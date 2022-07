VinFast บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติเวียดนาม ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัจฉริยะจาก HERE Technologies ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่น VF 8 และ VF 9

You May Like

เกี่ยวกับ HERE Technologies HERE ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยี และข้อมูล location data ที่มุ่งขับเคลื่อนผู้คน ธุรกิจและเมืองต่าง ๆ ให้พัฒนาไปข้างหน้าโดยการนำข้ อมูลตำแหน่งโลเคชั่นมาใช้อย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ ด้วยแพลตฟอร์มแบบเปิดของ Here จะช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็ จและสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี ขึ้น ตั้งแต่การช่วยให้เมืองจั ดการโครงสร้างพื้นฐานหรือช่ วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพสินทรัพย์ที่มีอยู่ ไปจนถึงการแนะนําเส้นทางให้แก่ ผู้ขับขี่ยานพาหนะเดินทางไปยั งจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HERE ได้ที่เว็บไซต์ https://here.com และ https:// 360. here.com

ระบบ HERE ISA Map ได้รับการพัฒนาโดย HERE Technologies ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ มชั้นนำด้านเทคโนโลยีและข้อมู ลตำแหน่งที่ตั้ง (Location) โดย HERE ISA Map จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจำกั ดความเร็วตามที่ระบุไว้อย่างชั ดเจนบนป้ายจราจร รวมไปถึงการจำกัดความเร็วที่ไม่ ได้แสดงเป็นค่าตัวเลขบนป้ ายจราจร การให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ สำคัญนี้แก่ผู้ขับขี่นับว่ามี ประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ผู้ ขับขี่ไม่สามารถจดจำข้อกำหนดเกี่ ยวกับการจำกัดความเร็ วในสถานการณ์นั้น ๆ หรือในกรณีผู้ขับขี่เหม่อลอยชั่ วขณะ มองไม่เห็นป้ายจราจรและคำเตือน หรือทัศนวิสัยบกพร่องเนื่ องจากสภาพอากาศเลวร้าย

