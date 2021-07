Zoom เข้าซื้อ Five9

You May Like

The Blueshirt Group for Five9, Inc. Lisa Laukkanen 415-217-4967 [email protected]

ซานโฮเซ่, แคลิฟอร์เนีย และซานราโมน, แคลิฟอร์เนีย, July 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ เข้าสู่การเจรจาร่วมกันเกี่ยวกั บสัญญาหลักเพื่อเข้าซื้อ Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการศูนย์บริ การลูกค้าระบบคลาวด์อัจฉริ ยะแถวหน้า โดยมีมูลค่าประมาณ 14.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ การผสานโซลูชัน Contact Center as a Service (“CCaaS”) ของ Five9 เข้ากับแพลตฟอร์มการสื่ อสารวงกว้างของ Zoom จะเปลี่ยนโฉมวิธีที่ธุรกิจเชื่ อมต่อกับลูกค้า และสร้างแพลตฟอร์มความผูกพันกั บลูกค้าแห่งอนาคต

