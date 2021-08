Lantronix เข้าซื้อกิจการกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์แบบ Reportable จาก Communications Systems, Inc.

You May Like

เกี่ยวกับ Lantronix Lantronix Inc. ผู้ให้บริการโซลูชั นแบบครบวงจรที่ปลอดภัยสำหรับ Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS), บริการเชื่อมต่อ, บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ Lantronix ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำเสนอ IoT Intelligent Edge และโซลูชัน OOBM ที่เชื่อถือได้และปลอดภัยพร้ อมกับเร่งเวลาการออกสู่ตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ทำให้การสร้าง การพัฒนา การใช้งาน และการจัดการโครงการ IoT ง่ายดายขึ้นอย่างมาก ในขณะที่ให้คุณภาพ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภั ยกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชัน

เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix, Inc. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Lantronix”) (NASDAQ: LTRX) ผู้ให้บริการด้าน Software as a Service (Saas), บริการเชื่อมต่อ, บริการวิศวกรรม, ฮาร์ดแวร์อัจฉริยะและโซลูชั นแบบครบวงจรสำหรับ Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ระดับโลก วันนี้ได้ประกาศว่าบริษัทได้เข้ าซื้อกิจการ Transition Networks และ Net2Edge ได้สำเร็จตามที่ประกาศไว้ก่ อนหน้านี้ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจอิเล็ กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์แบบ Reportable ของ Communications Systems, Inc. (NASDAQ: JCS) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “CSI”)

Search for:

News Archives August 2021 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « Jul