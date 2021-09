TrueCommerce เข้าซื้อกิจการ DiCentral

You May Like

เกี่ยวกับ Accel-KKR Accel-KKR เป็นบริษัทการลงทุนที่มุ่งเน้ นด้านเทคโนโลยี โดยมีภาระผูกพันด้านเงินทุ นมากกว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ บริษัทมุ่งเน้นที่ธุรกิจซอฟต์ แวร์และเทคโนโลยี ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสมสำหรับการเติ บโตของยอดขาย (Topline) และกำไร (Bottom-line) หัวใจสำคัญของกลยุทธ์การลงทุ นของ Accel-KKR คือความมุ่งมั่นในการพั ฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกั บทีมผู้บริหารของบริษัทในพอร์ ตลงทุน และการมุ่งเน้นการสร้างมูลค่า ควบคู่ไปกับการจัดการโดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่สำคัญที่ มีอยู่ผ่านเครือข่าย Accel-KKR Accel-KKR มุ่งเน้นที่บริษัทในตลาดระดั บกลาง และให้บริการโซลูชันด้านเงินทุ นที่หลากหลาย รวมถึงทุนซื้อคืน การลงทุนส่วนน้อย และทางเลือกสินเชื่อ Accel-KKR ยังลงทุนในประเภทธุรกรรมที่ หลากหลาย รวมถึงการเพิ่มทุนของบริษั ทเอกชน การแบ่งแยกส่วน และธุรกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2019 และ 2020 Inc. ได้เลือก Accel-KKR ให้เป็น “PE 50 – The Best Private Equity Firms for Entrepreneurs” ซึ่งเป็นรายชื่อของบริษั ทเอกชนแห่งปีที่เป็นมิตรกับผู้ ก่อตั้ง Accel-KKR มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Menlo Park และมีสำนั กงานในแอตแลนตาและลอนดอน โปรดไปที่ www.accel-kkr.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

