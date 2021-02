Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy นำเสนอภาพถ่ายอันน่าทึ่งโดย John Bigelow Taylor และ Dianne Dubler

แนวคิด การถ่ายภาพ และการผลิตโดย John Bigelow Taylor และ Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books) Taylor และ Dubler ได้สร้างสรรค์ภาพถ่ายมาแล้วกว่า 300 เล่มโดยเน้นไปที่งานศิลปะ สถาปัตยกรรม อัญมณี และโบราณวัตถุ

ข้อความบรรยายโดย Gilles Hertzog นักเขียนปรัชญาชาวฝรั่งเศส

จัดพิมพ์โดย Officina Libraria, มิลาน

นิวยอร์ก, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — โมโนกราฟชิ้นแรกที่อุทิศให้กับ Frédéric Zaavy ศิลปินนักอัญมณีชาวปารีส ที่มาพร้อมภาพถ่ายที่งดงามโดย John Bigelow Taylor และ Dianne Dubler ซึ่งได้เปิดตัวในเดือนมกราคม 2021 Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy นำเสนอภาพถ่ายของศิลปินที่ พยายามวาดภาพความงามของจั กรวาลด้วยอัญมณีอันล้ำค่า Zaavy ยกให้ตนเป็นผู้สืบทอดแห่ง Jean-Baptiste Tavernier พ่อค้าอัญมณีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และได้รับเลือกให้เป็นผู้ค้าอั ญมณีพิเศษสำหรับการฟื้นฟู Fabergé ในศตวรรษที่ 21 ความสามารถเชิงกวีของเขาได้รั บแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ฟิสิกส์ควอนตัม ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี และวรรณกรรม ทำให้เห็นว่าเขาสร้างชิ้นงานที่ ซับซ้อนอย่างเด็ดเดี่ยวจากอั ญมณีขนาดเล็กหลายร้อยหรือหลายพั นชิ้นที่มารวมกันเหมือนดั่งชิ้ นงานศิลปะแบบผสานจุดสี (pointillist objets d’art)

ช่างภาพ John Bigelow Taylor และ Dianne Dubler ซึ่งมีผลงานด้านหนังสือที่เน้ นด้านงานศิลปะ สถาปัตยกรรม อัญมณี และโบราณวัตถุมากกว่า 300 เล่ม ได้สร้างการบรรยายด้วยภาพที่ ชวนให้หลงใหลสำหรับชิ้ นงานโมโนกราฟ พร้อมข้อความบรรยายโดย Gilles Hertzog นักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้มีชื่ อเสียง ซึ่ง Stardust เผยให้เห็นงานศิลปะที่ งดงามและโชคชะตาที่ผันผวนของนั กอัญมณีระดับปรมาจารย์ที่ จากโลกนี้เร็วเกินไป หนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่ องราวของ Zaavy ที่ถูกตีกรอบด้วยความตายที่ใกล้ เข้ามาของเขาจากมิตรสหายส่วนตั วและด้านการทำงานผู้ใกล้ชิดที่ สุด ผู้ซึ่งไม่ละทิ้งช่วงเวลาที่มื ดมนที่สุดในอาชีพการผจญภั ยและเสี่ยงอันตรายของเขา การบรรยายด้วยภาพของ Taylor และ Dubler ทำให้เกิดแสงสว่างในผลงานของ Zaavy ซึ่งทอเป็นภาพแห่งแรงบั นดาลใจในการสร้างสรรค์ของเขา งานศิลปะและสภาพแวดล้ อมภายในประเทศในทุกภาพเป็ นผลมาจากกระบวนการถ่ายภาพที่ใช้ ความเพียรพยายามเพื่อทำให้ งานสร้างสรรค์ของพ่อค้าอัญมณี เป็นอมตะ

ความทรงจำของ ZAAVY

John Bigelow Taylor และ Dianne Dubler ช่างภาพและเพื่อนของ Zaavy กล่าวว่า: “Stardust เป็นจุ ดกำเนิดของสสารทั้งหมดในจักรวาล รวมถึงเพชรที่ Frédéric ‘ลงสี’ และรักมาก นอกเหนือจากความงาม เขายังทึ่งกับการสะท้อนให้เห็ นถึงเวลาที่ลึกล้ำของเพชร อย่างไรก็ตาม เขาไม่เคยรู้สึกกังวลกั บเวลาและสถานที่ซึ่งเขามองว่ าไม่สำคัญ เขานึกถึงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ งและรู้ว่าช่วงเวลาของเขาที่นี่ จะไม่เพียงพอ หลายเดือนก่อนที่เขาจะจากไป เขาได้พูดกับเราว่า ‘ฉันได้ตายไปแล้ว’ แต่จากนั้นเขาก็ยังทำต่อไปเรื่ อยๆ ราวกับว่าจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป! บ่อยครั้งที่เขารับรู้ว่ าเขาเคยอยู่ที่นี่และจะต้องกลั บมาซักวันหนึ่ง” – จาก ‘Epilogue’, Stardust, หน้า 205

Floréal Ercilla หัวหน้าร้านอัญมณีจากร้ านขายเครื่องประดับในกรุงปารี สของ Zaavy: “ไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่ ฉันมีอิสระเช่นนี้ และฉันได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่ เคยทำมาก่อนด้วยตัวเองหรื อจากคนอื่นๆ ยิ่งเขาไปไกลเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งทิ้งเราไปมากขึ้นเท่ านั้น […] เราเคยเป็นนักอัญมณีสี่คน ช่างทำหุ่นขี้ผึ้งหนึ่งคนและช่ างติดตั้งสี่คน เราสร้างชิ้นงานที่ไม่เหมือนใคร จินตนาการที่บ้าคลั่ง ชิ้นงานที่สุดแสนจะซับซ้อนซึ่ งต้องใช้เวลาทำงานหลายร้อยชั่ วโมงหรือมากกว่านั้น ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในเวิร์ กชอปที่ใดในโลก Zaavy เป็นคนที่ช่างฝัน ผู้ไม่สนเรื่องการซื้อขาย เราได้ทำสร้อยข้อมือที่เรียกว่า Les Nymphéas (ดอกบัว) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจาก Monet โดยหินทุกก้อนมีขนาดเพียงหกส่ วนสิบซึ่งเล็กมาก แต่ด้วยการเล่นสีและแสงทำให้คุ ณรู้สึกว่ามีขนาดสามมิลลิเมตร นั่นคือความสำเร็จ นั่นมันอัจฉริยะ” – จาก ‘The Five Musketeers’, Stardust, หน้า 31

ชีวประวัติ

Frédéric Zaavy (เกิด 1964 ปารีส) เป็นตระกูลพ่อค้าเพชรรุ่นที่สาม หลังจากการศึกษาภาษาฝรั่ งเศสแบบคลาสสิกซึ่งเขาเรียนที่ โรงเรียนศิลปะหลายแห่งรวมถึง École des Arts Appliqués และ École des Beaux Arts เขาตัดสินใจที่จะไม่เข้าสู่ธุ รกิจของครอบครัว และเมื่ออายุ 20 ปีเขาเริ่มเดินทางไปทั่วโลก เวลาที่ใช้ในแอฟริกาตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิวยอร์ก เทลอาวีฟ แอนต์เวิร์ปและกรุงเทพ ทำให้ Zaavy ได้เรียนรู้และพัฒนาการค้าอั ญมณีและเพชร

ในปี 1994 เขาเริ่มสร้างเครื่องประดับที่ โดดเด่นไม่เหมือนใครโดยทำงานร่ วมกับ Lisa Chen หุ้นส่วนของเขาซึ่งเขาก่อตั้ง บริษัท Daring Enterprise Co. ในปี 2000 เขาได้สร้างงานศิลปะชิ้ นแรกและในปีต่อๆ มาได้กำหนดมาตรฐานใหม่ของงานฝี มือในโลกแห่งการผลิตอัญมณี หลังจากจัดแสดงผลงานของเขาที่ Phillips de Pury & Company ในนิวยอร์กในปี 2007 ในปี 2008 เขาได้กลายเป็นนักอัญมณี เฉพาะสำหรับบริษัทหรู Fabergé ทำให้เขาสามารถเปิดร้านขายเครื่ องประดับขนาดใหญ่ใกล้กับ Place Vendôme มี 100 ผลงานในคอลเลกชั่นเปิดตัวใหม่ ของแบรนด์ ซึ่งหลังจากนั้น Zaavy ก็ยังคงทำงานชิ้นงานของตัวเองต่ อไป ในปี 2010 เมื่อรู้ว่าโรคมะเร็งจะพรากชีวิ ตของเขาไป เขาจึงเริ่มทำงานอย่างขยันขั นแข็งร่วมกับ John Bigelow Taylor และ Dianne Dubler เพื่อสร้าง Stardust

John Bigelow Taylor และ Dianne Dubler เป็นช่างภาพแบบหุ่นนิ่งจากนิ วยอร์ก ซึ่งเชี่ยวชาญด้านอัญมณี สถาปัตยกรรม งานศิลปะและโบราณวัตถุ พวกเขาทำงานร่วมกับนักสะสม พิพิธภัณฑ์ และสำนักพิมพ์ชั้นนำของโลก ได้สร้างสรรค์ภาพถ่ายสำหรับหนั งสือมากกว่า 300 เล่ม เช่น Madeleine Albright: Read My Pins: Stories From a Diplomat’s Jewel Box (2009); Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry (2003); Inspired Jewelry: From the Collection of The Museum of Arts and Design, Faking It โดย Kenneth J. Lane, Judith Leiber: The Artful Handbag, The Splendor of Ethnic Jewelry และ A Token of Elegance: Cigarette Holders in Vogue ปัจจุบัน ภายใต้ Kubaba Bespoke Book พวกเขากำลังผลิตหนังสื อจำนวนจำกัดเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์และของสะสมสำหรับลูกค้ าเอกชนทั่วโลก

Gilles Hertzog เป็นนักเขียน ผู้จัดพิมพ์ และนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุ ษยชนชาวฝรั่งเศสซึ่งทำงานร่วมกั บนักปรัชญา Bernard-Henri Lévy มานานถึงสี่สิบปี เขาเป็นผู้แต่ง Le Dernier Vénetien, Le Séjour des Dieux, Les Brigades de La Mer และบรรณาธิการให้กั บแผนกวรรณกรรมฝรั่งเศส La Régle du Jeu

Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy

ข้อความบรรยายโดย Gilles Hertzog

การถ่ายภาพและการผลิตโดย John Bigelow Taylor และ Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books)

ภาษา: อังกฤษและจีนประยุกต์

จัดพิมพ์โดย Officina Libraria, มิลาน

จำนวนหน้า: 240

วางจำหน่าย: มกราคม 2021

ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์

Jonathan Marder + Company

Eve Hodgkinson

[email protected]

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้ สามารถรับชมได้ที่

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ f7e57dfe-7926-4477-85bf- 164d779c1ce5