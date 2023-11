กรณีศึกษาเชิงภาพของ MDC เผยว่าภายในปี 2027 จะมีผู้เล่น VR และ AR สูงถึง 100 ล้านคน

มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรที่ เล่นเกมสนใจเกมยิงมุมมองบุคคลที่ หนึ่ง ซึ่งเป็นแนวเกมยอดนิยมในปี 2023

Mapping the Worlds Most Popular Video-Games

ลอนดอน, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — กรณีศึกษาเชิงภาพครั้งสำคัญที่ เผยแพร่โดย MDC (Minimum Deposit Casinos) ได้เผยว่าอุตสาหกรรมเกมทั่ วโลกกำลังเฟื่องฟู โดยมีผู้คนนับล้านจากทั่วโลกหั นมาให้ความสนใจโลกเสมือนจริงเพื่ อเพลิดเพลินกั บเกมโปรดตลอดกาลของตนเอง ในปี 2023 มีผู้คนจำนวน 98 ล้านคนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (VR) และ 23 ล้านคนใช้เทคโนโลยีความเป็นจริ งเสริม (AR) โดยคาดว่าในปี 2027 จะมีผู้ใช้ทั้ง AR และ VR เกิน 100 ล้านคนทั่วโลก

MDC พอร์ทัลแหล่งข้อมูล iGaming ร่วมกับ NowSourcing ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบที่มีชื่ อเสียง ได้ทำการวิจัยและสร้างกรณีศึ กษาเชิงภาพที่สมจริง โดยร่างแผนวิดีโอเกมที่ได้รั บความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริ กาและทั่วโลกในปี 2023

ผลการวิจัยที่สำคัญ:

ประเภทวิดีโอเกมที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุด ได้แก่ เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง, เกมผจญภัยแอ็กชัน, เกมจำลองสถานการณ์, เกมสมรภูมิการต่อสู้ออนไลน์ แบบผู้เล่นหลายคน (MOBA) และเกมกีฬา

นไปในแต่ละประเทศ เช่น ฝรั่งเศสชื่นชอบ Pokémon Legends: Arceus ส่วนจีนชอบ Honor of Kings มากกว่า แนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในอุ ตสาหกรรมเกมรวมถึงการเล่นเกมด้ วยเทคโนโลยี AR และ VR, เกมการออกกำลังกาย และเกมคาสิโน

อุตสาหกรรมเกมได้ก้าวเข้าสู่ยุ คทองแล้ว – โดยเทคโนโลยีล้ำสมัยแห่ งอนาคตได้จำลองจักรวาลที่ไม่ เหมือนใคร เกมเหล่านี้เป็นเกมที่สมจริง ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมเป็นอย่ างมาก ต่างจากเกมที่เคยเห็นมาก่อน แต่เกมประเภทใดที่กำลังมาแรง และเกมประเภทใดที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดจากผู้เล่น?

อินโฟกราฟิกกรณีศึกษาของ MDC พบว่าเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (FPS) เป็นประเภทวิดีโอเกมที่ได้รั บความนิยมมากที่สุด ตามมาด้วยเกมผจญภัยแอ็กชัน, เกมจำลองสถานการณ์, เกมสมรภูมิการต่อสู้ออนไลน์ แบบผู้เล่นหลายคน (MOBA) และเกมกีฬา คนที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 24 ปีอย่างน้อย 66% มีส่วนร่วมในเกม FPS

นอกจากนี้ เกมวิดีโอที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดในปี 2023 ก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ฝรั่งเศสชื่นชอบ Pokémon Legends: Arceus, จีนชอบ Honor of Kings และประเทศอื่น ๆ มีเกมที่ชื่นชอบแบบเฉพาะ เช่น Mario Kart 8 Deluxe (เยอรมนี), Call of Duty: Modern Warfare II (สหราชอาณาจักร), Madden NFL (สหรัฐอเมริกา), Pikmin 4 (ญี่ปุ่น), God of War Ragnarök (รัสเซีย), Remnant II (แคนาดา) และ The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (ออสเตรเลีย)

อุตสาหกรรมเกมยังพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง โดยมีแนวโน้มใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แนวโน้มชั้นนำที่สุดบางส่วน ได้แก่ เกมที่มีเทคโนโลยี AR และ VR, เกมการออกกำลังกาย และเกมคาสิโน

เกม AR และ VR

เกมความเป็นจริงเสริม (AR) และเกมเสมือนจริง (VR) ได้รับการต้อนรับอย่างท่วมท้ นในทั่วโลก เกม AR ซ้อนทับข้อมูลดิจิทัลสู่โลกแห่ งความเป็นจริง ขณะที่เกม VR จะพาผู้เล่นเข้าสู่โลกเสมือนจริ งที่มีความสมจริงอย่างสมบูรณ์

ในปี 2023 มีผู้ใช้ VR จำนวน 98 ล้านคน และผู้ใช้ AR จำนวน 23 ล้านคน โดยคาดว่าในปี 2027 จะมีผู้ใช้ทั้ง AR และ VR เกิน 100 ล้านคนทั่วโลก

เกม AR และ VR บางเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดใน Steam รวมถึง War Thunder, Phasmophobia และ VR Chat

นอกจากนี้ คาดว่าตลาดเกมออกกำลังแบบ VR จะเติบโตขึ้น 40% ระหว่างปี 2023 ถึง 2029

เกมคาสิโน

ความบันเทิงในคาสิโนออนไลน์ก็ เป็นที่ต้องการในทั่วโลก ในปี 2023 มีธุรกิจเกมออนไลน์ 4,792 แห่งทั่วโลก – โดยเป็นอัตราการเติบโต 29.25% นับตั้งแต่ปี 2018 เกมคาสิโนยอดนิยมบางส่วน ได้แก่ Coin Master, Bingo Blitz และ Jackpot Party Casino Slots

เมื่อมีเกมและแพลตฟอร์มประเภทต่ าง ๆ มากมายให้เลือก อุตสาหกรรมเกมทั่วโลกจึงดูมีสี สันกว่าที่เคย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกั บเกมที่เป็นที่นิยมทั่วโลกได้ที่ MDC: https://www. minimumdepositcasinos.org/ 2023/10/19/the-worlds-most- popular-video-games/

เกี่ยวกับ MDC

MDC (minimumdepositcasinos.org) เป็นพอร์ทัลแหล่งข้อมูลที่ดีที่ สุดของคุณ สำหรับข้อมูลที่ถูกต้องและล่าสุ ดเกี่ยวกับคาสิโนออนไลน์ และเกมที่ดีที่สุดทั่วโลก MDC มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลเชิงลึ กอันมีค่าและส่งเสริมแนวทางปฏิ บัติในการเล่นเกมออนไลน์อย่างมี ความรับผิดชอบสำหรับผู้ใช้ทั่ วโลก ซึ่งนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้ านคาสิโนออนไลน์

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่: https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 73455644-6d1d-451c-ab07- 6c1c3dbafe3b

