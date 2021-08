Stevie® Awards ประกาศผู้ได้รับรางวัล Annual International Business Awards® ครั้งที่ 18 จากทั่วโลก

You May Like

ผู้ได้รับรางวัล Gold, Silver และ Bronze Stevies โดยรวมมากที่สุดได้แก่ Ayala Land of Makati City จากฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ถึง 34 รางวัล องค์กรผู้ชนะอื่นๆ ที่ได้รับรางวัล Stevie Awards หลากหลายรายการ ได้แก่ LLYC (33), IBM (23), Viettel Group (22), HALKBANK (20), DHL Express Worldwide (16), Masks4Missions (16), Telkom Indonesia (15), Yapi Kredi (13), Wolters Kluwer (13), Jeunesse Global (11), Tata Consultancy Services (11), Dubai Municipality (10), Zer Central Services and Trade (10), Zimat Consultores (10), AXA Sigorta (9), Google (8), Ooredoo Group (8), Sberbank of Russia (8), Isbank (7), MTR Corporation Limited (7), Thai Life Insurance (7), pH7 Communications (7), Sleepem Global, Inc. (7), Ulled Asociadios C.R.P. S.A. (7), Uniomedia Communications (7) และ VNPT VinaPhone Corporation (7)

Search for:

News Archives August 2021 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « Jul