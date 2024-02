เปิดรับสมัครเพื่อเข้าชิงรางวัล International Business Awards® ประจำปีครั้งที่ 21

รางวัลโซลูชันเทคโนโลยีใหม่ ประเภทปัญญาประดิษฐ์

แฟร์แฟกซ์ เวอร์จิเนีย, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — The Stevie® Awards ขณะนี้กำลังรั บการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Inte rnational Business Awards ® ประจำปีครั้งที่ 21 ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงรางวัลธุ รกิจชั้นนำของโลก โดยมีการเสนอชื่อเข้าชิงจากองค์ กรต่าง ๆ ในกว่า 70 ประเทศและดินแดนในแต่ละปี

บุคคลและองค์กรทั้งหมดทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชน แสวงหาผลกำไรและไม่แสวงหากำไร ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สามารถส่งชื่อเข้าชิงรางวัล The International Business Awards ได้ โดยกำหนดเวลาการสมัครช่วง Early-Bird ที่จะมาพร้อมส่วนลดค่าสมัครคื อวันที่ 10 เมษายน กำหนดเวลาในการรับสมัครครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 8 พฤษภาคม แต่การรับสมัครล่าช้าจะได้รั บการยอมรับจนถึงวันที่ 12 มิถุนายน โดยจะต้องมีการชำระค่าธรรมเนี ยมล่าช้า สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่ www.StevieAwards.com/IBA

คณะกรรมการตัดสินที่ประกอบด้ วยผู้บริหารมากกว่า 150 คนทั่วโลกจะเป็นผู้ตัดสินผู้ ชนะรางวัล Stevie Award ในระดับ Gold, Silver และ Bronze โดยจะมีการประกาศผู้ชนะในวันที่ 14 สิงหาคม และเฉลิมฉลองในงานกาล่าดินเนอร์ ในยุโรปในเดือนตุลาคมนี้ (วันที่และสถานที่จะได้รับการยื นยันอีกครั้งในอนาคต)

International Business Awards นั้นเป็นรางวัลสำหรับความสำเร็ จในการทำงานทุกด้าน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

มีคุณสมบัติใหม่ ๆ และคุณสมบัติที่ได้รับการปรั บปรุงมากมายในรางวัล The International Business Awards ประจำปี 2024:

ผู้ชนะรางวัล Stevie Award ใน IBA ปี 2566 ได้แก่ Ayala Land Inc. (ฟิลิปปินส์), Anexa BPO (เม็กซิโก), Empire Eagle Food (ไต้หวัน), EY Global Services Limited (สหรัฐอเมริกา), IBM Corporation (ทั่วโลก), LLYC (สเปน), Ooredoo Group (กาตาร์), Saudi Aramco (ซาอุดีอาระเบีย), TalkLife (สหราชอาณาจักร), Turkish Aerospace (ตุรกี), HALKBANK (ตุรกี), The Dubai Digital Authority (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์), Viettel Group (เวียดนาม) และอีกมากมาย

เกี่ยวกับ Stevie Awards

Stevie Awards จัดขึ้นในแปดโครงการ ได้แก่ The Asia-Pacific Stevie Awards, The German Stevie Awards, The Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, The Stevie Awards for Great Employers, The Stevie Awards for Women in Business, และ The Stevie Awards for Sales & Customer Service มีผู้ส่งรายชื่อเข้าชิงรางวั ลการแข่งขัน Stevie Awards มากกว่า 12,000 รายในแต่ละปีจากองค์กรต่าง ๆ ในกว่า 70 ประเทศ รางวัล Stevie เป็นเสมือนเครื่องหมายแห่ งผลงานอันโดดเด่นในที่ ทำงานจากทั่วโลกเพื่อแสดงเกี ยรติประวัติต่อองค์กรทุ กประเภทและขนาดรวมถึงบุคคลที่ อยู่เบื้องหลังองค์กรเหล่านั้ นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Stevie Awards ได้ที่ http://www. StevieAwards.com

ติดต่อ:Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ ได้ที่ https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/bfd82c2d-0486- 47b4-8122-630fc25eb97c

GlobeNewswire Distribution ID 9041844