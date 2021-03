Stibo DX ร่วมมือกับ Sophi.io เสริมสร้างระบบอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มการเผยแพร่ CUE

โตรอนโต, March 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Stibo DX และ Sophi.io ร่วมมือกันเพื่อผสานรวมเครื่ องมืออัตโนมัติ คาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพ Sophi ของ The Globe and Mail เข้าไว้ใน CUE ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเผยแพร่ของ Stibo DX Sophi จะเป็นส่วนขยายหลักในอินเตอร์ เฟซผู้ใช้ของ CUE

“ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์ มการเผยแพร่แบบเปิดและขยายได้ CUE มีวัตถุประสงค์เพื่อผสานรวมกั บเครื่องมือที่ดีที่สุด เครื่องมือ Sophi AI จาก The Globe and Mail ซึ่งเป็นลูกค้ามายาวนานของ Stibo DX ก็คือสิ่งนั้น Sophi จะช่วยให้ผู้ใช้ CUE สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้ อหาได้ชาญฉลาดขึ้นจากข้อมู ลและข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์” Mark van de Kamp ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายนวัตกรรมของ Stibo DX กล่าว

Sophi.io เป็นชุดโซลูชัน AI ซึ่งประกอบด้วย Sophi Automation ซึ่งดูแลจัดการเนื้อหาโดยอั ตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพหน้าเว็บ และ Sophi Analytics ซึ่งให้การสนับสนุนการตัดสิ นใจแก่ห้องข่าวและผู้เผยแพร่เนื้ อหา ทีม Sophi พัฒนา Sophi Score ที่ปรับแต่งเองร่วมกับลูกค้าทุ กรายเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาแต่ ละส่วนสะท้อนถึงคุณค่าที่นำไปสู่ ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ลูกค้าต้ องการอย่างเหมาะสม เช่น การเพิ่มการเปลี่ยนแปลง ความภักดีและการมีส่วนร่วม ความสามารถทั้งหมดนี้จะพร้อมให้ บริการสำหรับฐานลูกค้าทั่ วโลกของ Stibo DX ในเร็วๆ นี้ในรูปแบบส่วนขยายเพิ่มเติมที่ ไร้รอยต่อ

“ในฐานะผู้เผยแพร่ที่มี ประสบการณ์ในการทำงานกับ Stibo DX มาหลายปี The Globe and Mail เข้าใจถึงความต้องการของทั้ง Stibo DX และลูกค้า” Phillip Crawley ผู้เผยแพร่และ CEO ของ The Globe and Mail กล่าว “ความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง Stibo DX และ Sophi สร้างความเข้าใจดั งกล่าวและมอบระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ ล้ำสมัยใช้งานง่ายให้กับลูกค้ าของ CUE หลายรายทั่วโลก ตั้งแต่องค์กรสื่อไปจนถึงแบรนด์ ที่เน้นเนื้อหา”

“The Globe and Mail เป็นลูกค้าที่ทรงคุณค่าของ Stibo DX มากว่าสองทศวรรษ มิติใหม่ของการเป็นหุ้นส่ วนของเราสร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่ นคง” Mr. van de Kamp กล่าว ในปี 2017 The Globe เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ใช้ ของ Stibo DX ที่สำนักงานใหญ่ในโตรอนโต ประเทศแคนาดา

“การมีส่วนร่วมของ The Globe and Mail กับชุมชน CUE ได้รับการชื่ นชมอย่างมาก เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ สานต่อความร่วมมือและเสริ มความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์ม CUE ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนโฉมวงการนี้” Mr. van de Kamp กล่าว

เกี่ยวกับ Stibo DX

Stibo DX ( https://www.stibodx.com/ ) เป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลั งโซลูชัน CUE CMS และ DAM สำหรับบริษัทสื่อและผู้เผยแพร่ แบรนด์ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1979 Stibo DX เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีชั้ นนำของบริษัทสื่อที่ใหญ่ที่สุ ดในโลก เช่น The New York Times, Gannett, Axel Springer, Times of India และ The Economist

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io ( https://www.sophi.io ) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือที่ขั บเคลื่อนด้วย AI ซึ่งประกอบด้วย Sophi Automation และ Sophi for Paywalls รวมถึง Sophi Analytics ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา Sophi ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเมตริ กที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุ ณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการเข้าซื้อกิจการ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณ