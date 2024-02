นักวิจัยที่ KFSH&RC & KAUST Discover Gene ซึ่งรับผิดชอบเรื่องการขยายพันธุ์ของสายพันธุ์เชื้อมาลาเรียที่อันตรายที่สุด

กรุงริยาด, ซาอุดีอาระเบีย, Feb. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ครั้งใหญ่ ทีมวิจัยจาก King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) ร่วมกับ King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) โดยทำงานร่วมกับนักวิจั ยจากสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ได้ค้นพบยีนสำคัญที่ใช้เป็นเครื่ องมือในการต่อสู้กับโรคมาลาเรีย ยีนนี้มีชื่อว่า PfAP2-MRP มีความสำคั ญในกระบวนการจำลองแบบของพลาสโมเ ดียม ฟัลซิพารัม ซึ่งเป็นปรสิตที่ทำให้เกิดสายพั นธุ์มาลาเรียที่ร้ายแรงที่สุด

เทคนิคในห้องปฏิบัติการขั้นสู งช่วยให้นักวิจัยสามารถยับยั้ งยีน PfAP2-MRP ได้ ซึ่งเผยให้เห็นบทบาทที่สำคั ญในวงจรชีวิตของปรสิตเชื้ อมาลาเรียภายในเซลล์เม็ดเลื อดแดง การยับยั้งนี้ขั ดขวางความสามารถในการสืบพันธุ์ ของปรสิตได้อย่างมีนัยสำคัญ ลดความรุนแรงของอาการของโรค และลดการแพร่กระจายได้ การค้นพบนี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่ง เมื่อกล่าวถึงมาลาเรียชนิ ดพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วมากกว่ าครึ่งล้านคนต่อปี

ดร. Ashraf Dada ประธานภาควิชาพยาธิวิ ทยาและเวชศาสตร์ห้องปฏิบัติ การที่ King Faisal Specialist Hospital and Research Centre ในเมืองเจดดาห์ และหัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า: “การค้นพบนี้ปูทางไปสู่การพั ฒนาวิธีการรักษาที่มีประสิทธิ ภาพมากขึ้นสำหรับพลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม สายพันธุ์เชื้อมาลาเรียที่อั นตรายที่สุด” นอกจากนี้ การศึกษาวิจัยครั้งนี้ยังช่ วยเพิ่มความเข้าใจในชุมชนวิ ทยาศาสตร์เกี่ยวกับการดำเนิ นของโรคอย่าง ต่อเนื่อง และการมีปฏิสัมพันธ์ของโรคกั บระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุ นความพยายามในการต่อสู้กับปรสิ ตเชื้อมาลาเรียที่แพร่กระจายอย่ างมากในแอฟริกา

นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ายีน PfAP2-MRP ควบคุมการผลิตตัวรับโปรตีนที่มี ความหลากหลายทางพันธุกรรม ทำให้ปรสิตสามารถหลบเลี่ ยงระบบภูมิคุ้มกันของโฮสต์ได้ กลไกนี้มีบทบาทสำคัญในการแพร่ กระจายของโรคมาลาเรียไปทั่วโลก และตอกย้ำถึงความสำคัญของยี นในการพัฒนากลยุทธ์การรั กษาในอนาคต

การศึกษาวิจัยที่สำคัญนี้ได้รั บการเผยแพร่ใน “Nature” วารสารอันทรงเกียรติ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่ วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง KFSH&RC และ KAUST เพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิ จัยเชิงนวัตกรรม ที่ไม่เพียงแค่ปรับปรุงการวินิ จฉัยจุลินทรีย์ แบคทีเรีย และปรสิตเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความพยายามระดั บโลก ในการต่อสู้กับเชื้อโรคและปรั บปรุงสุขภาพของมนุษย์

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้ านการให้บริการดูแลสุ ขภาพเฉพาะทาง การขับเคลื่อนนวัตกรรม และการดำเนินการในฐานะศูนย์ กลางการวิจัยและการศึ กษาทางการแพทย์ขั้นสูง โรงพยาบาลมุ่งมั่นที่จะพั ฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ให้ก้ าวหน้า และยกระดับมาตรฐานการดูแลสุ ขภาพทั่วโลก ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กั บสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับท้ องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ

เกี่ยวกับ King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC):

King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH&RC) ถือเป็นสถาบันดูแลสุขภาพชั้ นนำในตะวันออกกลาง โดยมีเจตจำนงที่จะเป็นทางเลื อกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยทุ กรายที่กำลังต้องการการดูแลสุ ขภาพเฉพาะทาง โรงพยาบาลแห่งนี้มีประวัติอั นยาวนานในการรักษาโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด การปลูกถ่ายอวัยวะ ประสาทวิทยาศาสตร์ และพันธุศาสตร์

ในปี 2023 “Brand Finance” ได้จัดอันดับให้ King Faisal Specialist Hospital & Research Centre เป็นศูนย์วิชาการทางการแพทย์ชั้ นนำในภูมิภาคตะวั นออกกลางและแอฟริกา และติดหนึ่งใน 20 อันดับแรกของโลกด้วย นอกจากนี้ ในปี 2022 เรายังได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการดู แลสุขภาพชั้นนำระดับโลกจากนิ ตยสาร Newsweek

มีการออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อวั นที่ 21 ธันวาคม 2021 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Saudi Vision 2030 เพื่อปฏิรูปโรงพยาบาลให้เป็ นองค์กรอิสระที่ไม่ แสวงหาผลกำไรที่รัฐบาลเป็นเจ้ าของ ซึ่งปูทางไปสู่โครงการปฏิรูปที่ ครอบคลุม เพื่อบรรลุผลสำเร็จในการเป็นผู้ นำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านความเป็นเลิศและนวัตกรรม

