Stevie® Awards ประกาศผู้ได้รับรางวัล Annual International Business Awards® ครั้งที่ 20 จากทั่วโลก

มีการเสนอชื่อเข้าชิงถึง 3,700 รายชื่อจากองค์กรต่าง ๆ ใน 61 ประเทศ

FAIRFAX, Va., Aug. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — องค์กรและผู้บริหารที่ ประสบความสำเร็จจากทั่วโลกได้รั บการยอมรับในฐานะผู้ได้รับรางวั ล Stevie® Awards ระดับ Gold, Silver และ Bronze ใน The 20th Annual International Business Awards® โปรแกรมรางวัลธุรกิจที่ครอบคลุ มระดับนานาชาติหนึ่งเดียวของโลก

ผู้ชนะจะถูกเลือกมาจากการเสนอชื่ อมากกว่า 3,700 รายชื่อที่ส่งมาจากองค์กรต่าง ๆ จาก 61 ประเทศ

สามารถดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Gold, Silver และ Bronze จาก Stevie Award 2023 ทั้งหมดแยกตามหมวดหมู่ได้ที่ www.StevieAwards.com/IBA

ผู้บริหารมากกว่า 230 คนจากทั่วโลกได้มีส่วนร่วมเป็น 11 คณะผู้ตัดสิน เพื่อตัดสินผู้ที่ จะได้รับรางวัล Stevie

ผู้ได้รับรางวัล Stevies ระดับ Gold, Silver และ Bronze โดยรวมมากที่สุดได้แก่ IBM จาก อาร์มองก์, นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ถึง 21 รางวัล ผู้ได้รับรางวัล Stevie หลายรางวัลรายอื่น ๆ ได้แก่ HALKBANK, อิสตันบูล, ตุรกี (20), Viettel Group, ฮานอย, เวียดนาม (17), Telkom Indonesia, จาการ์ต้า, อินโดนีเซีย (17), Ayala Land, Inc., เมืองมาคาติ, ฟิลิปปินส์ (16), DHL Express, ทั่วโลก (14), A.S. Watson Group, ฮ่องกง (12), Tata Consultancy Services, ทั่วโลก (11), LLYC, มาดริด, สเปน (10), OPET, อิสตันบูล, ตุรกี (10), HeyMo® The Experience Design Company, อิสตันบูล, ตุรกี (9), Uniomedia Communications, บูดาเปสต์, ฮังการี (9), AD Ports Group, อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (8), FPT Software, ฮานอย, เวียดนาม (8), Akbank T.A.Ş, อิสตันบูล, ตุรกี (7), Cisco Systems, ซานโฮเซ แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา (7), Maersk, มอนทรีออล, แคนาดา (7), Everise, Plantation, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา (6), Ernst & Young, ทั่วโลก (6), Globe Telecom Inc., เมืองตากิก, ฟิลิปปินส์ (6), Green Door Co, ซิดนีย์, ออสเตรเลีย (6), nupco, ริยาด, ซาอุดีอาระเบีย (6), Philip Morris International, โลซานน์, สวิตเซอร์แลนด์ (6), TriNet, Dublin, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา (6), WNS, มุมไบ, อินเดีย (6), ZER, อิสตันบูล, ตุรกี (6), Canadian Tire Corporation, โตรอนโต, แคนาดา (5), Enerjisa Üretim, อิสตันบูล, ตุรกี (5), Lounge Group, บูดาเปสต์, ฮังการี (5), PJ Lhuillier, Inc. | เมืองมาคาติ, ฟิลิปปินส์ (5), Purpol Marketing, ชิปเพนแฮม, วิลต์เชียร์, สหราชอาณาจักร (5), Megaworld Foundation, Inc., เมืองตากิก, ฟิลิปปินส์ (5), Zimat Consultores, เม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโก (5)

Halkbank ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการพั ฒนาภาคการธนาคารของตุรกีมาเป็ นเวลา 83 ปี ได้รับรางวัล Gold Stevie Awards แปดรางวัล ซึ่งมากกว่าองค์กรอื่น ๆ

ทุกองค์กรทั่วโลกมีสิทธิ์เข้าร่ วมแข่งขัน IBA และสามารถส่งผู้เข้าแข่งขั นในหมวดหมู่ต่าง ๆ ในด้านความสำเร็จด้านการจัดการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ การบริการลูกค้า ทรัพยากรมนุษย์ ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เทคโนโลยี เว็บไซต์ แอป กิจกรรม และอื่น ๆ

รางวัลจะถูกนำเสนอในงานกาล่าที่ กรุงโรม, ประเทศอิตาลี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2023

เกี่ยวกับ Stevie® Awards

Stevie Awards ถูกจัดขึ้นทั้งหมดแปดโปรแกรม โดยมีรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards, รางวัล German Stevie Awards, รางวัล Stevie Awards ในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ, รางวัล American Business Awards®, รางวัล International Business Awards®, รางวัล Stevie Awards สำหรับพนักงานดีเด่น, รางวัล Stevie Awards สำหรับสตรีในวงการธุรกิจ และรางวัล Stevie Awards สำหรับฝ่ายขายและบริการลูกค้า การแข่งขัน Stevie Awards ได้รับการเสนอชื่อเข้ามามากกว่า 12,000 รายการในแต่ละปีจากองค์กรทั่ วโลกกว่า 70 ประเทศ นับเป็นเกียรติแก่องค์กรทุ กประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลักองค์กรเหล่านั้ นด้วย ซึ่งรางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลก เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ http://www. StevieAwards.com

ข้อมูลติดต่อฝ่ายการตลาด

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ d3c48626-c892-4855-a6bc- db17ff9a72f5

