในการให้บริการวารสารศาสตร์ดิ จิทัล ซึ่งมอบให้โดย Online News Association (ONA) และรางวัล World Digital Media Award และ North American Digital Media Award ที่มอบให้โดย The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) ในประเภท Best Digital News Start-up

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญซึ่งเป็นชุ ดเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งประกอบด้วย Sophi Automation และ Sophi for Paywalls รวมถึง Sophi Analytics ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสำหรับผู้เผยแพร่เนื้ อหาSophi ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุ งเมตริกที่มีความสำคัญต่อธุรกิ จของคุณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการเข้าซื้อ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณนอกจากนี้ Sophi ยังขับเคลื่อน Naviga Publisher สำหรับการจัดรูปแบบสิ่งพิมพ์ และการเผยแพร่ ePaper โดยอัตโนมัติในคลิกเดียว