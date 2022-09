The Globe and Mail ประกาศว่า LeddarTech ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตอันดับต้น ๆ ของแคนาดา

ควิเบกซิตี้, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำระดับโลกในการจั ดหาเทคโนโลยีการตรวจจับ ADAS และ AD ที่ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และแม่นยำที่สุด มีความยินดีที่จะประกาศให้ ทราบว่าบริษัทได้รับการยอมรั บในกลุ่มบริษัทที่เติบโตสูงสุ ดของแคนาดาในปี 2022 โดย Globe and Mail’s Report on Business โดยที่ LeddarTech อยู่ในอันดับที่ 280 จาก 430 บริษัทที่เข้าเกณฑ์

รายชื่อ Canada’s Top Growing Companies ได้จัดอันดับบริษัทต่าง ๆ ในแคนาดาในด้านการเติ บโตของรายได้สามปี LeddarTech ยังคงเป็นที่รู้จักในด้ านเทคโนโลยีชั้ นนำของตลาดและการดำเนินธุรกิจ และล่าสุด ก็ได้รับรางวัลสอง รางวัล ในด้านโซลูชันซอฟต์แวร์ฟิวชั นเซ็นเซอร์และการรับรู้ LeddarVision

Canada’s Top Growing Companies คือการจัดอันดับโดยบรรณาธิการที่ เปิดตัวในปี 2019 การจัดอันดับนี้มีจุดมุ่ งหมายเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็ จของผู้ประกอบการที่กล้าหาญที่ สุดโดยการระบุและนำความสำเร็ จของธุรกิจนวัตกรรมในแคนาดาไปสู่ ระดับแนวหน้า บริษัทต่าง ๆ จะต้องดำเนินการตามขั้ นตอนการสมัครในเชิงลึกและปฏิบั ติตามข้อกำหนดให้เสร็จสิ้นเพื่ อให้มีคุณสมบัติสำหรั บโปรแกรมอาสาสมัครนี้ โดยรวมแล้ว จะมีบริษัท 430 แห่งที่ได้รับตำแหน่งในการจัดอั นดับในปีนี้

“ทาง LeddarTech รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับ ที่ทางบริษัทได้รับการเสนอชื่ อจาก Globe and Mail’s Report on Business ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติ บโตอันดับต้น ๆ ของแคนาดา” Charles Boulanger ซีอีโอของ LeddarTech กล่าว “LeddarTech เริ่มต้นในแคนาดาในปี 2007 ด้วยความมุ่งมั่นในการพั ฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงคุ ณภาพชีวิตของผู้คน เพิ่มความปลอดภัยสาธารณะ และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่ งแวดล้อมทั่วโลกมากขึ้น ในปี 2022 เราเฉลิมฉลองการครบรอบ 15 ปีของเรา และคำมั่นสัญญาของเราก็ไม่เปลี่ ยนแปลง” คุณ Boulanger กล่าวต่อ “ในนามของทีมผู้บริหาร คณะกรรมการ และพนักงานของเรา ผมขอแสดงความขอบคุณแทนทุ กคนสำหรับการยอมรับนี้ครับ เรายังคงมีแรงจูงใจที่จะสานต่ อภารกิจของเราในการเป็นโซลูชั นซอฟต์แวร์การรับรู้และฟิวชั นเซ็นเซอร์ที่มีการปรับใช้ได้ มากที่สุด ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานแอปพลิ เคชัน ADAS และ AD ได้”

“บริษัทที่เติบโตอันดับต้น ๆ ของแคนาดาต่างก็ตระหนักถึ งความทะเยอทะยานและนวัตกรรมอั นยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการรายต่ าง ๆ ในแคนาดา” Dawn Calleja บรรณาธิการนิตยสาร Report on Business กล่าว “ธุรกิจรุ่นต่อไป ๆ ของแคนาดาสามารถดึงแรงบั นดาลใจจากการจัดอันดับนี้ ออกมาได้”

Phillip Crawley ผู้จัดพิมพ์และซีอีโอของ The Globe and Mail กล่าวว่า “ในโลกที่ไม่แน่นอนนี้ เรื่องราวความสำเร็จของบริษัทต่ าง ๆ ที่อยู่ในรายชื่อบริษัทที่เติ บโตสูงสุดในรายงานประจำปีนี้ ของนิตยสาร Business ถือเป็นสัญญาณของการมองการเติ บโตในแง่ดี “The Globe and Mail ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็ จของบริษัทต่าง ๆ ด้วยครับ”

เกี่ยวกับ The Globe and Mail

The Globe and Mail เป็นบริษัทสื่อข่าวระดับแนวหน้ าของแคนาดา เป็นผู้นำการอภิปรายระดับชาติ และก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงนโยบายผ่านการทำข่าวที่ กล้าหาญและเป็นอิสระตั้งแต่ปี 1844 ด้วยการรายงานข่าวด้านธุรกิจ การเมือง และกิจการระดับชาติที่ได้รั บรางวัล หนังสือพิมพ์ The Globe and Mail มีผู้อ่านถึง 5.9 ล้านคนทุกสัปดาห์ในรูปแบบสิ่งพิ มพ์หรือดิจิทัล และนิตยสาร Report on Business มีผู้อ่านถึง 2.3 ล้านคนในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิ ทัลทุกฉบับ การลงทุนของ Globe and Mail ในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงนวั ตกรรมนั้นแสดงความหมายออกมาว่า ในขณะที่โลกยังคงเปลี่ ยนแปลงไปเรื่อย ๆ นั้น The Globe ก็เปลี่ยนแปลงตามด้วยเช่นกัน The Globe and Mail เป็นเจ้าของโดย Woodbridge ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการลงทุ นของตระกูล Thomson

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยเป็นบริษัทตรวจจับข้อมูลด้ านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรที่ ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปั ญหาด้านการตรวจจับ การฟิวชัน และการรับรู้ที่สำคัญตลอดทั้งห่ วงโซ่คุณค่า LeddarTech มอบโซลูชันการรับรู้ที่คุ้มค่ าซึ่งปรับขนาดได้ตั้งแต่ ADAS ระดับ 2 ไปจนถึงระดับ 5 แบบอิสระเต็มรูปแบบด้วย LeddarVision ซึ่งเป็นฟิวชันเซ็นเซอร์ข้อมู ลดิบและแพลตฟอร์มการรับรู้ที่ สร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติที่ครอบคลุมจากเซ็นเซอร์ และการกำหนดค่าหลากหลายประเภท LeddarTech ยังให้การสนับสนุนผู้ผลิต LiDAR รวมถึงซัพพลายเออร์ยานยนต์ระดับ 1-2 อีกด้วย ด้วยโครงสร้างเทคโนโลยีที่สำคั ญต่าง ๆ เช่น ระบบบีมสเตียริ่งดิจิทัล LeddarSteer และ LeddarEngine ซึ่งประกอบด้วย LiDAR SoC แบบครบวงจรและปรับขนาดได้สู งและชุดซอฟต์แวร์ผสมที่ช่วยให้ สามารถออกแบบโซลูชัน LiDAR ระดับยานยนต์ที่มีอัตราส่วนต้ นทุนต่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่ สุดได้อย่างรวดเร็ว บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับยานยนต์ และการเคลื่อนที่ระยะไกลที่ทั นสมัย ด้วยเทคโนโลยีทั้งที่จดสิทธิบั ตรแล้วหรือที่รอการอนุมัติ มากกว่า 140 รายการ ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn, Twitter, Facebook และ YouTube.

ติดต่อ:Daniel Aitken รองประธานฝ่ายการตลาดโลก การสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์ LeddarTech Inc.โทร.: + 1-418-653-9000 ต่อ 232 daniel.aitken@leddartech.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:Investo rRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech. com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ LeddarTech Inc. และบริษัทในเครือ แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหรืออาจเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้เพื่ อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเจ้ าของที่เกี่ยวข้อง